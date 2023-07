F1, Charles Leclerc chiude al comando la FP3 di Silverstone e anticipa la pioggia, 6° Sainz, 8° Verstappen

Un brillante Charles Leclerc ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone le condizioni meteo sono profondamente cambiate rispetto alla giornata di ieri. Il sole ha lasciato spazio alle nuvole e le temperature si sono abbassate (23° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 29 sull’asfalto contro gli oltre 40 di ieri). Come se non bastasse a metà sessione è iniziato a piovere, rovinando completamente i piani dei team.

I piloti sono scesi in pista con la chiara intenzione di sfruttare al massimo ogni minuto del turno, con il rischio pioggia che poteva condizionare il lavoro. Charles Leclerc, per esempio, che ieri ha perso tutta la FP2 per colpa di problemi elettrici sulla sua SF-23, ha pensato subito al sodo, ovvero alla simulazione di qualifica, anticipando l’arrivo della pioggia, provando due time attack molto positivi.

Il monegasco ha ritrovato subito il giusto feeling con pista e vettura dopo lo stop di ieri pomeriggio, chiudendo in vetta in 1:27.419 con gomma soft, con 173 millesimi di vantaggio su un sempre più sorprendente Alexander Albon (Williams), quindi terza posizione per Fernando Alonso (Aston Martin) a 365. Quarta posizione per il francese Pierre Gasly (Alpine) a 474 millesimi di distacco, quinta per il padrone di casa Lewis Hamilton (Mercedes) a 529, davanti alla seconda Ferrari di Carlos Sainz a 545.

Settimo lo statunitense Logan Sargeant (Williams) a 732, che conferma la crescita della monoposto inglese, quindi ottavo Max Verstappen (Red Bull) a 847 millesimi, ma fatto segnare con gomma media. L’olandese è risultato poi il più veloce nella seconda parte della FP3, quella disputata con le gomme intermedie. Nona posizione per George Russell (Mercedes) a 865 millesimi, mentre completa la top10 il nipponico Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 918. Si ferma in 14a posizione Sergio Perez (Red Bull) a 1.485 dalla vetta (gomma media) alle spalle di Lance Stroll (Aston Martin) 13° a 1.201, mentre è 12° Lando Norris (McLaren) a 1.144 (con gomma media).

Alle ore 16.00 si tornerà in azione per le attesissime qualifiche. Come ampiamente previsto la pioggia è la grande protagonista della giornata e dovrebbe fare capolino anche in occasione della Q1. Vedremo, quindi, chi saprà emergere dalle condizioni non semplici che potremmo vedere a Silverstone, esattamente come una settimana fa al Red Bull Ring.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GRAN BRETAGNA 2023

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.419 4

2 Alexander ALBON Williams+0.173 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.365 4

4 Pierre GASLY Alpine+0.474 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 3

7 Logan SARGEANT Williams+0.732 3

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 2

9 George RUSSELL Mercedes+0.865 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.918 3

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.085 3

12 Lando NORRIS McLaren+1.144 5

13 Lance STROLL Aston Martin+1.201 3

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 3

16 Esteban OCON Alpine+1.814 3

17 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.167 3

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo senza tempi- 1

Foto: LPS Xavi Bonilla