Griglia di partenza F1, GP Brasile 2023: Max Verstappen in pole, Leclerc in prima fila e 8° Sainz

Andate in archivio le qualifiche del GP del Brasile, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Interlagos è tenuto un time-attack in un fine-settimana particolare per la presenza della sesta e ultima Sprint Race stagionale. Dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), Spielberg (Austria), Spa-Francorchamps (Belgio), Lusail (Qatar) e Austin (USA), questo nuovo format sarà di scena e per i piloti tempo di riflessione non ce n’è.

La Ferrari si è avvicinata a questo week end tra tanti punti di domanda. La pista brasiliana sarà adatta alle caratteristiche della SF-23? Da un lato c’era convinzione di fare bene per le qualità nei tratti più veloci evidenziate in Messico, ma nello stesso tempo le difficoltà in percorrenza di curva, per problemi di sottosterzo, erano note.

Discorso molto diverso per Red Bull e Max Verstappen. L’olandese, dominatore assoluto di questo campionato, ha già chiuso da tempo la partita iridata e corre con il piacere di farlo, per andare a siglare altri record. Per Max, l’ambizione è spingersi a una cifra di vittorie stagionali che nessuno avrebbe mai potuto contemplare. In tutto questo McLaren e Mercedes erano designate nel ruolo di rivali numero uno per le Ferrari alle spalle dell’olandese.

Di seguito la griglia di partenza:

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclec (Ferrari)

3. Lance Stroll (Aston Martin)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP BRASILE F1 2023

Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.727 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.294 6

3 Lance STROLL Aston Martin+0.617 6

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.660 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.742 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.863 7

7 Lando NORRIS McLaren+1.260 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.262 7

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.594 6

10 Oscar PIASTRI McLaren- – 6

Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:10.021 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.141 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.198 5

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.216 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.233 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.245 6

7 Charles LECLERC Ferrari+0.282 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.295 6

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.309 5

10 Lance STROLL Aston Martin+0.354 5

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.526 5

12 Esteban OCON Alpine+0.541 5

13 Pierre GASLY Alpine+0.546 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.702 5

15 Alexander ALBON Williams+0.819 4

Q1:

1 George RUSSELL Mercedes1:10.340 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.096 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.132 2

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.135 3

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.179 2

6 Lance STROLL Aston Martin+0.211 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.217 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.262 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.264 3

10 Alexander ALBON Williams+0.281 2

11 Lando NORRIS McLaren+0.283 2

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.284 3

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.328 3

14 Esteban OCON Alpine+0.423 3

15 Pierre GASLY Alpine+0.453 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.497 3

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.503 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.615 2

19 Logan SARGEANT Williams+0.695 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.935 2

