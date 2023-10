LIVE Galles-Argentina, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: i Dragoni ed i Pumas si giocano l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Argentina, primo quarto di finale della Rugby World Cup 2023. Entrano nel vivo i Mondiali in Francia con l‘inizio della fase ad eliminazione diretta, gallesi e argentini si sfidano per un posto in paradiso nelle prime quattro di questa competizione iridata. Si gioca nel mastodontico “Velodrome” di Marsiglia, kick-off alle 17.00.

I gallesi hanno dominato il girone C raccogliendo quattro vittorie su quattro incontri disputati, dimostrandosi solidi e concreti ben al di sopra delle aspettative della vigilia. L’avvicinamento alla Coppa del Mondo per i Dragoni non è stato dei più sereni, con il commissario tecnico Warren Gatland richiamato al comando e una situazione politica in patria alquanto tumultuosa. La pool C si è rivelata senza dubbio la più facile della competizione, con un’Australia in crisi e con Fiji, Portogallo e Georgia che non potevano far paura, ma nonostante questo il Galles ha dimostrato di aver ritrovato quel gioco redditizio basato su una difesa arcigna e molto potente. Per i ragazzi di Gatland, i primi a staccare il pass per i quarti di finale, ora però viene il momento di far vedere al mondo quanto realmente valgono, in un incontro molto equilibrato che mette in palio un posto per una di due outsider in semifinale, dove poi può succedere di tutto.

L’Argentina è arrivata a fatica tra le prime otto di questa manifestazione iridata arpionando il secondo posto nel gruppo D, riuscendo a reagire bene alla prima sconfitta rimediata contro l’Inghilterra. Sudamericani che al debutto contro gli inglesi sono stati in superiorità numerica per gran parte del match, ma non sono riusciti a sfondare anzi subendo le iniziative avversarie e soccombendo per 27-10. La squadra di Michael Cheika si è ricompattata dopo questo brutto esordio e sconfiggendo in successione Cile, Samoa e Giappone, in quello che contro i nipponici era un vero e proprio spareggio, sono riusciti a portare a casa un biglietto per la fase ad eliminazione diretta. I Pumas all’esordio sono stati irriconoscibili, ma partita dopo partita hanno acquistato consapevolezza ritrovando quell’aggressività difensiva che li caratterizza, oltre ad una velocità e prontezza nelle fasi di contrattacco invidiabile.

FORMAZIONI UFFICIALI di Galles-Argentina

Galles: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Jac Morgan (c), 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Gareth Thomas

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Tomas Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julian Montoya (c), 1 Thomas Gallo

Foto: LaPresse