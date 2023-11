F1 su TV8, GP Brasile 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il lungo fine settimana del Gran Premio di San Paolo di F1 giunge al proprio pinnacolo. Dopo l’antipasto rappresentato dalla Sprint di sabato, l’odierna giornata domenicale manderà in scena il GP vero e proprio. Sarà il trentaquattresimo a disputarsi nell’attuale lay-out di Interlagos, il quarto con la corrente denominazione dopo i trenta “Gran Premio del Brasile” tenutisi fra il 1990 e il 2019.

Un tempo si correva tra fine marzo e inizio aprile. Anzi, in un paio di occasioni l’autodromo edificato nei sobborghi della metropoli paulista ha avuto l’onore di tenere a battesimo la nuova stagione (dinamica verificatasi nel 1994 e 1995). Nel 2004 il GP è però stato spostato al termine dell’annata agonistica, senza più smuoversi.

Per ben 6 volte, Interlagos è stato il luogo dove è stato assegnato il Mondiale, in tre casi in maniera palpitante e sconsigliata ai deboli di cuore, soprattutto se ferraristi (2007, 2008, 2012). Gli altri tre titoli (2005, 2006, 2009) erano de facto già decisi e il Brasile ha funto da burocrate per apporre il sigillo definitivo sulla chiusura dei conti. Per cosa sarà ricordata l’edizione 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire in TV il GP di San Paolo.

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 OGGI (5 NOVEMBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di San Paolo. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP brasiliano. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Interlagos potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di San Paolo.

