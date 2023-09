LIVE F1, GP Spagna 2022 in DIRETTA: Leclerc rompe il motore, Verstappen in testa al Mondiale. Binotto: “la Ferrari è la più veloce”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.50 Bisogna guardare avanti, sul latte versato c’è poco da fare. La Ferrari dovrà reagire a tutti i costi a Montecarlo tra una settimana. Attenzione alla Mercedes, oggi a tratti è stata velocissima e promette di diventare la mina vagante del Mondiale.

16.48 La classifica del Mondiale costruttori:

1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

7. AlphaTauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 6

10. Williams 3

16.47 La nuova classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 110

2. Charles Leclerc (Ferrari) 104

3. Sergio Perez (Red Bull) 85

4. George Russell (Mercedes) 74

5. Carlos Sainz (Ferrari) 65

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 46

7. Lando Norris (McLaren) 39

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 38

9. Esteban Ocon (Alpine) 30

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

13. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 4

15. Fernando Alonso (Alpine) 4

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 2

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nicholas Latifi (Williams) 0

16.45 Gara da dimenticare per Sainz, il peggior pilota di giornata: partenza pessima, testacoda al 7° giro e un passo alto per tutta la gara.

16.44 Charles Leclerc era nettamente in testa, avrebbe vinto in carrozza. Poi è arrivato il problema alla power-unit al 27° giro, con conseguente ritiro: la Ferrari ha rallentato di colpo, costringendo il monegasco a rientrare ai box.

16.42 Punto di bonus per il giro veloce a Sergio Perez. Verstappen nuovo leader del Mondiale piloti con +6 su Leclerc.

16.41 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.072 3

3 George RUSSELL Mercedes+32.744 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+45.078 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+52.836 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+58.878 2

7 Esteban OCON Alpine+74.848 3

8 Lando NORRIS McLaren+82.005 3

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

15 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

16 Nicholas LATIFI Williams2 L 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team2 L 2

18 Alexander ALBON Williams2 L 4

16.40 Max Verstappen vince il GP di Spagna 2022 davanti a Perez, Russell, Sainz e Hamilton.

66° giro/66 Inizia l’ultimo giro, Russell sembra poter difendere il podio senza patemi.

65° giro/66 SAINZ SUPERA HAMILTON! Lo spagnolo è 4°, magra consolazione. Russell ha lo stesso problema di Hamilton, ma ha ben 15″ di vantaggio sul pilota della Ferrari.

65° giro/66 RALLENTA HAMILTON! Viene avvisato via radio che deve gestire la macchina, perché potrebbe finire senza benzina!

64° giro/66 Amministra Verstappen, 17″8 su Perez. Il messicano porterà a casa il punto di bonus per il giro veloce: lo ha strappato a Hamilton.

63° giro/66 La classifica ormai congelata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.751 3

3 George RUSSELL Mercedes+27.700 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+39.382 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+42.472 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+49.998 2

7 Esteban OCON Alpine+73.452 3

8 Lando NORRIS McLaren+79.221 3

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 3

15 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Alexander ALBON Williams2 L 4

62° giro/66 Il passo di Sainz è preoccupante, tuttavia Leclerc stava volando prima del ritiro. E’ proprio lo spagnolo che non riesce a sfruttare questa macchina.

61° giro/66 La Red Bull salirà chiaramente in vetta al Mondiale costruttori.

60° giro/66 SORPASSO HAMILTON! L’inglese supera quasi con facilità Sainz e si prende la quarta posizione. La Mercedes è tornata.

59° giro/66 Hamilton è già in scia a Sainz.

59° giro/66 Verstappen in testa con 20″8 su Perez e 27″2 su Russell.

58° giro/66 Sarà durissima ora per Sainz tenersi dietro Hamilton.

58° giro/66 Bottas viene superato in un colpo solo da Sainz e Hamilton.

57° giro/66 Perez si prende il punto di bonus per il giro veloce con le gomme soft. Verstappen non potrà rispondere perché ha le medie.

57° giro/66 Sainz a 1″ da Bottas, ma Hamilton dovrebbe passare entrambi, è nettamente più veloce.

56° giro/66 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+23.620 3

3 George RUSSELL Mercedes+27.556 3

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+37.345 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+38.951 3

6 Lewis HAMILTON Mercedes+41.678 3

7 Esteban OCON Alpine+73.577 3

8 Lando NORRIS McLaren+77.748 3

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 3

10 Fernando ALONSO Alpine1 L 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 3

15 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Alexander ALBON Williams2 L 3

55° giro/66 Hamilton sta andando facilmente a riprendere Sainz. E’ una domenica da incubo per la Ferrari, bisogna incassare e voltare pagina. Il passo di Leclerc però era eccellente. Lo spagnolo ha problemi.

