F1, la nuova griglia di partenza del GP del Brasile: tre piloti penalizzati, la Ferrari avanza con Sainz

Nella notte italiana tra venerdì e sabato le decisioni dei commissari sportivi FIA hanno modificato l’esito delle qualifiche di Interlagos, cambiando di conseguenza anche la composizione della griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Tre piloti sono stati infatti penalizzati con l’arretramento di due posizioni sullo schieramento di partenza della gara domenicale in Brasile per non aver rispettato le nuove norme sulla gestione dell’uscita dalla pit-lane nel corso delle prove ufficiali. Stiamo parlando di George Russell, che retrocede quindi dal sesto all’ottavo posto (facendo avanzare di una casella Lando Norris e Carlos Sainz) con la Mercedes, e dei piloti Alpine.

Esteban Ocon e Pierre Gasly sono stati declassati in quattordicesima e quindicesima piazza per aver ostacolato illegalmente (in base alle nuove disposizioni del direttore di gara) la Red Bull di Sergio Perez in uscita dalla corsia box. Di seguito la nuova griglia di partenza aggiornata del Gran Premio di San Paolo 2023 dopo le sanzioni comminate alle Alpine e a Russell:

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN PAOLO F1 2023

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Lance Stroll (Aston Martin)

4) Fernando Alonso (Aston Martin)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) George Russell (Mercedes) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Oscar Piastri (McLaren)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Kevin Magnussen (Haas)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Esteban Ocon (Alpine) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

15) Pierre Gasly (Alpine) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19) Logan Sargeant (Williams)

20) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Foto: Lapresse