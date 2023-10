LIVE Paolini-Zheng, WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA: serve un’impresa contro la quotata padrona di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del Wta 500 di Zhengzhou 2023 tra Jasmine Paolini e la giocatrice di casa Zheng Qinwen.

L’azzurra sta vivendo una settimana di grande tennis, che le porterà in dote punti preziosi per il finale di stagione, in cui si gioca l’accesso tra le prime 30 giocatrici del mondo. Per la verità, in virtù dei 185 punti ottenuti nel torneo cinese, la giocatrice di Lucca avrebbe già ottenuto best ranking e accesso in top 30. L’unica tennista che potrebbe sopravanzarla in caso di sconfitta odierna sarebbe Martina Trevisan. L’altra azzurra impegnata in questo sabato asiatico se dovesse portare a casa la coppa a Hong Kong sopravanzerebbe Paolini.

Le due giocatrici si sono già incontrate quest’anno, era la finale del Wta 250 di Palermo, e in quell’occasione vinse partita e trofeo Zheng con il punteggio di 6-4 1-6 6-1. Il match andò a sprazzi, con l’azzurra che sembrò chiaramente in balia dei colpi potenti ma non sempre precisi della tennista cinese. Detto ciò, il livello di tennis espresso nelle vittorie contro Siegemund e Garcia lascerebbero ben sperare per la numero 31 del mondo. Vedremo se la giovane avversaria riuscirà a sfruttare la superficie di gioco sulla carta favorevole o se la difesa di Jasmine riuscirà a contenere il tennis esplosivo della n. 24 del mondo.

Buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Paolini e Zheng, che prenderà il via alle ore 12.30. Prima è in programma un doppio, alle ore 10.30, di cui vi terremo aggiornati circa lo svolgimento.

Foto: LaPresse