54° giro/66 Una delle gare peggiori della carriera per Sainz. Perde 1″2 in un colpo solo da Hamilton. Lo spagnolo ha davanti a sé Bottas a 4″9, ma alle sue spalle c’è l’inglese a 4″3.

53° giro/66 Russell supera Bottas ed è 3°.

53° giro/66 Sainz non ha il passo, con nessun tipo di gomma. Da capire se ha riportato danni quando ad inizio gara è finito nella ghiaia.

52° giro/66 Tantissime soste in questa gara: gomme soft per Russell, che torna in pista in quarta posizione, alle spalle di Bottas.

51° giro/66 Hamilton sta andando fortissimo. Passa Ocon ed è 6°. Il britannico firma anche il giro veloce, con punto di bonus momentaneo.

51° giro/66 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.664 2

3 George RUSSELL Mercedes+12.578 2

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+29.184 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+41.774 3

6 Esteban OCON Alpine+49.235 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+50.489 3

8 Lando NORRIS McLaren+56.835 2

9 Fernando ALONSO Alpine+60.943 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+65.550 2

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+77.829 2

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+85.470 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 3

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

18 Alexander ALBON Williams1 L 3

50° giro/66 Ora Sainz è 5° a 14″ da Bottas, ma il finlandese si è fermato una volta in meno.

50° giro/66 Pit-stop per Hamilton, gomme soft per l’inglese.

49° giro/66 Perez obbedisce e lascia passare Verstappen. L’OLANDESE SI INVOLA VERSO LA VITTORIA.

48° giro/66 Charles Leclerc: “La gestione delle gomme era buona come non mi succedeva da 2-3 gare, dunque sono fiducioso per le prossime. Fa male, ma andiamo avanti“.

47° giro/66 Arriva l’ordine di scuderia in casa Red Bull. Il team radio a Perez: “Max è più veloce, fallo passare“. Risposta del messicano: “Questo non è leale“.

47° giro/66 Sainz passa subito Ocon ed è sesto.

47° giro/66 Pit-stop per Sainz, monta gomme soft. Rientra in settima posizione alle spalle di Ocon.

46° giro/66 Hamilton, con gomme medie molto più vecchie (ben 9 giri), guadagna un secondo al giro su uno spento Sainz.

45° giro/66 Perez è al comando con 6” su Verstappen. Il messicano ha effettuato 6 giri in più a parità di gomme rispetto al compagno di squadra.

45° giro/66 Terzo pit-stop per Verstappen. Monta gomme medie.

44° giro/66 Sainz non va proprio. Perde 6 decimi da Hamilton, che è 6° a 7″7 dallo spagnolo.

43° giro/66 Tutto facile per Verstappen: 16″3 su Perez. L’olandese dovrebbe fermarsi ancora una volta, mentre il messicano pare su una strategia di due soste.

42° giro/66 Non è di certo entusiasmante il passo di Sainz, che resta a 1″7 da Bottas. Lo spagnolo è in crisi: era partito male, poi è andato in testacoda, ritrovandosi in undicesima posizione. Sta sbagliando davvero troppo.

41° giro/66 Problema alla power-unit per Leclerc, come riporta SkySport.

40° giro/66 Se la gara finisse così, Verstappen sarebbe in testa al Mondiale con 7 punti su Charles Leclerc. Una brutta botta, ma niente di irreparabile. Servirà avere le spalle larghe per incassare il colpo e ripartire.

39° giro/66 Sainz sta andando a riprendere un ottimo Bottas per la quarta posizione.

38° giro/66 Pit-stop anche per Perez, ancora gomme medie. Verstappen nuovo LEADER del Gran Premio.

37° giro/66 Sainz sale in quinta posizione dopo il pit-stop di Ocon.

37° giro/66 Pit-stop per Russell, gomme medie.

36° giro/66 Verstappen sta per riprendere Russell, nonostante abbia effettuato una sosta in più.

35° giro/66 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 1

2 George RUSSELL Mercedes+5.086 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+7.847 2

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+37.468 1

5 Esteban OCON Alpine+39.839 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+41.916 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+51.243 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+61.185 1

9 Lando NORRIS McLaren+64.796 2

10 Fernando ALONSO Alpine+68.085 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+69.577 2

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.533 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+79.412 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+85.234 2

15 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

17 Alexander ALBON Williams1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

34° giro/66 Si era messa benissimo per Leclerc. Stava dominando, la Ferrari era la macchina migliore sul passo, inoltre Russell stava facendo da tappo a Verstappen. Poi il patatrac.

