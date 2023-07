F1, Verstappen trionfa anche a Silverstone e regala alla Red Bull il primo record stagionale. Naufragio Ferrari

Cambiano le piste e gli avversari, ma alla fine il vincitore è sempre Max Verstappen. Si può riassumere così questa prima parte del Mondiale di Formula Uno 2023, con l’olandese della Red Bull che si è imposto anche quest’oggi a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna senza faticare più di tanto. Il due volte campione iridato sale così a quota 43 successi in carriera (gli ultimi 6 di fila), consentendo al Drink Team di eguagliare il primato all-time delle 11 affermazioni consecutive della McLaren 1988.

Podio completato dai padroni di casa britannici Lando Norris e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo con una strepitosa McLaren e con una Mercedes in ripresa almeno sul passo. Nota di merito anche al rookie australiano Oscar Piastri, 4° con una grande prestazione davanti a George Russell e alla seconda Red Bull di Sergio Perez. Domenica da incubo per la Ferrari, con Charles Leclerc 9° e Carlos Sainz 10° dopo un GP pessimo su tutti i fronti.

LA GARA

La maggior parte dei piloti optano per la gomma media in partenza, mentre tra i big Russell (6°) è l’unico a scegliere la soft. Scatto bruciante allo spegnimento dei semafori per le McLaren, con Norris che si prende la prima posizione e Piastri che attacca (senza successo) Verstappen per la seconda. Resta 4° Leclerc davanti a Russell, Sainz, Alonso e Hamilton.

Il leader del campionato rompe gli indugi al quinto giro e passa Norris grazie al DRS prima di curva 5, riportandosi in testa al GP, mentre Leclerc fatica a difendere la sua quarta piazza nei confronti della Mercedes di Russell e perde terreno dalle McLaren. Hamilton, dopo una partenza negativa, ha un bel ritmo e supera l’Aston Martin di Alonso per il 7° posto lanciandosi all’inseguimento della Rossa di Sainz.

Primo ritiro di giornata alla decima tornata, con Ocon richiamato ai box per un problema di affidabilità alla sua Alpine mentre si trovava davanti a Perez in 12ma piazza. Verstappen progressivamente allunga e porta a oltre 3 secondi il suo vantaggio su Norris e 5″ su Piastri dopo 15 giri, mentre Leclerc insegue le McLaren a 4″ tenendosi alle spalle Russell (efficace con gomme morbide anche sulla lunga distanza).

Perez nel frattempo effettua un paio di sorpassi su Stroll e Albon, entrando in zona punti. Ferrari non trova ritmo con le gomme medie e anticipa la prima sosta ai box, con Leclerc che si ferma al 18° giro per passare alle hard rientrando in pista 12° dietro all’Aston Martin di Stroll. Scuderia di Maranello che poi effettua il pit-stop di Sainz otto tornate più tardi per montare anche allo spagnolo la mescola dura.

Carlos riparte 12° alle spalle di Stroll, che in precedenza era stato scavalcato da Leclerc, mentre Verstappen è ampiamente il più veloce con 8″ di margine su Norris. Mercedes risponde all’undercut Ferrari e ferma Russell (che tiene così la posizione su Sainz) per passare alle medie, con Red Bull che prova invece addirittura la carta delle soft con Perez.

Dopo la sosta, Russell sfrutta il grip delle gomme nuove per raggiungere e superare abbastanza agevolmente la Rossa di Charles. Colpo di scena importante al 32° giro, con Magnussen che parcheggia la sua Haas a bordo pista per un guasto provocando inizialmente il regime di Virtual Safety Car e poi l’ingresso della Safety Car. Ne approfittano per smarcare il cambio gomme obbligatorio Verstappen (soft), Norris (hard), Hamilton (soft), Alonso (soft) e Albon (soft), mentre Leclerc decide di rientrare a sua volta ai box per un nuovo pit-stop passando alle medie nuove.

Alla ripartenza l’ordine dei primi 10 è Verstappen, Norris, Hamilton (molto fortunato con il timing della Safety), Piastri, Russell, Alonso, Sainz, Perez, Albon e Leclerc. L’olandese della Red Bull vola via grazie alle soft dopo la Safety Car, ma Norris si difende alla grande sulla Mercedes del sette volte iridato Hamilton e resiste in seconda piazza con delle manovre aggressive e legali. Dopo una strenua resistenza, Sainz subisce l’attacco di Perez alla staccata di curva 16 e perde successivamente altre due posizioni in favore di Albon e Leclerc nel corso dello stesso giro.

Checo continua a rimontare con la sua Red Bull e svernicia Alonso con il DRS sull’Hangar Straight, salendo in sesta posizione, mentre per il resto non cambia nulla nel finale. Trionfa Verstappen davanti a Norris, Hamilton, Piastri e Russell. Ai margini della zona punti le Ferrari con Leclerc 9° e Sainz 10°.

ORDINE D’ARRIVO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+3.798 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+6.783 1

4 Oscar PIASTRI McLaren+7.776 1

5 George RUSSELL Mercedes+11.206 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.882 1

7 Fernando ALONSO Aston Martin+17.193 1

8 Alexander ALBON Williams+17.878 1

9 Charles LECLERC Ferrari+18.689 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+19.448 1

11 Logan SARGEANT Williams+23.632 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+25.830 1

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+26.663 2

14 Lance STROLL Aston Martin+27.483 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+29.820 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+31.225 2

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+33.128 2

18 Pierre GASLY Alpine– 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– – –

20 Esteban OCON Alpine– 1

Foto: Lapresse