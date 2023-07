DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2023 LIVE: gara dalle 16.00, orario su TV8 in chiaro. La nuova griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.24 Domani ci attende una gara davvero tutta da vivere. Come sempre Max sembra imprendibile, ma in caso di pioggia la McLaren è quasi favorita. La Ferrari cercherà di risalire, come Mercedes e Alonso che in gara danno sempre il loro meglio

17.22 La Ferrari si mangia un po’ le mani perchè Leclerc poteva arrivare più sotto Verstappen. Un piccolo errore alla Club ha rovinato l’ultimo giro del monegasco. Sainz si è fermato a 12 millesimi dal compagno. Delusione Mercedes, con Russell sesto che beffa Hamilton

17.20 Quinta pole consecutiva di Verstappen che arriva a 27 in carriera. Alle sue spalle però una clamorosa McLaren che sfiora l’impresa con Norris, quindi terzo un ottimo Piastri!

17.18 RIEPILOGO TEMPI Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.720 6

2 Lando NORRIS McLaren+0.241 7

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.372 7

4 Charles LECLERC Ferrari+0.416 7

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.428 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.435 7

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.491 7

8 Alexander ALBON Williams+0.810 7

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.939 7

10 Pierre GASLY Alpine+0.969 6

17.16 MAX VERSTAPPEN IN POLE!!!!! 1:26.720 supera Norris all’ultimo secondo per 241 millesimi, poi Piastri!! Quarto Leclerc poi Sainz, Russell e Hamilton!

BANDIERA A SCACCHI! Leclerc record nel T1! Arriva al T2 con 1 millesimi di vantaggio su Verstappen, chiude in 1:27.136 secondo a 52 millesimi! Sainz terzo a 64!!!!!!!

-1 minuto: si lanciano tutti! Andiamo a vedere se qualcuno insidierà il tempone di Super Max!

-2 minuti: Leclerc è il primo a lanciarsi, seguito da Russell, poi Hamilton e Sainz. Verstappen ultimo

-3 minuti: vedremo chi entrerà per primo e chi, invece, attenderà qualche secondo in più per avere la pista più gommata possibile sotto la bandiera a scacchi

-4 minuti: i piloti tornano ai box e monteranno tutti un set di gomme nuove. Nel primo tentativo lo aveva solamente Verstappen.

-6 minuti: AGGIORNAMENTO TEMPI Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.084 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.633 6

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.672 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.676 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.748 6

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.757 6

7 Alexander ALBON Williams+0.827 6

8 Pierre GASLY Alpine+0.963 5

9 George RUSSELL Mercedes+1.100 6

10 Lando NORRIS McLaren+1.330 6

-7 minuti: Piastri terzo scalza Leclerc, poi quinto Sainz davanti a Alonso e Albon. Nono Russell, decimo Norris che manca il primo tentativo

-8 minuti: Hamilton piazza il record nel T1 in 27.766, ma glielo toglie Verstappen in 27.645! Leclerc ottimo in 27.786!

-9 minuti: tra il boato del pubblico si parte con il primo tentativo. Ferrari con soft usate.

-10 minuti: tutti in azione ora! I primi a lanciarsi sono Hamilton e Russell.

-11 minuti: piloti subito in pista per lanciarsi. Mercedes uscite per prime, attende qualche secondo la Ferrari.

17.03 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!!!

17.01 Nel frattempo Sky Sport fa vedere un fatto accaduto nella Q1. Verstappen in regime di bandiera gialla ha superato Russell. Sarà notato?

16.59 Davvero sorprendente la McLaren che ha insidiato pesantemente Verstappen. Ora sarà caccia alla pole position. La Ferrari prova il guizzo!

