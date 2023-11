MotoGP, Bagnaia “marca” Martin e accede in Q2 senza brillare a Lusail. Aprilia davanti nelle pre-qualifiche

Prosegue l’entusiasmante testa a testa iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin nella volata per il titolo in MotoGP. Al Lusail International Circuit si sono appena concluse le pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciannovesimo e penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale in attesa del gran finale di Valencia.

I due rivali non hanno brillato sotto i riflettori del circuito mediorientale in notturna, facendo tanta fatica a trovare un buon feeling soprattutto sul passo a causa di temperature alte e gomme per certi versi indecifrabili. Pecco e Martinator in ogni caso hanno centrato l’unico vero obiettivo del venerdì, entrando nella top10 e accedendo direttamente in Q2.

L’azzurro, campione del mondo in carica, ha stampato l’ottavo tempo in 1’53″202 con un gap di 359 millesimi dalla vetta, mentre lo spagnolo del Team Pramac si è inserito in settima piazza davanti al torinese per soli 7 millesimi. Miglior crono assoluto a sorpresa per Raul Fernandez in 1’52″843 sull’Aprilia del Team RNF, anche se molti time-attack sono stati cancellati per le bandiere gialle modificando almeno parzialmente la classifica.

La casa di Noale può sorridere anche per il terzo posto di un convincente Maverick Viñales (a 93 millesimi dal leader) e per il quinto di Aleix Espargarò. Ducati meno competitiva rispetto ad altre occasioni ma presente in top5 grazie a Fabio Di Giannantonio, ottimo 2° a 49 millesimi dalla prestazione di Fernandez.

Molto bene sul giro secco anche Brad Binder, 4° con la KTM. Avanzano in Q2 anche Luca Marini 6°, Augusto Fernandez 9° e Marc Marquez 10°. Esclusi dai primi dieci e costretti ad affrontare il Q1 alcuni big come i ducatisti Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Enea Bastianini e Johann Zarco, oltre alle Yamaha e alla KTM di Jack Miller.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2023

1 Raul FERNANDEZ 25 1:52.843 17 / 20 1:59.108 0.000 0.000 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:52.892 13 / 18 1:53.118 0.049 0.049 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Maverick VIÑALES 12 1:52.936 15 / 19 1:54.967 0.044 0.093 Aprilia Racing Aprilia 4 Brad BINDER 33 1:52.955 19 / 20 1:53.688 0.019 0.112 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Aleix ESPARGARO 41 1:53.033 18 / 19 1:53.695 0.078 0.190 Aprilia Racing Aprilia 6 Luca MARINI 10 1:53.094 26 / 26 1:53.094 0.061 0.251 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Jorge MARTIN 89 1:53.195 20 / 21 2:21.668 0.101 0.352 Prima Pramac Racing Ducati 8 Francesco BAGNAIA 1 1:53.202 18 / 19 2:12.041 0.007 0.359 Ducati Lenovo Team Ducati 9 Augusto FERNANDEZ 37 1:53.289 19 / 21 1:58.810 0.087 0.446 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 10 Marc MARQUEZ 93 1:53.323 15 / 20 2:12.857 0.034 0.480 Repsol Honda Team Honda 11 Jack MILLER 43 1:53.337 14 / 18 3:32.128 0.014 0.494 Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 Alex MARQUEZ 73 1:53.561 16 / 20 1:56.758 0.224 0.718 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 13 Franco MORBIDELLI 21 1:53.564 14 / 18 2:13.223 0.003 0.721 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 14 Pol ESPARGARO 44 1:53.696 12 / 14 5:45.042 0.132 0.853 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 15 Marco BEZZECCHI 72 1:53.704 18 / 23 1:53.989 0.008 0.861 Mooney VR46 Racing Team Ducati 16 Johann ZARCO 5 1:53.778 15 / 16 2:16.981 0.074 0.935 Prima Pramac Racing Ducati 17 Joan MIR 36 1:53.921 15 / 16 2:10.759 0.143 1.078 Repsol Honda Team Honda 18 Enea BASTIANINI 23 1:53.937 22 / 22 1:53.937 0.016 1.094 Ducati Lenovo Team Ducati 19 Miguel OLIVEIRA 88 1:54.005 10 / 20 2:02.152 0.068 1.162 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 20 Iker LECUONA 27 1:54.254 20 / 22 1:58.029 0.249 1.411 LCR Honda Honda 21 Fabio QUARTARARO 20 1:54.260 11 / 20 2:00.325 0.006 1.417 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 22 Takaaki NAKAGAMI 30 1:54.441 18 / 22 1:55.228 0.181 1.598 LCR Honda Honda

Credit: MotoGP.com Press