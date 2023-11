MotoGP, i precedenti di Jorge Martin nel GP del Qatar: un solo successo in Moto3 e la caduta con Bagnaia del 2022...

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail, incastonato nel deserto vicino a Doha, andrà in scena una tappa di capitale importanza pensando alla lotta per il titolo della classe regina.

Jorge Martin lancia la sua sfida a Francesco “Pecco” Bagnaia con la chiara intenzione di centrare il bersaglio grosso. L’occasione è ghiotta anche se, vedendo i precedenti del pilota ora al team Ducati Pramac, non sono troppo incoraggianti su questo tracciato. Nelle 8 volte in cui ha corso a Lusail, infatti, è arrivata una sola vittoria in Moto3, più un altro podio, quindi due cadute e poche soddisfazioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti di “Martinator” nel GP del Qatar.

I PRECEDENTI DI JORGE MARTIN NEL GP DEL QATAR

L’esordio di “Martinator” sulla pista di Losail (all’epoca la città qatariota aveva ancora quella denominazione) è datato 29 marzo 2015 in Moto3. Lo spagnolo chiude la gara in 15a posizione a 5.1 secondi da Alexis Masbou che vince la gara davanti a Enea Bastianini e Danny Kent. Seconda stagione nella classe più leggera per lo spagnolo, sempre con la Mahindra. Il 20 marzo 2016 Jorge Martin è l’unico ritirato (nel corso del primo giro) della gara vinta da Niccolò Antonelli davanti a Brad Binder e Francesco Bagnaia.

Al terzo tentativo in Moto3 arriva il primo podio in Qatar per il nativo di Madrid. Il 26 marzo 2017 il pilota del team Gresini chiude terzo a 218 millesimi da Joan Mir che vince la gara davanti a John McPhee (+0.135). Nell’ultimo anno in Moto3 Jorge Martin vince a Losail per la prima volta. Il 18 marzo 2018 lo spagnolo beffa Aron Canet sul traguardo per appena 23 millesimi per la sua seconda vittoria in carriera.

Nel 2019 arriva il passaggio alla Moto2 con la KTM. Inizio non semplice con un 15° posto a 22.7 secondi nella gara vinta da Lorenzo Baldassarri davanti a Thomas Luthi e Marcel Schrotter. Passando al 2020 (nella gara pre-Covid dell’8 marzo) Jorge Martin non va oltre la 20a posizione a 20.6 secondi da Tetsuta Nagashima che trionfa davanti a Lorenzo Baldassarri e Enea Bastianini.

Si passa al 2021 con l’esordio nella classe regina. Per il pilota del team Ducati Pramac si ferma in 15a posizione a 16.4 secondi ben distante da Maverick Vinales che chiude in vetta davanti a Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Arriviamo all’edizione dello scorso anno. Il 6 marzo 2022 Jorge Martin finisce al tappeto centrato proprio da Francesco Bagnaia. La vittoria va a Enea Bastianini davanti a Brad Binder e Pol Espargarò. Finirà così anche quest’anno tra i due contendenti?

Foto: LiveMedia//CordonPress