16.57 RIEPILOGO TEMPI Q2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.702 4

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.143 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.340 5

4 Alexander ALBON Williams+0.365 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.563 5

6 Charles LECLERC Ferrari+0.659 5

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.666 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.843 5

9 Pierre GASLY Alpine+1.049 4

10 George RUSSELL Mercedes+1.080 5

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.194 5

12 Lance STROLL Aston Martin+1.233 5

13 Esteban OCON Alpine+1.254 4

14 Logan SARGEANT Williams+1.329 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 3

16.55 Le Ferrari si salvano, eliminati Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas!

BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la Q2! Verstappen vola!!! 1:27.702 ed è record!! Piastri secondo a 143 millesimi, poi Norris, Albon, Sainz e Leclerc che ora rischiano!

-1 minuto: Leclerc si lancia e al T1 arriva con 147 millesimi da Norris, Sainz è leggermente più veloce. Il monegasco arriva al T2 con 77 millesimi, Sainz con 86. Leclerc chiude il suo giro in seconda posizione a 319 millesimi nel traffico, Sainz secondo a 223.

-2 minuti: le Ferrari ora sono a rischio. Ottavo Leclerc e nono Sainz. La pista sta nettamente migliorando. Norris primo!! 1:28.042 con mezzo secondo su Hamilton!!

-3 minuti: gran giro di Hamilton che va a chiudere vetta in 1:28.545!! Russell è quarto a 237. Arriva Norris con un record pazzesco nel T1!!

-4 minuti: mentre si lancia Hamilton, parte Max che migliora nel T1, piazza il record nel T2 e chiude in vetta in 1:28.570, ma Piastri lo passa per 3 millesimi!!!!!!!!!!

-5 minuti: AGGIORNAMENTO TEMPI Q2

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:29.052 4

2 Alexander ALBON Williams+0.100 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.195 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.375 5

6 Pierre GASLY Alpine+0.419 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.453 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.514 4

9 Esteban OCON Alpine+0.563 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.777 4

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.973 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.165 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.664 4

14 Logan SARGEANT Williams+27.756 5

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 3

-6 minuti: Sainz è quarto a 344 millesimi. Al momento eliminate Mercedes e Stroll!

-7 minuti: Alonso chiude il suo giro in 1:29.052 e vola al comando! Leclerc risponde ed è secondo a 195, ma Albon si infila tra i due a 100!

-8 minuti: Alonso si rilancia e migliora nel T1, Leclerc piazza il record in 28.082. Migliorano tutti!

-9 minuti: Hamilton è decimo, quindi eliminati Alonso, Stroll e le Williams. Bottas, ricordiamo, non prenderà parte alla Q2.

-10 minuti: Sainz terzo a 162 millesimi, con Verstappen secondo a 78, ma ora è Gasly a 44! Leclerc ottavo è a rischio!

-11 minuti: Alonso è il primo a far segnare un tempo in 1:30.660, arriva Stroll a 56 millesimi, Albon a 89. Leclerc in vetta in 1:29.934 ma Norris vola in 1:29.427!

-12 minuti: ora gran parte della pista è baciata dal sole. Ma il rischio pioggia è sempre dietro l’angolo. Si parte! Si lanciano tutti!

-13 minuti: i piloti scaldano le gomme e si lanciano per il primo giro. Inizia davvero la Q2!

-14 minuti: sarà subito caccia al tempo. Sarà importante mettere a segno un crono immediatamente, per evitare i rischi dell’arrivo della pioggia.

16.40 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!! A Nico Hulkenberg segnalano pioggia in arrivo nel team radio! Il cielo, invece, sembra aprirsi con qualche pallido raggio di sole…

16.38 Nel finale della Q1 si era fermato Valtteri Bottas. La sua vettura viene ora riportata fuori dalla sede. 2 minuti e si parte con la Q2

16.36 Pochi istanti e si parte! La pioggia per il momento rimane lontana, ma le temperature crollano. Asfalto solo a 22°!

16.35 Siamo alla quinta volta consecutiva che il messicano non porta la sua Red Bull nella Q3. Davvero un disastro sportivo senza spiegazioni…

16.34 Subito una grande sorpresa nella Q1! Sergio Perez compie l’ennesimo passo falso della sua annata ed è già eliminato. Domani partirà dalla 16a posizione! Norris stupisce e piazza il miglior tempo intanto.