33° giro/66 Perez è al comando con 2″9 su Perez e 8″5 su Verstappen. L’olandese però si è fermato una volta in più rispetto ai primi due.

32° giro/66 Verstappen svernicia Bottas ed è terzo. Pit-stop per Sainz, che monta nuovamente gomme medie.

32° giro/66 Si sta profilando una doppietta Red Bull pesantissima per il Mondiale. Un brutto colpo per la Ferrari, ma la stagione è lunga.

31° giro/66 PEREZ SUPERA RUSSELL ALL’ESTERNO! Il messicano è in testa alla gara. 1’25″732 per Verstappen: giro veloce e punto di bonus.

30° giro/66 Gomme soft ora per Verstappen, sta volando. Russell per ora non reagisce: il britannico è tallonato da Perez.

29° giro/66 Leclerc viene rincuorato dai meccanici ai box.

29° giro/66 Pit-stop per Verstappen, che ora cerca l’undercut su Russell.

28° giro/66 Niente da fare, si ritira Charles Leclerc. Stava dominando, la vittoria era davvero in mano.

27° giro/66 NOOOOOOO!! Problema meccanico per la Ferrari, Charles Leclerc rientra ai box. La macchina ha rallentato di colpo. E’ un incubo.

27° giro/66 Leclerc guadagna 1″4 in un colpo solo. Russell a 12″6. Che gara sta facendo l’inglese, Verstappen sta provando a superarlo praticamente ad ogni tornata!

26° giro/66 Perez si sta riportando su Russell e Verstappen. Si sta formando un trenino.

26° giro/66 Giro veloce per Leclerc, 1’27″030.

26° giro/66 Russell sta dimostrando di avere la stoffa del campione. La Mercedes non ha ancora colmato il gap da Ferrari e Red Bull, ma di sicuro lo ha ridotto sensibilmente.

25° giro/66 Questa lotta fa bene a Leclerc, che porta il vantaggio a 10 secondi.

24° giro/66 Sainz supera Ocon ed è sesto. Ora ha Bottas davanti a 8 secondi.

24° giro/66 BATTAGLIA INCREDIBILE! Verstappen attacca Russell all’interno in fondo al rettilineo. L’inglese torna davanti con l’incrocio di traiettoria. Quasi ha portato fuori pista l’olandese!

23° giro/66 Secondo pit-stop per Hamilton, gomme medie.

23° giro/66 Leclerc, rimanendo in pista così a lungo con gomme soft, ha praticamente dimezzato il vantaggio che si era costruito. Ora però ha gomme medie di 8 giri più fresche rispetto a Russell e Verstappen.

22° giro/66 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 George RUSSELL Mercedes+5.792 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.578 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.708 1

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+20.866 1

6 Esteban OCON Alpine+27.795 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+28.761 1

8 Lando NORRIS McLaren+36.975 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+39.102 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+42.174 1

11 Fernando ALONSO Alpine+44.028 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+45.692 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+47.678 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+48.321 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+50.213 1

16 Lewis HAMILTON Mercedes+51.683 1

17 Lance STROLL Aston Martin+59.300 1

18 Nicholas LATIFI Williams+64.226 1

19 Alexander ALBON Williams+65.624 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+93.697 1

22° giro/66 Pit-stop per Leclerc. 2″2, molto veloce. Gomme medie.

21° giro/66 Stanno salendo i tempi di Leclerc, forse è arrivato il momento di cambiare le gomme.

20° giro/66 Sainz si porta a 1″4 da Ocon per il sesto posto.

20° giro/66 Giro veloce per Perez, punto di bonus al momento per il messicano.

19° giro/66 RUSSELL CHIUDE TUTTO! Non fa passare Verstappen, che ora sta riuscendo ad utilizzare un DRS che funziona a singhiozzo.

19° giro/66 Leclerc, che non si è ancora fermato, ha 29″ su Russell e Verstappen.

18° giro/66 Sainz supera Vettel ed è 7°. Si avvicina a quella quinta posizione di cui avevamo parlato. Ad un certo punto bisogna anche saper limitare i danni.

18° giro/66 Pit-stop per Perez, monta gomme medie. Il messicano rientra in pista in quarta posizione.

17° giro/66 Questa volta Verstappen riesce ad utilizzare il DRS sul rettilineo, ma Russell resiste con una staccata brutale. Che stoffa che ha questo britannico.

17° giro/66 Leclerc sta gestendo bene le gomme. Rifila altri 7 decimi a Perez.

16° giro/66 NON FUNZIONA IL DRS! Si è visto chiaramente, non riesce ad aprirlo! E Russell resiste in seconda posizione!

