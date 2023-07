F1, GP Gran Bretagna 2023: risultati e classifica FP3. Leclerc in testa, Verstappen insegue. Arriva la pioggia

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è distinto in una sessione condizionata dal bagnato (si è girato a lungo con gomme intermedie) e ha stampato 1:27.419, mettendo così in fila tutti gli avversari e lanciando con ottimismo verso le qualifiche di oggi pomeriggio. Il monegasco ha preceduto la sorprendente Williams di Alexander Albon per 0.173, mentre Fernando Alonso è terzo con la Aston Martin a 0.365 davanti alla Alpine di Pierre Gasly e alla Mercede di Lewis Hamilton.

Carlos Sainz è sesto con l’altra Ferrari, attardato di 0.545 dal compagno di squadra. Max Verstappen non ha voluto forzare con queste condizioni ed è ottavo al volante della Red Bull con un ritardo di 0.847. Soltanto 14ma l’altra Red Bull di Sergio Perez. Di seguito risultati e classifica delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP GRAN BRETAGNA F1 2023

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.419 5

2 Alexander ALBON Williams+0.173 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.365 5

4 Pierre GASLY Alpine+0.474 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 4

7 Logan SARGEANT Williams+0.732 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 3

9 George RUSSELL Mercedes+0.865 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.918 4

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.085 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.144 6

13 Lance STROLL Aston Martin+1.201 4

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 4

16 Esteban OCON Alpine+1.814 4

17 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 4

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.167 4

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 1

Foto: Lapresse