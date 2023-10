LIVE Italia-Malta, Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA: gli azzurri devono compattarsi dopo lo scandalo scommesse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale LIVE di Italia-Malta, Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA, la vittoria è fondamentale per gli azzurri.

La nazionale italiana è pronta a scendere in campo dopo i casi spinosi di “calcioscommesse” che hanno tolto alla nazionale Zaniolo e Tonali. Nonostante la classifica del Gruppo C suggerisca che Malta sia un avversario alla portata, l’equilibrio nel gruppo è palpabile. Con l’Inghilterra in testa al girone, l’obiettivo principale dell’Italia è di ottenere una larga vittoria contro Malta.

Riguardo alla classifica attuale del Gruppo C: Inghilterra guida con 13 punti, seguita da Italia, Ucraina e Macedonia del Nord con 7 punti. Malta, non ha ancora ottenuto punti. Nell’ultimo incontro tra Italia e Malta, avvenuto a marzo, gli azzurri hanno trionfato con un solido 2-0. Da quel momento, sotto la guida di Luciano Spalletti, l’Italia ha ottenuto un pareggio e una vittoria.

Data: 14/10/2023

Orario: 20.45

Canale TV: Rai 1 e Rai Play

Probabile formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. Ct. Marcolini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di LIVE Italia-Malta, Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.