16° giro/66 Leclerc guadagna altri 9 decimi su Perez. Verstappen vicinissimo a Russell.

15° giro/66 Leclerc al comando con 14″7 su Perez. Per il momento non risponde al pit-stop di Verstappen e Russell.

15° giro/66 Gomme medie per Russell e Verstappen.

14° giro/66 Sainz svernicia Norris sul rettilineo ed è 9°. Puntiamo al 5° posto, sono punti utili.

14° giro/66 PIT-STOP IN CONTEMPORANEA per Russell e Verstappen. Resta davanti il pilota della Mercedes! Vediamo se Leclerc deciderà di reagire.

14° giro/66 Sainz è decimo, in scia a Norris.

14° giro/66 Sale a 11″ il vantaggio di Leclerc su Russell, 11″7 su Verstappen.

13° giro/66 PROBLEMI AL DRS PER VERSTAPPEN! Via radio fa sapere che non riesce ad aprirlo! La Red Bull appare anche piuttosto ‘nervosa’ in uscita di curva dopo l’escursione nella ghiaia.

12° giro/66 Leclerc, che forse ora sta anche amministrando, gira circa 6 decimi più veloce rispetto a Russell: l’inglese sta facendo da tappo a Verstappen.

11° giro/66 ORDINE DI SCUDERIA! Perez lascia passare Verstappen. L’olandese è 3° alle spalle di Russell.

11° giro/66 Pit-stop per Sainz, monta gomme medie.

11° giro/66 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 George RUSSELL Mercedes+9.548 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+9.877 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+10.131 – –

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+17.769 – –

6 Esteban OCON Alpine+21.328 – –

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+26.329 – –

8 Lando NORRIS McLaren+28.097 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+29.374 – –

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.776 – –

11 Carlos SAINZ Ferrari+30.452 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+31.164 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+33.913 – –

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+34.776 – –

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+36.105 – –

16 Lance STROLL Aston Martin+37.944 – –

17 Alexander ALBON Williams+40.566 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+41.913 – –

19 Lewis HAMILTON Mercedes+60.596 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+80.404 1

10° giro/66 Ora Leclerc è in fuga, 9″ su Russell, che è tallonato da Perez e Verstappen.

10° giro/66 Russell si difende, Perez ci prova all’esterno ma non passa.

9° giro/66 COLPO DI SCENA! Verstappen finisce nella ghiaia alla curva 4, stesso errore di Sainz! Allucinante! Scivola al quarto posto.

9° giro/66 Perez e Russell sono in bagarre per il terzo posto.

9° giro/66 Sale sopra i due secondi il vantaggio di Leclerc su Verstappen.

8° giro/66 Sainz si deve calmare, la gara è ancora lunga. Nonostante il testacoda, può ancora arrivare (almeno) quinto.

7° giro/66 PIOVE SUL BAGNATO! Errore colossale di Sainz, finisce nella ghiaia alla curva 4 e precipita all 11° posto. Disastroso lo spagnolo, è in grande difficoltà mentale.

7° giro/66 Speravamo che Sainz passasse Verstappen in partenza, purtroppo l’avvio dello spagnolo è stato da incubo: proprio non riesce a dare una svolta alla sua stagione.

7° giro/66 Leclerc guadagna 3 decimi, sale a 1″5 il vantaggio su Verstappen.

6° giro/66 Non cambia la situazione. Verstappen resta a 1″2 da Leclerc. L’olandese attenderà verosimilmente il pit-stop per sferrare l’attacco: lì la Ferrari dovrà farsi trovare pronta.

5° giro/66 Alonso, partito ultimo, è già 14°. Bottas supera Mick Schumacher ed è 6° con l’Alfa Romeo.

5° giro/66 Per il momento Leclerc e Verstappen girano sullo stesso passo. Russell è già a 4 secondi dalla vetta, Perez a 5″0, Sainz a 6″2.

4° giro/66 Magnussen ha montato gomme medie dopo l’incidente con Hamilton che ha rovinato la gara di entrambi.

4° giro/66 In avvio è avvenuto anche un contatto tra Perez e Russell. Sale a 1″2 il vantaggio di Leclerc.

3° giro/66 Sainz è rimasto proprio inchiodato allo stacco. Era stato passato anche da Hamilton, salvo riprendersi almeno la quinta posizione.

3° giro/66 Film già visto. Leclerc davanti, Verstappen a 9 decimi.

2° giro/66 Pit-stop per Hamilton, monta gomme medie. E’ 19°.

