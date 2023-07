La nuova griglia di partenza del GP di Gran Bretagna di F1: cosa cambia con le penalità inflitte

Cambia lo schieramento di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nel corso della serata, infatti, è arrivato un provvedimento nei confronti di Valtteri Bottas. Il finlandese, che aveva concluso il suo sabato parcheggiando la sua Alfa Romeo al termine della Q1, nonostante si fosse qualificato alla Q2, è stato fermato da un problema tecnico.

Per sua sfortuna, però, sulla sua vettura non era rimasto nel serbatoio almeno un litro di benzina per i consueti controlli. La decisione della FIA è stata inevitabile e ha estromesso lo scandinavo dalla classifica dei tempi. A questo punto domani scatterà dall’ultima casella dello schieramento di partenza, senza la necessità di farlo dalla pit-lane.

Chi, invece, non ha di questi problemi è Max Verstappen che ha conquistato l’ennesima pole position della sua carriera, precedendo le sorprendenti McLaren di oggi. Lando Norris chiuderà la prima fila, mentre Oscar Piastri aprirà la seconda. Alle loro spalle le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, quindi le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la nuova griglia di partenza della gara di domani che, giova ricordarlo, scatterà alle ore 16.00 italiane.

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI GRAN BRETAGNA 2023

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:26.720

2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:26.961

3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:27.092

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.136

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:27.148

6 63 George Russell MERCEDES 1:27.155

7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.211

8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:27.530

9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:27.659

10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:27.689

11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:28.896

12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.935

13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:28.956

14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:29.031

15 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.968

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.025

17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.123

18 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.513

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.378

20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI* squalificato dalle qualifiche partirà ultimo (-5 posizioni)

Foto: LaPresse