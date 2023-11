MotoGP, Luca Marini in pole a Lusail davanti a Di Giannantonio! Bagnaia e Martin in seconda fila

Nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, è successo davvero di tutto. Sul tracciato di Lusail, infatti, emozioni e colpi di scena non sono mancati, come giochi di scie e strategie. Iniziamo con il dire che nessuno dei due contendenti al titolo, Francesco Bagnaia e Jorge Martin, si trova in prima fila.

La pole position, infatti, l’ha conquistata davvero in extremis Luca Marini (Ducati Mooney VR46) con il tempo di 1:51.762 con appena 67 millesimi su Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) che sentiva ormai l’odore del primato. Completa la prima fila il suo compagno di scuderia Alex Marquez, terzo a 136 millesimi.

Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) si deve accontentare della quarta posizione a 274 millesimi, quinta per il suo rivale Jorge Martin (Ducati Pramac) a 296, mentre è sesto il suo compagno di team Johann Zarco a 339. Settima posizione per Marc Marquez (Honda Repsol) a 341 millesimi, dopo aver seguito come un’ombra Bagnaia per tutta la Q2, quindi dall’ottava alla decima posizione altri tre spagnoli: Maverick Vinales (Aprilia) a 413 millesimi, Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 586 e Aleix Espargarò (Aprilia) a 704.

Si ferma in 13a posizione Marco Bezzechi (Ducati Mooney VR46) out per 122 millesimi, alle sue spalle Fabio Quartararo (Yamaha) e Enea Bastianini (Ducati Factory) mentre non va oltre la 18a posizione Franco Morbidelli (Yamaha). A questo punto la classe regina si concentra in vista dell’attesissima Sprint Race che scatterà alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e andrà a consegnare i primi punti del weekend qatariota.

Foto: LaPresse