2° giro/66 La classifica dopo la partenza:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.991 – –

3 George RUSSELL Mercedes+2.554 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.568 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+4.483 – –

6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.731 – –

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+6.674 – –

8 Daniel RICCIARDO McLaren+7.485 – –

9 Esteban OCON Alpine+8.209 – –

10 Lando NORRIS McLaren+8.883 – –

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.480 – –

12 Pierre GASLY AlphaTauri+9.958 – –

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+10.487 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+10.869 – –

15 Fernando ALONSO Alpine+11.403 – –

16 Alexander ALBON Williams+12.019 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+12.061 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+12.922 – –

19 Lewis HAMILTON Mercedes+18.956 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+41.051 1

1° giro/66 Contatto tra Magnussen e Hamilton. FORATURA PER IL BRITANNICO!

1° giro/66 Leclerc tiene la posizione davanti a Verstappen. Pessimo avvio di Sainz, che ora è 5°.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Spagna 2022 di F1: 66 giri da percorrere.

15.02 Lando Norris ha accusato un malessere prima di salite in macchina, non sta tanto bene.

15.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. E’ il momento!

15.01 Hamilton dunque vuole provare ad allungare il primo stint. Vedremo se farà fatica in avvio.

15.00 Giro di ricognizione.

14.59 Tutti i piloti partono con gomme soft, tranne Hamilton che ha optato per le medie.

14.57 Come ha detto Binotto, è vero che in pista è molto difficile sorpassare al Montmelò, tuttavia con l’undercut si possono scavare grandi differenze. Dunque la strategia sarà determinante.

14.56 Leclerc, Sainz e Perez partono dal lato pulito della pista, a differenza di Verstappen, Russell e Hamilton.

14.53 Per la Ferrari sarebbe importantissimo che Carlos Sainz partisse bene e superasse Verstappen. A questo punto del Mondiale serve un pizzico di aggressività, soprattutto da parte dello spagnolo che ha qualcosa da farsi perdonare dopo l’inizio di stagione.

14.51 Chris Horner a SkySport: “Le gomme degraderanno tanto, penso che nessuno farà una sola sosta“. Verità o depistaggio?

14.50 In casa Red Bull e Mercedes sono convinti, come si evince dalle dichiarazioni, che la Ferrari farà tanta fatica nella gestione delle gomme. Starà alla scuderia di Maranello smentirli: l’assetto della macchina è stato modificato rispetto alle prove libere di venerdì.

14.47 Mattia Binotto a SkySport: “E’ solo la sesta gara, il Mondiale è lunghissimo. Troppe volte partendo dalla pole ci siamo fatti superare. La gestione della gomma sarà l’elemento più difficile di oggi. Superare è difficile qui a Barcellona, però si può anche passare con i pit-stop, con gomme fresche si guadagna molto. Non c’è motivo che una macchina che vada bene in qualifica non vada forte anche in gara“.

14.46 Cielo terso a Barcellona, è già scoppiata l’estate in Spagna.

14.45 Saranno ben 66 i giri da percorrere.

14.43 Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa su questa pista, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella di partenza nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)!

14.41 Attenzione però, perché i dati appena citati si riferiscono al GP di Spagna in generale. Se guardiamo esclusivamente alle edizioni andate in scena sul tracciato attuale, allora le statistiche sono eclatanti.

– A Montmelò in 23 occasioni su 31 (74,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– A Montmelò in 28 occasioni su 31 (90,3%) il vincitore è partito dalla prima fila!

14.40 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Spagna è Jochen Mass, che nel 1975 partì undicesimo (in una gara sospesa anzitempo a causa di un drammatico incidente).

14.39 In 39 occasioni (76,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

14.38 In 29 occasioni (56,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.37 Il record di vittorie consecutive (5) è detenuto dalla Mercedes, che proprio lo scorso anno ha superato la sequenza più lunga di Ferrari e Williams, arrivate al massimo a quattro. La Casa della stella a tre punte ha trionfato ininterrottamente dal 2017 al 2021, sempre con Lewis Hamilton.

14.36 Sono tre i piloti ad aver vinto il Gran Premio di Spagna su due differenti tracciati. Stewart ha primeggiato due volte al Montjuic (1969, 1971) e una a Jarama (1970). Emerson Fittipaldi si è imposto a Jarama (1972) e al Montjuic (1973). Infine Prost ha trionfato in due occasioni a Jerez de la Frontera (1988, 1990) e una volta a Montmelò (1993).

14.35 Tuttavia bisogna sottolineare come Jackie Stewart abbia primeggiato sempre con lo stesso team (Tyrrell), ma utilizzando telai costruiti da tre differenti case. Nel 1969 la squadra fondata dal “boscaiolo” usava un telaio Matra, mentre nel 1970 la vettura era fornita dalla March. Solo nel 1971 la Tyrrell vinse con una monoposto di propria costruzione.

