LIVE F1, GP Brasile 2023 in DIRETTA: Leclerc punta al podio, Sainz per la rimonta

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos apprestiamoci a vivere una gara particolarmente intensa in cui i piloti dovranno badare alle difficoltà del tracciato e anche ai cambiamenti meteorologici. La pioggia potrebbe arrivare e andare a scompaginare le carte.

La Ferrari potrà contare su Charles Leclerc in prima fila, avendo ottenuto venerdì il secondo tempo alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). Lo spagnolo Carlos Sainz, invece, sarà in quarta fila, dopo aver tentennato nel corso del time-attack. Lo stesso non si può dire di Charles, bravissimo ad adattarsi a qualifiche in cui Giove Pluvio è arrivato all’improvviso, costringendo la Direzione Gara a intervenire.

Vedremo se Verstappen saprà portare a 17 il computo dei successi stagionali, andando ad aggiornare il libro dei record. In tutto questo, Mercedes, McLaren e probabilmente anche Aston Martin avranno la possibilità di inserirsi nella sfida per le posizioni di vertice.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI