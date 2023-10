LIVE MotoGP, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: Bagnaia spalle al muro, qualifiche nella notte, poi la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Manadalika, sarà un day-2 particolarmente intenso. Piloti e squadre dovranno affrontare qualifiche e Sprint Race e non saranno ammessi errori. Il tempo a disposizione non sarà molto e la massimizzazione della prestazione sarà l’unica strada per garantirsi un posto al sole.

Francesco Bagnaia arriva a questo sabato con le spalle al muro. Pecco, clamorosamente non qualificato per la Q2 a causa di un errore nel proprio time-attack della FP, dovrà risalire la corrente. Il campione del mondo in carica partirà dalla Q1, centrando i due slot utili per approdare allo stint successivo che mette in palio la pole-position. Sarà costretto a dar fondo alle gomme soft, in numero limitato, e sarà interessante capire quale sarà la sua gestione.

I suoi avversari potranno approfittarne. Jorge Martin, immediato inseguitore in classifica generale (-3 da Pecco), si è trovato subito bene sulla Ducati Pramac e spingerà per mettere ancora più pressione a Bagnaia. Da capire cosa faranno le Aprilia, apparse in splendida forma venerdì. Le RS-GP di Aleix Espargaró e di Maverick Vinales hanno messo in fila i migliori tempi e ci candidano a un ruolo da protagoniste. In tutto questo, Marco Bezzecchi, in pista pochi giorni dopo l’operazione alla clavicola sinistra, va a caccia dell’impresa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 04.10 italiane con la FP2, alle 04.50 sono previste le qualifiche, mentre la Sprint Race prenderà il via dalle 09.00 (13 giri). Buon divertimento!