14.33 Alain Prost è l’unico pilota capace di vincere con tre team diversi. Il Professore si è imposto con la McLaren (1988), la Ferrari (1990) e la Williams (1993).

14.31 Sono invece sei i piloti in attività a vantare almeno un podio a Barcellona, tra di essi comanda Lewis Hamilton, issatosi a quota 10:

10 (6-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

5 (1-1-3) – VETTEL Sebastian

5 (1-2-2) – VERSTAPPEN Max

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

14.30 Sul fronte dei podi, la graduatoria è dominata da Michael Schumacher, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three ben 12 volte! Oltre ai suoi sei successi (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004), il tedesco si è classificato tre volte secondo (1992, 1994, 2006) e tre volte terzo (1993, 1998, 1999).

14.28 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 12 occasioni, cinque delle quali con Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004); inoltre si conta un’affermazione con Mike Hawthorn (1954), Niki Lauda (1974), Gilles Villeneuve (1981), Alain Prost (1990), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams e Mercedes (7), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

14.24 Nessun pilota italiano ha mai vinto il Gran Premio di Spagna da quando è stato inserito nel Mondiale di Formula Uno. Il miglior risultato ottenuto da un rappresentante del Bel Paese è il secondo posto firmato da Luigi Musso nel 1954 a bordo della Maserati.

14.21 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro i piloti in attività ad aver già vinto in Spagna. A Lewis si aggiungono Fernando Alonso (2 affermazioni, datate 2006 e 2013), Sebastian Vettel (trionfatore nel 2011) e Max Verstappen (che nel 2016 colse proprio a Barcellona il primo successo della carriera).

14.19 I piloti più vincenti in assoluto sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. Il tedesco lo ha fatto nell’arco di un decennio (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004) ed è stato appaiato dal britannico proprio lo scorso anno. Il trentasettenne inglese ha primeggiato nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, stabilendo così il record di successi consecutivi. Il britannico si è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nelle ultime cinque edizioni!

14.18 Dopo la sortita negli Stati Uniti, dove abbiamo assistito alla prima gara della storia disputata a Miami, il Mondiale di Formula Uno torna in Europa per affrontare un paio di classiche. Si comincia questo weekend dall’autodromo del Montmelò, dove andrà in scena la 52ma edizione del Gran Premio di Spagna con valenza iridata. L’appuntamento si disputa ininterrottamente nell’autodromo edificato alle porte di Barcellona dal 1991, mentre in precedenza l’evento era stato organizzato su pericolosi tracciati cittadini proprio nel capoluogo catalano (Pedralbes e Montjuic), oppure in tortuose piste permanenti poco apprezzate dai piloti e dagli appassionati (Jarama, Jerez de la Frontera).

14.15 Questa dunque la nuova griglia di partenza:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Mick Schumacher (Haas)

11. Lando Norris (McLaren)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Pierre Gasly (AlphaTauri)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Fernando Alonso (Alpine)

14.14 Arriva la notizia che Fernando Alonso ha cambiato il motore. Trattandosi già della quarta power-unit, lo spagnolo partirà dall’ultima posizione sullo schieramento.

14.11 La griglia di partenza della gara:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Mick Schumacher (Haas)

11. Lando Norris (McLaren)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Pierre Gasly (AlphaTauri)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Nicholas Latifi (Williams)

14.06 Subito una notizia. Come saprete, ieri Max Verstappen ha accusato un problema al DRS nel corso delle qualifiche. Questa mattina i meccanici hanno provato a sistemarlo, senza riuscirvi: per questo la Red Bull ha deciso di sostituirlo. Ciò non comporta alcuna penalità.

14.05 Buongiorno amici di OA e benvenuti alla Diretta Live del GP di Spagna 2022 di F1.

17.12 Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna:

17.12 Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna:

1 Charles LECLERC Ferrari1:18.750 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.323 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.416 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.643 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.670 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.762 5

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.858 6

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.932 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.547 5

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.618 6

11 Lando NORRIS McLaren- – 4

12 Esteban OCON Alpine- – 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5

14 Pierre GASLY AlphaTauri- – 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 5

16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Lance STROLL Aston Martin- – 2

19 Alexander ALBON Williams- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

17.10 George Russell ha fatto una qualifica splendida anche oggi: quarta posizione davanti a Sergio Perez a dimostrazione che questo è un pilota davvero eccezionale e sta portando la sua macchina oltre i limiti.

