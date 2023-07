F1, Verstappen detta legge in FP1 a Silverstone con una super Red Bull. 5° Leclerc, lontane le Mercedes

Dominio Red Bull nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sullo storico tracciato di Silverstone, Max Verstappen è stato il più veloce con il tempo di 1’28″600 dando una sensazione di superiorità abbastanza schiacciante nei confronti del compagno di squadra e della concorrenza.

Sergio Perez, con l’altra RB19 a parità di mescola (soft) e di condizioni, ha accusato infatti un gap di 448 millesimi dal teammate olandese confermando dunque le sue difficoltà. Simulazione di qualifica molto positiva anche per la Williams con Alex Albon, 3° a 489 millesimi dalle vetta e quindi a meno di mezzo decimo dalla seconda Red Bull in pista.

Classifica molto compatta e ravvicinata poi a partire dal quarto posto di Fernando Alonso con l’Aston Martin (a 668 millesimi da Verstappen), che precede di poco la Ferrari di Charles Leclerc, l’Alpine di Esteban Ocon, l’altra Rossa di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Completano la top10 della graduatoria Lance Stroll sull’Aston Martin e Oscar Piastri sulla McLaren equipaggiata con gli aggiornamenti testati in Austria sulla vettura di Norris.

FP1 non esaltante per la Mercedes padrona di casa, che ha però effettuato un programma di lavoro differenziato non provando il time-attack con le gomme morbide. I piloti hanno fatto comunque tanta fatica a guidare la W14, con Lewis Hamilton 12° a 1.168 e George Russell 14° a 1.274 dal miglior crono assoluto del turno.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA 2023 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.600 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.448 4

3 Alexander ALBON Williams+0.489 9

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.668 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.680 5

6 Esteban OCON Alpine+0.719 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.757 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.841 6

9 Lance STROLL Aston Martin+0.871 4

10 Oscar PIASTRI McLaren+1.058 4

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.091 5

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.168 5

13 Pierre GASLY Alpine+1.228 4

14 George RUSSELL Mercedes+1.274 5

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.490 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.492 3

17 Logan SARGEANT Williams+1.524 5

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.721 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.785 5

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.991 4

