LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari vuol stupire. Rischio pioggia a Silverstone

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone, andrà in scena un day-2 piuttosto importante con le qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza della corsa domenicale. Ci sarà da lavorare sugli assetti e i team dovranno fare molta attenzione perché per oggi è previsto l’arrivo della pioggia.

La Ferrari vuol stupire. Non è stato un primo giorno semplice per la Rossa: il monegasco Charles Leclerc non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere per un problema di natura elettrica alla monoposto. Si temeva che Charles potesse incorrere in una penalità, ma parrebbe che questo rischio possa essere scongiurato. Ne sapremo di più quest’oggi.

I dati, comunque, dimostrano che la Rossa sia migliorata in termini di comportamento aerodinamico rispetto al comportamento che aveva a Barcellona, su un circuito simile a quello britannico. Certo, Red Bull e Max Verstappen sono di un altro pianeta e l’hanno dimostrato a più riprese. Non vi sono dubbi che l’olandese sia il favorito per la pole-position e a maggior ragione per la vittoria della gara di domani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP3 prenderà il via dalle 12.30 italiane, mentre le qualifiche sono in programma dalle 16.00. Buon divertimento!