17.08 La 13° pole position della carriera per Charles Leclerc, quarta della stagione dopo quelle di Miami, Melbourne e Sakhir.

17.07 Max Verstappen ha avuto dei problemi con la potenza del DRS nel secondo tentativo e non è riuscito a migliorarsi.

17.06 Una buonissima terza posizione per Sainz che ha fatto il massimo: semplicemente Charles Leclerc ha fatto qualcosa di speciale.

17.05 Torna un pilota Ferrari in pole position a Barcellona: mancava da Kimi Raikkonen nel 2008.

17.03 Questa la meravigliosa classifica del Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:18.750 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.323 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.416 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.643 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.670 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.762 5

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.858 6

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.932 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.547 5

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.618 6

17.02 Ha fatto una magia, un giro clamoroso dopo il tescacoda: Leclerc di un altro pianeta! Secondo Verstappen che paga più di tre decimi.

17.01 CHARLESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS LECLERCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POLE POSITIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:18.750!!! GIRO PARADISIACO!!!

17.00 FUCSIAAAA!!! LECLERC DAVANTI DI DUE DECIMI E MEZZO NEL SETTORE CENTRALE!

16.59 Molto buono il primo settore per Leclerc: dietro di 26 millesimi rispetto a Verstappen.

16.59 COMINCIA IL GIRO DI CHARLES LECLERC!

16.58 Ai box rimane solo Daniel Ricciardo.

16.57 Rientra in pista Charles Leclerc che vuole essere sicuro di avere un tempo in tasca.

16.56 Meno di cinque minuti al termine!

16.55 Questa la classifica dopo il primo tentativo:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:19.073 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.350 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.413 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.530 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.591 4

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.783 5

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.224 5

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.278 5

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.700 5

10 Charles LECLERC Ferrari- – 3

16.54 1:19.423: secondo Sainz! Primo un super Verstappen: 1:19.073.

16.53 SI GIRA LECLERC!! Niente di grave fortunatamente, il monegasco torna ai box.

16.52 22.105 per Leclerc, 22.176 per Sainz: entrambi più lenti di Hamilton.

16.51 Comincia il giro Lewis Hamilton: 22.097 nel primo settore.

16.50 Entrano anche le due Ferrari con gomma nuova, così come le due Mercedes.

16.49 Subito in pista Magnussen e Mick Schumacher.

16.48 COMINCIA IL Q3!! SI ARRIVA FINALMENTE ALLA RESA DEI CONTI!

16.46 Colpo strategico per la Ferrari: Leclerc adesso è l’unico fra tutti ad avere due set di gomme. Un rischio preso proprio a Barcellona, dove la qualifica ha un valore altissimo.

16.45 Questa la classifica del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:19.219 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.234 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.251 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.575 3

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.591 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.611 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.750 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.834 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.068 4

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.217 4

11 Lando NORRIS McLaren+1.252 4

12 Esteban OCON Alpine+1.419 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.420 5

14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.642 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.875 5

16.44 Cancellato il tempo di Lando Norris per aver superato i limiti della pista! Mick Schumacher è in Q3!

16.43 E il rischio paga per la Ferrari!! Leclerc è settimo e si qualifica per il Q3! Grande colpo: è l’unico ad aver risparmiato un treno di gomme.

16.42 1:19.219: Verstappen davanti a tutti.

16.41 MIGLIOR TEMPO PER CARLOS SAINZ! 1:19.453 PER IL FERRARISTA!

16.40 Si migliora Sainz nel primo e nel secondo settore.

16.39 Leclerc vuole preservare il treno di gomme: la qualificazione al Q3 è tutt’altro che banale. Rischio enorme.

16.38 Leclerc rimane ai box! Rischio massimo preso dalla Ferrari.

16.37 Il primo a rientrare in pista è Carlos Sainz che deve tutelare la sua presenza fra i primi dieci.

16.36 La Ferrari nella terza sessione di prove libere ha lavorato sul passo gara dopo le indicazioni pessime della FP2. Sembra che ci siano netti miglioramenti in questo aspetto.

16.35 Con gomma usata Leclerc è davanti a Verstappen: un buon segnale in ottica gara.

16.34 Questa la classifica dopo il primo tentativo:

1 George RUSSELL Mercedes1:19.470 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.324 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.360 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.499 2

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.583 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.639 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.916 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.959 3

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.966 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.001 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.282 3

12 Esteban OCON Alpine+1.567 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.690 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.069 4

15 Pierre GASLY AlphaTauri+2.571 4

16.33 Quarto tempo per Charles Leclerc, settimo Carlos Sainz: entrambi hanno montato soft usate nel tentativo di salvare un treno di gomme nuove.