16.32 RIEPILOGO TEMPI Q1

1 Lando NORRIS McLaren1:28.917 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.226 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.495 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.498 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.511 2

6 Lance STROLL Aston Martin+0.531 3

7 Alexander ALBON Williams+0.549 3

8 Pierre GASLY Alpine+0.616 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.686 3

10 Esteban OCON Alpine+0.783 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 3

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.948 3

13 Logan SARGEANT Williams+0.956 4

14 Oscar PIASTRI McLaren+0.957 3

15 Fernando ALONSO Aston Martin+1.032 3

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.051 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.108 3

18GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.206 3

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.596 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.461

16.30 Leclerc secondo davanti a Russell e Hamilton! Sainz 12° si salva! Disastro Perez è fuori!!!!!!!!!!!! Alonso lo beffa per 19 millesimi!!!!!!!!!!!!!!!!

16.29 Norris primo in 1:28.917 con 531 millesimi su Stroll, poi Albon! Arrivano le Ferrari.

16.28 Perez vola al comando ma Albon lo scalza per mezzo secondo! Sargeant secondo! Bottas ora! Succede di tutto! Norris record anche nel T2!

BANDIERA A SCACCHI! ANDIAMO A VEDERE I TEMPI FINALI!!!!!!! Perez migliora, Albon e Norris fanno il record nel T1!

-1 minuto: ora sono tutti in pista, gli ultimi sono entrati a 1:4o dalla bandiera a scacchi. Forse qualcuno rischierà di non passare partire per il proprio giro

-2 minuti: Perez spinge subito per lanciarsi, alle sue spalle tutti gli altri in fila indiana. Sarà caos totale!! Verstappen ha cambiato ala ed è pronto a entrare in azione.

16.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SI RIPARTE NELLA Q1! 3:11 alla fine!!!

16.23 La Q1 ripartirà tra 2 minuti! Attenzione! Clamoroso errore di Max Verstappen! Uscendo dai box l’olandese ha colpito il muretto della pit-lane rompendo l’ala anteriore!!!

16.21 La vettura di Magnussen (che è eliminato essendo già ora 16°) non è ancora stata caricata sul camion. Occorre ancora qualche secondo per la ripartenza della Q1.

16.19 Attendiamo che la Haas venga riportata ai box e la sessione possa ripartire. Perez è già all’uscita della pit-lane per andare a mettere a segno un tempo importante. Il messicano, al momento, è salvo per 130 millesimi su Hulkenberg. La pioggia tanto annunciata, invece, per ora non si fa vedere…

16.17 AGGIORNAMENTO TEMPI Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.719 1

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.011 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.345 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.434 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.537 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.695 1

7 Esteban OCON Alpine+0.785 1

8 Lance STROLL Aston Martin+0.847 2

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.883 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.984 2

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.125 2

12 Pierre GASLY Alpine+1.242 1

13 Lando NORRIS McLaren+1.405 2

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.443 2

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.573 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.670 2

18 Logan SARGEANT Williams+1.848 3

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.858 2

20 Alexander ALBON Williams+2.882

16.15 Mancano 3:11 al termine della Q1. Magnussen scende sconsolato dalla sua Haas, stava andando a far segnare un tempo migliore di Perez. Intanto il tempo cancellato ad Albon ha del clamoroso. Il pilota della Williams ha si valicato i limiti della Stowe, ma era lentissimo dopo un errore…

-3 minuti: Perez esce subito dai box, mentre da dietro tutti provano a qualificarsi. Attenzione! Magnussen è fermo in uscita dalla Stowe, in traiettoria. BANDIERA ROSSA!

-3 minuti: Perez torna 14° ringraziando un tempo cancellato ad Albon. Il messicano migliora nel T1 ma è su tempi alti, arriva al T2 e non migliora. Chiude il suo giro alzando il piede e andando ai box perchè la pioggia inizia a farsi più evidente…

-4 minuti: ora rischia di nuovo Perez che è 14°, Hamilton è 12°, mentre Sainz è 10°. Attenzione! Perez scivola in 15a ora! Russell segnala che inizia a piovere!

