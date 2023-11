Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2023: risultati e classifica gara

Stasera è andato in scena il GP di San Paolo 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos (in Brasile). I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul complicato tracciato in terra sudamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria in questo tradizionale appuntamento di metà autunno, ma anche per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Charles Leclerc non ha preso parte alla gara. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro nel corso del giro di formazione e dunque non è nemmeno riuscito a posizionarsi sulla griglia di partenza. Il monegasco, che sarebbe scattato in prima fila accanto a Max Verstappen e che avrebbe potuto lottare per il podio, avrebbe accusato un problema di natura idraulica sulla propria monoposto e avrebbe così perso il controllo della vettura. Il Cavallino Rampante ha così potuto contare sulla sola presenza in pista dello spagnolo Carlos Sainz.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di San Paolo 2023, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO GP BRASILE 2023

Rit. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SAN PAOLO F1 2023

