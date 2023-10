LIVE Trevisan-Siniakova, WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA: l’azzurra si gioca l’accesso in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trevisan-Siniakova, incontro del WTA 250 di Hong Kong 2023. Martina Trevisan va alla caccia dell’accesso in finale nel torneo cinese, la prima stagionale. A separare la toscana dall’ultimo atto di questa competizione è la tennista ceca Katerina Siniakova.

Ad Hong Kong l’azzurra, numero 42 del mondo, insegue la prima finale della propria stagione, nonché la prima in un torneo WTA sul cemento. Per raggiungere la semifinale Trevisan, forte della testa di serie numero 6, ha sconfitto Cristina Buca, 7-5, 6-3, Magdalena Frech, 6-3, 6-7, 6-3, ed Elise Mertens (3), 6-4, 6-3. Nell’incontro di ieri contro la belga Trevisan ha messo in mostra un grande tennis, comandando la partita sin dal principio, ed arginando la rimonta finale dell’avversaria.

Per arrivare fino alla semifinale Siniakova ha sconfitto la cinese Xiyu Wang, 6-4, 7-6, per poi trionfare contro due tenniste russe: la ceca ha in primis rimontato Kamilla Rakhimova, 6-7, 6-3, 6-1, ed in seguito ha sconfitto in due set Anastasia Pavlyuchenkova. Per la ventisettenne ceca è la terza semifinale stagionale: prima di questo torneo Siniakova ha raggiunto il penultimo atto a Merida, sconfitta da Camila Giorgi, e ad Bad Hamburg, dove ha vinto il titolo.

Le due giocatrici si sono affrontate due volte nel circuito professionistico, con una vittoria per parte. Entrambi i precedenti risalgono allo scorso autunno, quando Siniakova si impose sul cemento di Portorose, mentre Trevisan si vendicò a Guadalajara.

La sfida tra Martina Trevisan e Katerina Siniakova è il secondo incontro a partire dalle 08.00 sul campo centrale, ma non prima delle 10.00. L’incontro sarà visibile su Supertennis, mentre la copertura streaming è affidata a Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Trevisan-Siniakova, semifinale del WTA 250 di Hong Kong, secondo incontro in programma dalle 08.00 e non prima delle 10.00, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse