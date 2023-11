MotoGP, GP Qatar 2023: numeri, statistiche, curiosità. Valentino Rossi e Casey Stoner gli unici a calare il poker

Il Motomondiale si avvia verso la conclusione. Archiviata la lunga trasferta in Estremo Oriente, ci si appropinqua all’Europa. Domenica 19 novembre andrà in scena il Gran Premio del Qatar, appuntamento ormai consueto per il campionato iridato, la cui collocazione nel calendario 2023 è però anomala. Nato nel 2004, il GP mediorientale aveva assunto in maniera pressoché fissa il ruolo di opening della nuova annata agonistica.

Cionondimeno, nei mesi scorsi l’autodromo di Lusail è stato sottoposto a importanti lavori di ampliamento infrastrutturale, necessari per adeguarlo agli elevati standard richiesti dalla F1, a sua volta sbarcata in Qatar. Vista l’impossibilità di gareggiare a marzo, l’evento è stato posticipato all’autunno.

La MotoGP ha mandato in scena una gara in meno rispetto alle categorie formative. Nel 2020 la competizione fu cancellata a causa delle prime restrizioni ai viaggi internazionali dovute alla pandemia. Moto2 e Moto3 poterono scendere comunque in pista perché piloti e team erano già in loco prima della “stretta” sui voli intercontinentali. Al contempo, le dinamiche legate al Covid-19 hanno permesso a Lusail di ospitare un double header nel 2021, in maniera tale da recuperare l’annullato GP d’Argentina. Pertanto, due anni fa, si corse due volte nell’arco di otto giorni, istituendo l’estemporaneo Gran Premio di Doha.

MOTOGP

I mattatori di Lusail sono Casey Stoner e Valentino Rossi, entrambi issatisi a quota 4 successi. L’australiano si è affermato nel 2007, 2008, 2009 e 2011. Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010 e 2015. Interessante notare come il centauro nativo di Southport detenga il primato di vittorie consecutive, essendo l’unico ad averne inanellate tre di fila. Il pilota di Tavullia possiede, invece, il record di longevità, avendo primeggiato nell’arco di un decennio.

Sono quattro gli uomini in attività a vantare nel proprio palmares un successo a Lusail. Fra di essi, Maverick Viñales è l’unico a essersi ripetuto (2017, 2021). Sono inoltre passati per primi sotto la bandiera a scacchi Marc Marquez (2014), Fabio Quartararo (2021) ed Enea Bastianini (2022).

LUSAIL – VITTORIE TOP CLASS

4 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2009, 2011)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2005, 2006, 2010, 2015)

3 – LORENZO Jorge [ESP] (2012, 2013, 2016)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2018, 2019)

2 – VIÑALES Maverick [ESP] (2017, 2021 Qatar)

1 – GIBERNAU Sete [ESP] (2004)

1 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2021 Doha)

1 – BASTIANINI Enea [ITA] (2022)

Va peraltro rimarcato come Casey Stoner sia l’unico centauro in grado di vincere su due moto diverse. L’australiano ha ottenuto i primi tre successi in sella alla Ducati, mentre l’ultimo è stato raccolto sulla Honda.

A proposito di costruttori, sinora a Lusail hanno primeggiato tre differenti Case. La Yamaha vanta ben 10 affermazioni. Segue la Ducati con 6 vittorie, mentre chiude a quota 3 la Honda, storicamente mai a proprio agio su questa pista.

LUSAIL – ULTIMI 10 VINCITORI

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – ROSSI Valentino [ITA] {Yamaha}

2016 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2017 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha}

2018 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2019 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2021 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha} (GP Qatar)

2021 – QUARTARARO Fabio [FRA] {Yamaha} (GP Doha)

2022 – BASTIANINI Enea [ITA] {Ducati}

LUSAIL – ULTIMI 10 POLEMAN

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] {Ducati}

2016 – LORENZO Jorge [ESP] {Yamaha}

2017 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha}

2018 – ZARCO Johann [FRA] {Yamaha}

2019 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha}

2021 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha} (GP Qatar)

2021 – QUARTARARO Fabio [ESP] {Yamaha} (GP Doha)

2022 – MARTIN Jorge [SPA] {Ducati}

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, solo un pilota è stato in grado di primeggiare in più di un’occasione. Si tratta del britannico Sam Lowes, che però ha sfruttato il double header del 2021. Nessuno, dunque, ha ancora vinto in due stagioni diverse, come testimoniato dall’albo d’oro. Si contano, inoltre, quattro successi italiani, giunti peraltro tutti in tempi molto recenti.

LUSAIL – MOTO2, ULTIMI 10 VINCITORI

2014 – RABAT Tito [ESP]

2015 – FOLGER Jonas [GER]

2016 – LÜTHI Thomas [SUI]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2020 – NAGASHIMA Tetsuta [JPN]

2021 – LOWES Sam [GBR] {GP Qatar}

2021 – LOWES Sam [GBR] {GP Doha}

2022 – VIETTI Celestino [ITA]

MOTO3

In Moto3 deve ancora nascere il pilota capace di bissare una propria affermazione! Si registrano invece 2 vittorie italiane, datate 2016 (Niccolò Antonelli) e 2022 (Andrea Migno).

LUSAIL – MOTO3, ULTIMI 10 VINCITORI

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – MASBOU Alexis [FRA]

2016 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – TOBA Kaito [JPN]

2020 – ARENAS Albert [ESP]

2021 – MASIA’ Jaume [ESP] {GP Qatar}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {GP Doha}

2022 – MIGNO Andrea [ITA]