-5 minuti: Sainz si porta in 8a posizione a 1.146 da Verstappen, Leclerc si mette comodo in terza a 345 millesimi.

-6 minuti: Perez è solamente 12°, Verstappen vola in vetta con 11 millesimi su Alonso, Leclerc e Sainz sono oltre l’11a posizione e devono mettere a segno un tempo, con la pioggia segnalata in arrivo!

-7 minuti: Alonso migliora ancora in 1:30.730, Russell e Hamilton. Verstappen si rilancia con il record nel T1, mentre Stroll, Tsunoda e De Vries si mettono alle spalle dei primi 3 assieme a Piastri

-8 minuti: Russell sale in vetta in 1:31.414 con 23 millesimi su Alonso. Hamilton 10°, Perez 18° rischia grosso!

-9 minuti: Sainz si lancia, arriva al T2 con un ampio margine sul taglio, chiude in 1:32.541 ed è quinto, Leclerc è secondo a 689 millesimi da Alonso.

-10 minuti: Alonso sale in vetta in 1:31.437 con Leclerc terzo a 1.8, Verstappen secondo. Sainz riparte e si lancia davvero solo ora. Se iniziasse a piovere sarebbero guai…

-11 minuti: si lanciano le Ferrari, mentre Verstappen riparte e migliora ancora il record nel T1. Attenzione torna la pioggia! Leclerc e Sainz rischiano!

-12 minuti: sale in vetta Ocon in 1:34.204 con 392 millesimi su Piastri. Errore anche di Verstappen che però passa a condurre con 669 millesimi sul francese.

-13 minuti: errore di Hamilton!! L’inglese finisce lungo alla Stowe e finisce nella ghiaia, dalla quale esce a fatica. Russell 1:35.257 con un decimo su Stroll.

-14 minuti: le Ferrari tornano ai box a montare le soft e, a quanto pare, hanno sprecato i primi minuti della sessione. Gli altri si lanciano per il primo tentativo.

-15 minuti: Leclerc chiede subito il cambio gomme e vuole rientrare per mettere le soft!

-16 minuti: la pista sembra ormai asciutta. L’azzardo della Ferrari al momento sembra un grave errore…

-17 minuti: slick per le Mercedes, Bottas, Zhou, Norris, Alonso e Stroll. Ferrari con intermedie assieme a Sargeant.

16.00 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTANO LE QUALIFICHE DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!!

15.59 I piloti sono già schierati per uscire, metà con gomme slick, Ferrari e altri con intermedie

15.58 Pochi istanti al via della Q1! Attenzione alla Williams in questo turno. La scuderia inglese ha confermato la top10 con entrambi i piloti nella FP3 e sembra davvero rinata. Aston Martin, McLaren e Mercedes vogliono essere protagonisti a loro volta in casa. Ci sarà da divertirsi!!!!!!!!!

15.56 In casa Ferrari le tre sessioni di prove libere hanno messo in mostra una SF-23 di altissimo livello con caldo e asciutto. Di solito Leclerc soffre sul bagnato con questa monoposto, meglio Sainz. Come si comporteranno i due piloti di Maranello?

15.53 In condizioni di bagnato Max Verstappen sembra letteralmente di un altro pianeta rispetto a tutti, come ha dimostrato nella seconda fase della FP3. Vedremo ora se le qualifiche punteranno verso l’asciutto, dando maggiori chance ai rivali.

15.50 La situazione sul tracciato di Silverstone continua a migliorare. Non piove da oltre un’ora e la pista inizia ad asciugarsi. Per quanto visto nel weekend l’asfalto riesce ad asciugarsi abbastanza in fretta. Non è da escludere la possibilità delle slick tra Q2 e Q3.

15.47 Curiosità sul GP di Gran Bretagna: Alain Prost è stato capace di vincere addirittura con quattro team diversi! Il Professore si è imposto con la Renault (1983), la McLaren (1985, 1989), la Ferrari (1990) e la Williams (1993). In 28 occasioni (38,4%) il vincitore è partito dalla pole position e per 47 volte (64,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella. Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto.

