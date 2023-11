Moto3, Deniz Oncu il migliore della FP3 a Lusail. 6° Romano Fenati, il migliore degli italiani

Finito nell’album dei ricordi la FP3 della classe Moto3 a Lusail, sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2023. Un circuito impegnativo del Qatar dove trazione e accelerazione devono essere accompagnate da una buona capacità di percorrenza, specialmente nel secondo e terzo settore. I centauri della minima cilindrata sono andati in cerca del limite e, inevitabilmente, l’effetto scia si è fatto sentire nella massimizzazione della prestazione.

Il migliore è stato il turco Deniz Oncu. In sella alla KTM del Team Ajo, ha ottenuto il crono di 2:05.843 a precedere di 0.206 il colombiano David Alonso sulla GasGas del Team Aspar, che è riuscito a siglare il tempo negli ultimi scampoli del turno, e di 0.439 la KTM del Team Tech3 dello spagnolo Daniel Holgado.

Nella top-5 troviamo anche il secondo e il primo della classifica generale della graduatoria, ovvero il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.439 e lo spagnolo Jaume Masia sulla Honda Leopard Racing a 0.475. Bene Romano Fenati che, in sella alla Honda Rivacold Snipers Team, si è classificato sesto a 0.727, il migliore della truppa italiana.

Nel gruppo dei 14, che domani inizieranno le qualifiche dal secondo stint del time-attack, non troviamo altri centauri italiani dal momento che Matteo Bertelle (Honda Rivacold Snipers Team) ha terminato in 19ma posizione a 1.539, mentre Stefano Nepa (KTM Angeluss MTA Team), Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) e Filippo Farioli (KTM Tech3) hanno concluso rispettivamente in 22ma (+1.749), 25ma (+2.177) e in 28ma posizione (+3.602).

Foto: Valerio Origo