LIVE Irlanda-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: i Verdi per cambiare la storia contro gli All Blacks

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Nuova Zelanda, match valido per i quarti i finale della Coppa del Mondo di Rugby 2023. A Saint-Denis i Verdi vanno a caccia dell’impresa contro gli All Blacks.

Va in scena una sorta di finale anticipata a Parigi dove si affronteranno due delle pretendenti al titolo. Irlanda in vetta al ranking mondiale, campione del Sei Nazioni in carica e capace di superare la Nuova Zelanda in due delle tre sfide disputate in casa egli All Blacks lo scorso anno. Per proseguire il proprio cammino però gli uomini del c.t. Andy Farrell dovranno sfatare il tabù quarti di finale, mai superati nella storia dai “The Shamrocks XV”.

La Nuova Zelanda si presenta alla fase ad eliminazione diretta dopo un girone non particolarmente brillante in cui gli All Blacks hanno abdicato all’esordio con i padroni di casa della Francia prima di superare nettamente Namibia, Italia e Uruguay. I ragazzi di Ian Foster saranno chiamati ad alzare il livello del proprio rugby per ribaltare un pronostico che li vede partire sfavoriti almeno in partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Nuova Zelanda, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby 2023, si partirà alle ore 21.00 a Saint-Denis, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport