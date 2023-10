Sport in tv oggi (sabato 14 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 14 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sull’Italia, che sfiderà Malta nelle qualificazioni agli Europei di calcio. Gli appassionati di MotoGP potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Indonesia, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi il Tour of Guangxi, il Giro di Turchia e il Tour of Chongming Island.

Vanno in scena i primi quarti di finale dei Mondiali di rugby e proseguono i tornei di tennis della settimana, con Jasmine Paolini e Martina Trevisan impegnate in semifinale tra Zhengzhou e Hong Kong. Spazio anche alla Coppa del Mondo di nuoto, ai Mondiali di beach volley, ai tornei di golf della settimana, ai campionati di basket, volley femminile, calcio femminile, pallamano e pallanuoto, oltre alla Serie C di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 14 ottobre

02.40 MOTO3 – GP Indonesia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.25 MOTO2 – GP Indonesia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.10 MOTOGP – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.50 MOTOGP – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.20 CICLISMO – Tour of Guangxi, terza tappa: Nanning-Nanning (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 07.00)

05.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Chongming Island, terza tappa: Chongming-Chongming (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 08.00)

06.50 MOTO3 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 TENNIS – WTA Seoul, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

07.45 MOTO2 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie (diretta streaming sul canale YouTube della FINA)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 TENNIS – WTA Hong Kong, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Trevisan-Siniakova (secondo match dalle ore 08.00 e non prima delle ore 10.00)

09.00 MOTOGP – GP Indonesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)

09.30 TENNIS – Masters 1000 Shanghai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.25 CICLISMO – Giro di Turchia, settima tappa: Selçuk-Izmir (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.30)

12.30 TENNIS – WTA Zhengzhou, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Paolini-Zheng (ore 12.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Sampdoria (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

13.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Trento (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Mantova (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Città di Cosenza-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 MOTORSPORT (GTWC Europe) – Sprint Race a Zandvoort (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.20 RUGBY (Premiership Rugby) – Exeter Chiefs-Saracens (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 RUGBY (Top10) – Emilia-Petrarca Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) Ucraina-Macedonia del Nord (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Irlanda del Nord-San Marino (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Distretti Ecologici Roma-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Shriners Children’s Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 RUGBY (Top10) – Vicenza-Fiamme Oro (diretta streaming su DAZN)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 VELA – SailGP a Cadice (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di SailGP)

16.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (amichevole) – Serbia Under 19-Italia Under 19 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Active Network-Came Dosson, Mantova-Fortitudo Pomezia, Roma-Ciampino (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Padova (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Foggia-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube della FINA)

17.00 BOXE (EUBC Cup) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube della EUBC)

17.00 RUGBY (Mondiali, quarti di finale) – Galles-Argentina (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Como-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Città di Cosenza-Genzano (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Milan (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Slovenia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Bulgaria-Lituania (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Salerno-Telimar, Quinto-Camogli (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Carpi-Pressano, Cingoli-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 KICKBOXING – Kings of Kings 115 (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Rai Play 3 e Volleyball World Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Merano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Milano-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Sassari-Treviso (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Virtus Bologna (diretta streaming su LBF)

20.00 BOXE – Riunione, main event: KSI vs Tommy Fury e Logan Paul vs Dillon Danis (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Serie A) – Brindisi-Pesaro (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Venezia-Cremona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Venezia (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Italia-Malta (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Ungheria-Serbia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Danimarca-Kazakhstan (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali, quarti di finale) – Irlanda-Nuova Zelanda (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

Domenica 15 ototbre

01.00 BEACH VOLLEY – Mondiali, semifinali (diretta streaming su Volleyball World Tv)

Foto: Lapresse