15.44 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere 7 partenze dalla prima casella (2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020).

15.41 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, affermatasi in ben 18 occasioni. Tre volte con Michael Schumacher (1998, 2002, 2004); in due casi con Alberto Ascari (1952, 1953) e José Froilan Gonzalez (1951, 1954); in una singola annata con Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011), Sebastian Vettel (2018) e Carlos Sainz Jr. (2022). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (14 volte), Williams (10), Mercedes (9), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

15.38 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche, ripassiamo un po’ di storia del GP di Gran Bretagna. Il pilota più vincente in assoluto è il padrone di casa Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). In questo 2023 il britannico ha quindi, almeno teoricamente, un appuntamento con la storia, poiché potrebbe diventare il primo uomo di sempre a conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Sinora, la quota degli 8 successi nella medesima gara è stata raggiunta solo da Michael Schumacher (Francia) e dallo stesso Hamilton (Ungheria). Comprendendo Hamilton, sono solo tre i piloti in attività ad aver già vinto il Gran Premio di Gran Bretagna. Gli altri due condividono la nazionalità, essendo Fernando Alonso (2006, 2011) e Carlos Sainz (2022). Cionondimeno, va rimarcato come a Silverstone abbia primeggiato anche Max Verstappen, impostosi nel GP del 70° anniversario, disputato occasionalmente nel 2020.

15.35 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 Charles LECLERC Ferrari 1:27.419 5

2 Alexander ALBON Williams +0.173 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.365 5

4 Pierre GASLY Alpine+0.474 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 4

7 Logan SARGEANT Williams+0.732 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 3

9 George RUSSELL Mercedes+0.865 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.918 4

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.085 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.144 6

13 Lance STROLL Aston Martin+1.201 4

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 4

16 Esteban OCON Alpine+1.814 4

17 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 4

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.167 4

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171 3

20 GuanyuZHOU Alfa Romeo- – 1

15.32 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 377

2 MERCEDES 178

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 175

4 FERRARI 154

5 ALPINE RENAULT 47

6 MCLAREN MERCEDES 29

7 HAAS FERRARI 11

8 ALFA ROMEO FERRARI 9

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

15.29 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 229

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 148

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 131

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 106

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 82

6 Charles Leclerc MON FERRARI 72

7 George Russell GBR MERCEDES 72

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

10 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 24

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

12 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

15.26 Chi ha conquistato le pole position in questo 2023? Nei 9 precedenti abbiamo visto: 6 partenze al palo di Max Verstappen, 2 di Sergio Perez e una di Charles Leclerc. Ancora a quota zero Mercedes e Aston Martin.

15.23 La giornata di Silverstone, come ampiamente previsto, vede la pioggia come grande protagonista. Ci attende una qualifica completamente imprevedibile, proprio come una settimana fa al Red Bull Ring. Al momento ha smesso di piovere, ma sul tracciato l’asfalto è decisamente bagnato. Vedremo quanto si asciugherà in fretta.

15.20 Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione e stiamo entrando nel vivo di una delle tappe clou della stagione. Alle ore 16.00 le qualifiche, domani alle ore 15.00 la gara

15.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

LA CRONACA DELLE FP3

13.35 Ferrari che si conferma comunque molto competitiva sul giro secco in condizioni d’asciutto, ma le qualifiche si svolgeranno presumibilmente sul bagnato. Con gomme intermedie, negli ultimi minuti della FP3, Verstappen ha dato una lezione di guida al resto della griglia e sarà il grande favorito per la pole.

13.33 Graduatoria non troppo indicativa, perché alcuni piloti (in primis Verstappen e Perez) non hanno fatto in tempo a provare il time-attack con gomme soft prima dell’arrivo della pioggia.

