LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA: Ceccon ci riprova sui 100 stile libero

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma ad Atene in Grecia. Due gli azzurri al via anche nella seconda tappa della manifestazione itinerante (che quest’anno si disputa in vasca lunga), Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, in attesa dell’arrivo di un contingente importante di azzurri, che comprende Benedetta Pilato, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Federico Poggio e Lorenzo Zazzeri in programma per il prossimo fine settimana a Budapest nella tappa conclusiva.

Dopo il primo fine settimana trionfante Thomas Ceccon (tre successi a Berlino) ieri ha iniziato con il piede giusto anche la tappa greca della manifestazione itinerante chiudendo al secondo posto i 200 dorso e migliorando ancora il personale nella distanza portandosi a soli due decimi dal record italiano di Matteo Restivo. Il campione del mondo dei 50 farfalla ad Atene è iscritto ai 50 dorso e 100 stile libero in programma domani, ai 200 stile libero, ai 100 dorso e 50 farfalla in programma domenica ma, con ogni probabilità, disputerà le stesse gare della settimana scorsa.

Nicolò Martinenghi, ancora lontano dalla migliore condizione e in pieno carico in vista della prossima stagione, ha iniziato la seconda tappa con il quarto posto di ieri nei 100 rana, supportato da un buon 59″70. Oggi l’azzurro ci riprova nei 50 rana dove una settimana fa è stato sesto. nella rana sono al via gran parte dei grandi protagonisti della specialità, dal campione del mondo Qin, al campione olimpico Peaty, al rientro dopo un lungo stop,m dal campione del mondo in corta Fink all’argento olimpico Kamminga.

Rispetto alla scorsa settimana saranno di nuovo in gara i cinesi Qin Haiyang e Zhang Yufei e le sorelle australiane Cate e Bronte Campbell. Al via i sudafricani Ryan Coetzee e Pieter Coetze, il giapponese Ryosuke Irie, la danese Thea Blomsterberg, le svedesi Sophie e Louise Hansson, i padroni di casa Kristian Gkolomeev, Anna Ntountounaki e Stergios-Marios Bilas e le canadesi Maggie MacNeil e Rebecca Smith.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma ad Atene in Grecia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!

