F1 oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 8 luglio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La Ferrari dovrà dare delle risposte importanti sul piano della prestazione e dell’affidabilità. La Rossa con lo spagnolo Carlos Sainz, sul giro secco, ha mostrato una buona velocità, ma sul passo gara qualche aspetto critico c’è relativamente al degrado delle gomme. Tiene banco però il discorso consistenza, visto il problema di natura elettrica che ha tenuto fermo per tutta la FP2 Charles Leclerc. Il monegasco potrebbe rischiare una penalità.

Favorito d’obbligo della vigilia è l’olandese Max Verstappen. Il leader della classifica generale ha messo in mostra fin dalla prima giornata il grande feeling che ha con la Red Bull. La pole-position sembra già prenotata e anche la vittoria del GP. Vedremo se ci saranno sorprese a riguardo.

La seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213) relativamente alle qualifiche, mentre la FP3 godrà della copertura di Sky Sport F1 e di Sky Sport 4K. TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023 OGGI

Sabato 8 luglio (Orari italiani)

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per quanto riguarda le qualifiche, mentre la FP3 sarà coperta dal canale 207 e 213 di Sky Sport. Prevista la differita solo delle qualifiche in chiaro su TV8 a partire dalle 19.40, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in differita, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 8 luglio

Ore 19.40-21.05, F1, Qualifiche, differita in chiaro