13.32 Di seguito la classifica definitiva della FP3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.419 5

2 Alexander ALBON Williams+0.173 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.365 5

4 Pierre GASLY Alpine+0.474 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 4

7 Logan SARGEANT Williams+0.732 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 3

9 George RUSSELL Mercedes+0.865 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.918 4

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.085 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.144 6

13 Lance STROLL Aston Martin+1.201 4

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 4

16 Esteban OCON Alpine+1.814 4

17 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 4

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.167 4

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171

13.30 BANDIERA A SCACCHI! Finisce qui l’ultima sessione di prove libere, con il miglior tempo di Leclerc sulla Ferrari.

13.29 Prova di forza clamorosa del due volte campione iridato in condizioni di pista bagnata con gomme intermedie, mentre le Ferrari girano sul passo di Perez e delle Mercedes.

13.27 Dopo un giro di cool down, Verstappen si è rilanciato firmando un sensazionale 1’38″5. Tempo assurdo dell’olandese, che rifila dai 2 ai 4″ a tutti gli altri (tra cui Ferrari e Perez)…

13.24 Verstappen ha stampato un 1’41″1 e poi ha rallentato, mentre Sainz è il più veloce attualmente in questa fase in 1’40″9.

13.22 Adesso c’è sicuramente più attività, quindi sarà interessante monitorare i tempi sul giro nei prossimi minuti.

13.20 Perez ed i due piloti Ferrari imitano Verstappen ed entrano in pista.

13.18 Tornano in pit-lane anche Ocon, Magnussen e Bottas, mentre Verstappen decide di scendere in pista con le intermedie.

13.16 Dopo due tornate infatti Norris rientra ai box, mentre continuano a spingere in pista con le intermedie Ocon, Magnussen e Bottas.

13.15 Non ha molto senso girare in queste condizioni e prendersi dei rischi quando mancano 18 minuti alla fine della FP3 e soprattutto meno di tre ore all’inizio della qualifica.

13.13 Tanta pioggia soprattutto nel T3, mentre il settore centrale in effetti è abbastanza asciutto.

13.12 Per dare un riferimento, le Alpine stanno girando in 1’39”. Nel frattempo McLaren prova un azzardo e manda in pista Norris con le slick!

13.10 In Ferrari si aspettano pioggia più intensa tra 4-5 minuti e richiamano ai box entrambi i piloti.

13.09 Girano adesso con le intermedie le Ferrari, le Williams, le Alpine, le AlphaTauri, Perez, Bottas e Magnussen.

13.08 Continua a piovigginare ma le condizioni sono ibride, con alcune curve molto bagnate e altre quasi asciutte.

13.07 Comincia di fatto la seconda parte della FP3, con sette piloti in pista su gomme intermedie per saggiare le condizioni dell’asfalto e prendere un po’ di confidenza sul bagnato in vista della qualifica.

13.05 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.419 3

2 Alexander ALBON Williams+0.173 2

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.365 4

4 Pierre GASLY Alpine+0.474 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 2

7 Logan SARGEANT Williams+0.732 2

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 2

9 George RUSSELL Mercedes+0.865 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.918 2

11 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.085 2

12 Lando NORRIS McLaren+1.144 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.201 3

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 2

16 Esteban OCON Alpine+1.814 2

17 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.167 2

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171

13.02 Dopo un paio di giri sotto la pioggia con gomme slick, Leclerc rientra ai box.

13.00 Molto coraggioso Leclerc, che ha disobbedito al muretto box scegliendo di rimanere in pista per allenarsi in condizioni di asfalto umido su gomme d’asciutto. Il monegasco è l’unico attualmente impegnato sul tracciato.

12.59 Piloti che rientrano inevitabilmente ai box, visto il peggioramento delle condizioni meteo.

12.57 Adesso piove in diversi punti del circuito ed è impossibile ottenere dei riscontri significativi con le gomme slick.

12.55 La pioggia è ormai imminente, con la Williams che si conferma competitiva sul giro secco: Albon è addirittura 2° a 173 millesimi dalla vetta, Sargeant 7° a 732 millesimi.

12.54 Molti team vogliono anticipare la pioggia ed effettuano la simulazione di qualifica con gomme morbide nuove.

12.52 Vengono segnalate delle gocce di pioggia in curva 15, ma ormai è solo una questione di tempo prima dell’arrivo di un vero acquazzone su tutto il circuito.

