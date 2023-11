F1, Verstappen anticipa la pioggia e si prende la pole in Brasile. 2° Leclerc, sorpresa Aston Martin

Nonostante le condizioni meteo variabili ed un circuito che livella le prestazioni delle varie monoposto, Max Verstappen si conferma davanti a tutti anche nelle qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. 31ma pole position in carriera (l’11ma dell’anno) per l’olandese della Red Bull, che ha piazzato la zampata decisiva in avvio di Q3 a Interlagos nell’unico tentativo disponibile sull’asciutto prima della pioggia.

La Ferrari può sorridere per l’ottimo secondo posto di Charles Leclerc davanti alle sorprendenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, mentre in terza fila sul tracciato brasiliano troviamo le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Grande delusione per la McLaren, con Lando Norris 7° e Oscar Piastri 10°, ma anche per Carlos Sainz (8° con la Rossa) e Sergio Perez (9° con la Red Bull).

In Q1 la pioggia sembra in agguato ma alla fine risparmia i piloti, che possono spingere fino allo scadere con gomme slick per superare il taglio. Russell firma il miglior tempo sulla bandiera a scacchi in 1’10″340 davanti a Verstappen e Leclerc, ma i distacchi sono minimi con i primi 12 racchiusi in meno di tre decimi. Eliminate le AlphaTauri di Tsunoda e Ricciardo, la Williams di Sargeant (19°) e le Alfa Romeo di Bottas (18°) e Zhou (20°).

In Q2 si continua a girare sull’asciutto e non si verificano grandi colpi di scena, nonostante un equilibrio impressionante nella top10. Norris è il più veloce con la McLaren in 1’10″0 davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez, all’Aston Martin di un ottimo Alonso e alla Ferrari di Sainz. Restano escluse le Haas di Hulkenberg (11°) e Magnussen (14°), le Alpine di Ocon (12°) e Gasly (13°) e la Williams di Albon (15°).

In Q3 le squadre si fiondano in pista per anticipare la pioggia (ormai imminente) e c’è di fatto il tempo per un solo time-attack. Verstappen è impeccabile e si prende la pole con un giro strepitoso in 1’10″727 rifilando quasi tre decimi a Leclerc e 6 decimi alle Aston Martin di Stroll e Alonso. A seguire le Mercedes, Norris, Sainz, Perez e Piastri 10° con un testacoda.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN PAOLO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.727 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.294 6

3 Lance STROLL Aston Martin+0.617 6

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.660 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.742 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.863 7

7 Lando NORRIS McLaren+1.260 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.262 7

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.594 6

10 Oscar PIASTRI McLaren- – 6

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 5

12 Esteban OCON Alpine- – 5

13 Pierre GASLY Alpine- – 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 5

15 Alexander ALBON Williams- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 3

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

19 Logan SARGEANT Williams- – 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

Foto: Lapresse