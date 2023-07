F1, Verstappen svetta anche nella FP2 di Silverstone ma Sainz è in scia. Leclerc fermato da problemi elettrici

Max Verstappen svetta anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma la Ferrari risponde presente. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il campione del mondo ha nuovamente dettato il passo, ma il gap sulla Rossa è ben più ristretto del previsto. Giornata agrodolce, nel complesso, per la scuderia del Cavallino Rampante, con i miglioramenti della vettura di Maranello che si fanno sempre più evidenti, ma non è mancata qualche preoccupazione.

Da un lato Carlos Sainz ha messo in mostra una SF-23 di altissimo livello su una pista solitamente non semplice come quella del Northamptonshire, dall’altro Charles Leclerc non ha potuto prendere parte alla seconda sessione. Sulla monoposto numero 16, infatti, i tecnici hanno riscontrato problemi elettrici che hanno fermato il monegasco ai box per tutti i 60 minuti. Domani nella FP3, quindi, dovrà raddoppiare il lavoro per recuperare il feeling giusto.

Dopo una FP1 nella quale Max Verstappen aveva letteralmente fatto il vuoto, con quasi mezzo secondo di margine su tutti, nel turno pomeridiano il divario si è assottigliato. Il portacolori del team Red Bull ha fissato il limite in 1:28.078 con appena 22 millesimi su Carlos Sainz a parità di gomma soft. Terzo un sorprendente Alexander Albon. Il thailandese, con una Williams che continua a migliorare gara dopo gara, si è classificato a 218 millesimi da “Super Max”, precedendo anche Sergio Perez (Red Bull) quarto a 264.

Dalla quinta posizione, i distacchi si dilatano. La crescita della Williams è ribadita dalla prestazione dello statunitense Logan Sargeant che si ferma a 688 millesimi dalla vetta, sesto il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 788, mentre è settimo il tedesco Nico Hulkenberg (Haas) a 802. Ottavo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 811, nono l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 848, quindi completa la top10 Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.056. Come nella FP1, anche nel pomeriggio la Mercedes non ha impressionato. Chiude 12° George Russell con un gap di 1.160, mentre fa addirittura peggio Lewis Hamilton, 15° a 1.205, preceduto anche da Lando Norris (McLaren) che si ferma a 1.182.

La seconda parte della sessione ha visto le consuete simulazioni di passo gara. Max Verstappen ha dimostrato di poter girare con costanza sul passo dell’1:33, mentre Sainz e Perez hanno proseguito spesso sul piede dell’1:34. Quasi mai sotto questo muro, invece, Aston Martin e Mercedes (Hamilton comunque decisamente più in palla di Russell) che appaiono leggermente più indietro rispetto alle due rivali.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP GRAN BRETAGNA 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.078 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.022 5

3 Alexander ALBON Williams+0.218 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.264 4

5 Logan SARGEANT Williams+0.688 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.788 4

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.802 3

8 Pierre GASLY Alpine+0.811 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.848 3

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.056 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.147 6

12 George RUSSELL Mercedes+1.160 5

13 Esteban OCON Alpine+1.164 4

14 Lando NORRIS McLaren+1.182 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.205 3

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.300 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.361 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.405 5

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.493 4

20 Charles LECLERC Ferrari- – 2

Foto: LaPresse