12.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.419 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.529 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.545 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.847 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.865 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.144 2

7 Lance STROLL Aston Martin+1.355 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.485 3

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.537 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.695 2

11 Alexander ALBON Williams+1.701 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.788 1

13 Esteban OCON Alpine+1.814 1

14 Logan SARGEANT Williams+1.999 1

15 Oscar PIASTRI McLaren+2.018 1

16 Pierre GASLY Alpine+2.091 2

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+2.142 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.429 1

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.171 1

12.49 Russell si migliora al terzo tentativo di time-attack sulle soft in 1’28″2 e sale in quinta piazza a 865 millesimi dal tempone di Leclerc.

12.48 Che giro di Leclerc!! 1’27″419 e mezzo secondo rifilato a Hamilton e Sainz a parità di mescola e di condizioni!

12.47 Botta e risposta tra Ferrari e Mercedes! Hamilton passa sul traguardo in 1’27″948 ed è primo per 16 millesimi su Sainz, ma Leclerc sta volando nei primi due settori…

12.46 Ferrari e Mercedes sono le uniche ad aver montato le morbide in questo primo run della FP3.

12.44 Ferrari che respinge al mittente dunque il tentativo di risalita della Mercedes, che paga ben 8 decimi con Russell (e 1″ con Hamilton) da Sainz a parità di mescola nella simulazione di qualifica.

12.43 Leclerc, dopo aver commesso un errore nel T1, si è rilanciato avvicinandosi a 104 millesimi dal miglior tempo del compagno di squadra Carlos Sainz.

12.41 Sainz si migliora notevolmente al secondo tentativo di time-attack con le soft in 1’27″964, portandosi in testa alla graduatoria con un vantaggio di tre decimi su Verstappen e nove su Perez. Ricordiamo che Red Bull sta girando con la mescola media.

12.39 Buona risposta Mercedes dopo le problematiche del venerdì. 2° Hamilton a 130 millesimi dalla vetta, 4° Russell a 205 millesimi.

12.38 Verstappen ha fatto un giro semplicemente mostruoso, battendo le Ferrari con una mescola di svantaggio e rifilando 9 decimi al compagno di squadra Perez (anche lui sulle medie).

12.37 Simulazione di qualifica con gomme soft ad inizio sessione anche per Mercedes, che dovrà dimostrare un deciso passo avanti rispetto a ieri sul giro secco.

12.36 Prova di forza importante per Red Bull nel primo time-attack di giornata: Verstappen al comando in 1’28″8 davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, che hanno però una mescola di vantaggio rispetto all’olandese.

12.35 Tutto risolto intanto a quanto pare nel box Williams. Albon potrà quindi scendere in pista a breve.

12.34 Alonso e Piastri testano invece le gomme hard, una mescola che verrà utilizzata sicuramente domani in gara.

12.33 Ferrari subito in pista con gomme soft, mentre tutti gli altri optano per le medie.

12.31 Problema tecnico alla Williams di Alex Albon, che dovrà quindi cominciare in ritardo la FP3 rispetto agli altri.

12.30 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere in vista delle qualifiche di Silverstone.

12.26 Si prefigura una corsa contro il tempo soprattutto per Charles Leclerc, costretto a saltare tutta la FP2 e quindi un po’ indietro rispetto ai suoi colleghi a livello di confidenza sul giro secco e sul passo (ieri non ha effettuato long-run) in condizioni d’asciutto.

12.24 Attualmente la pista è completamente asciutta a Silverstone, ma incombe il pericolo pioggia già nel corso della FP3 che scatterà alle ore 12.30 italiane.

12.22 Temperature inevitabilmente più fresche rispetto a ieri, con 23°C attuali dell’aria e 29°C dell’asfalto.

12.20 La Race Direction infatti indica un rischio pioggia del 90% per la terza sessione di prove libere, mentre la situazione potrebbe migliorare nelle prossime ore verso le qualifiche.

