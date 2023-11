F1, Verstappen insaziabile: brucia Norris e domina la Sprint Race a Interlagos. Leclerc recupera ed é top5

Max Verstappen non lascia scampo ai suoi avversari, trova un’altra partenza fenomenale (dopo quella di Città del Messico) e si aggiudica la Sprint di Interlagos valevole per il Gran Premio di San Paolo 2023, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, guadagnata la prima piazza nello spunto verso la staccata di curva 1, ha poi gestito la mini-gara alla perfezione imponendo un ritmo alla lunga insostenibile quasi per tutti gli altri.

Prestazione di altissimo livello sul ritmo (che fa ben sperare per una probabile rimonta in vista della gara di domani) ma seconda posizione finale un po’ deludente per Lando Norris, incapace di difendere la pole in partenza ma bravo successivamente a prendersi la piazza d’onore con la McLaren a 4″ dal vincitore e con un vantaggio enorme sugli inseguitori.

Top3 completata dalla Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha rimediato ad uno start negativo effettuando dei buoni sorpassi e mettendo in evidenza un ottimo passo rispetto a Ferrari e Mercedes. Quarta posizione al traguardo per George Russell davanti alla Rossa di Charles Leclerc, autore di un discreto recupero dalla quarta fila in griglia.

AlphaTauri può festeggiare per il sesto posto di Yuki Tsunoda, che regala 3 punti preziosissimi per la scuderia di Faenza precedendo all’arrivo la Mercedes del sette volte iridato Lewis Hamilton e la Ferrari di un opaco Carlos Sainz (8°). Fuori dai punti ma in top10 gli australiani Daniel Ricciardo su AlphaTauri e Oscar Piastri su McLaren.

CLASSIFICA SPRINT GP SAN PAOLO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lando NORRIS McLaren+4.287 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.617 – –

4 George RUSSELL Mercedes+25.879 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+28.560 – –

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.210 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+34.726 – –

8 Carlos SAINZ Ferrari+35.106 – –

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+35.303 – –

10 Oscar PIASTRI McLaren+38.219 – –

11 Fernando ALONSO Aston Martin+39.061 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+39.478 – –

13 Pierre GASLY Alpine+40.621 – –

14 Esteban OCON Alpine+42.848 – –

15 Alexander ALBON Williams+43.394 – –

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.507 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+58.723 – –

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+60.330 – –

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+60.749 – –

20 Logan SARGEANT Williams+60.945 – –

Foto: Lapresse