12.18 Il meteo potrebbe svolgere un ruolo cruciale quest’oggi e soprattutto in questa FP3, con un rischio pioggia davvero elevato a Silverstone.

12.14 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE COSTRUTTORI:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 377

2 MERCEDES 178

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 175

4 FERRARI 154

5 ALPINE RENAULT 47

6 MCLAREN MERCEDES 29

7 HAAS FERRARI 11

8 ALFA ROMEO FERRARI 9

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

12.10 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 229

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 148

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 131

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 106

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 82

6 Charles Leclerc MON FERRARI 72

7 George Russell GBR MERCEDES 72

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

10 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 24

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

12 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

12.06 La prima notizia di giornata arriva dal box Ferrari, con la Scuderia di Maranello che ieri sera ha rotto il coprifuoco (vengono concesse due violazioni nell’arco dell’intera stagione prima di incappare in una penalità) per sistemare la SF-23 di Leclerc dopo i problemi elettrici emersi prima della FP2. I meccanici della Rossa hanno cambiato i cablaggi della vettura, nessuna penalizzazione comunque per il pilota monegasco.

12.02 Questa invece è la graduatoria della FP2 (non vi ha preso parte Leclerc per un problema di affidabilità sulla sua SF-23):

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.078 27

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.100 +0.022s 29

3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:28.296 +0.218s 30

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.342 +0.264s 30

5 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:28.766 +0.688s 29

6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.866 +0.788s 30

7 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:28.880 +0.802s 28

8 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:28.889 +0.811s 27

9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:28.926 +0.848s 29

10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.134 +1.056s 26

11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:29.225 +1.147s 28

12 63 George Russell MERCEDES 1:29.238 +1.160s 25

13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.242 +1.164s 24

14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.260 +1.182s 24

15 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.283 +1.205s 24

16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.378 +1.300s 28

17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.439 +1.361s 20

18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.483 +1.405s 25

19 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.571 +1.493s 29

11.58 Ripartiamo dunque dalle indicazioni emerse ieri nelle prime due sessioni di libere andate in scena sull’asciutto. Di seguito la classifica della FP1:

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.600 26

2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.048 +0.448s 22

3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:29.089 +0.489s 22

4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.268 +0.668s 21

5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.280 +0.680s 25

6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.319 +0.719s 23

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:29.357 +0.757s 25

8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.441 +0.841s 25

9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.471 +0.871s 26

10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.658 +1.058s 16

11 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.691 +1.091s 26

12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.768 +1.168s 23

13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:29.828 +1.228s 24

14 63 George Russell MERCEDES 1:29.874 +1.274s 28

15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:30.090 +1.490s 22

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.092 +1.492s 28

17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:30.124 +1.524s 24

18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.321 +1.721s 20

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.385 +1.785s 21

20 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:30.591 +1.991s 22

11.54 Il sabato di Silverstone si apre per la massima serie con gli ultimi 60 minuti di prove a disposizione dei piloti per preparare al meglio le qualifiche pomeridiane.

11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone, andrà in scena un day-2 piuttosto importante con le qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza della corsa domenicale. Ci sarà da lavorare sugli assetti e i team dovranno fare molta attenzione perché per oggi è previsto l’arrivo della pioggia.

La Ferrari vuol stupire. Non è stato un primo giorno semplice per la Rossa: il monegasco Charles Leclerc non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere per un problema di natura elettrica alla monoposto. Si temeva che Charles potesse incorrere in una penalità, ma parrebbe che questo rischio possa essere scongiurato. Ne sapremo di più quest’oggi.

I dati, comunque, dimostrano che la Rossa sia migliorata in termini di comportamento aerodinamico rispetto al comportamento che aveva a Barcellona, su un circuito simile a quello britannico. Certo, Red Bull e Max Verstappen sono di un altro pianeta e l’hanno dimostrato a più riprese. Non vi sono dubbi che l’olandese sia il favorito per la pole-position e a maggior ragione per la vittoria della gara di domani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP3 prenderà il via dalle 12.30 italiane, mentre le qualifiche sono in programma dalle 16.00. Buon divertimento!