16.32 1:19.470 PER RUSSELL! Tre decimi di vantaggio su Lewis Hamilton!! Pazzesca la prestazione del giovane britannico.

16.31 FUCSIA PER GEORGE RUSSELL! 21.995 al primo settore.

16.30 Anche le Ferrari dentro: adesso sono tutti in pista per fare il tempo in Q2.

16.29 Escono dai box Russell, Hamilton, Magnussen, Ricciardo, Schumacher, Tsunoda, Norris e Zhou.

16.28 Non è remota l’ipotesi che si punti ad un solo tentativo in questo Q2. Nessuno entra in pista.

16.26 COMINCIA IL Q2! Ancora nessuno in pista.

16.25 Questi i qualificati alla Q2:

1 Charles Leclerc 3 1’19.861

2 Carlos Sainz Jr 3 +00.031

3 Max Verstappen 3 +00.230

4 George Russell 5 +00.357

5 Kevin Magnussen 6 +00.366

6 Lewis Hamilton 6 +00.391

7 Valtteri Bottas 6 +00.494

8 Sergio Pérez 5 +00.586

9 Guanyu Zhou 9 +00.615

10 Daniel Ricciardo6 +00.688

11 Mick Schumacher 6 +00.822

12 Yuki Tsunoda 9 +00.846

13 Pierre Gasly 9 +00.858

14 Lando Norris 6 +00.977

15 Esteban Ocon 3 +01.019

16.23 Eliminati in Q1 Alonso, Vettel, Stroll, Albon e Latifi.

16.22 Si è salvato per un pelo Esteban Ocon che ha rischiato tantissimo non facendo il secondo tentativo.

16.20 FUORI FERNANDO ALONSO E SEBASTIAN VETTEL! Entrambi si erano comportati bene nelle prove libere ed escono in Q1. Sei titoli mondiali vanno fuori di scena subito.

16.19 Undicesimo Gasly che rimane dentro, Alonso non si migliora ed è fuori!

16.18 Si migliora Mick Schumacher che è ottavo! Adesso Ricciardo sarebbe fuori.

16.17 Ai box rimangono solo Ocon, Perez, Verstappen, Leclerc e Sainz.

16.16 Tornano dentro coloro che si giocano l’accesso al Q2 insieme anche alle Mercedes.

16.15 Tutti ai box quando mancano meno di quattro minuti al termine della prima sessione di qualifiche.

16.13 Dodicesimo Alonso al primo tentativo, sul filo Ricciardo che è quindicesimo. L’australiano traballa e potrebbe non mantenere la sua posizione in McLaren.

16.12 Questo il primo tentativo del Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.861 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.031 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 1

4 George RUSSELL Mercedes+0.357 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.391 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.494 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.586 2

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.952 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.977 1

10 Esteban OCON Alpine+1.019 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.109 1

12 Fernando ALONSO Alpine+1.182 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.289 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.410 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.414 1

16 Alexander ALBON Williams+1.784 1

17 Lance STROLL Aston Martin+2.078 1

18 Pierre GASLY AlphaTauri+2.132 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.476 1

20 Nicholas LATIFI Williams+2.486 1

16.11 Quarta e quinta piazza per Russell ed Hamilton ad oltre tre decimi e mezzo da Leclerc.

16.10 Fucsia per Leclerc! 1:19.861 per il monegasco! 0″031 su Sainz.

16.09 Sainz in prima posizione! Due decimi di margine su Verstappen.

16.08 Prima posizione per Verstappen: 1:20.091 per il campione del mondo in carica che anticipa di tre decimi e mezzo il compagno di scuderia.

16.07 1:20.447 fatto segnare da Sergio Perez, un crono non eccezionale rispetto ai tempo delle prove libere.

16.05 Il primo dei big a lanciarsi è Sergio Perez, dentro anche Leclerc e Sainz.

16.04 Gasly non ha effettuato le FP3 per problemi alla macchina: normale che i primi tempi siano più alti per il francese.

16.03 Primi tempi cronometrati: 1:21.065 per Zhou, a sette decimi Tsunoda, a nove decimi Gasly.

16.02 I primi a scendere in pista sono Zhou, Tsunoda e Gasly, tutti con gomma morbida.

16.01 COMINCIA IL Q1 DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA!

15.59 Caldissimo a Barcellona: 35°C l’atmosfera, oltre 50°C l’asfalto.

15.57 Leclerc-Verstappen è il duello per la pole, ma sarà da valutare la Mercedes di Lewis Hamilton dopo il buon rendimento nelle prove libere e gli aggiornamenti apportati per questa tappa del Mondiale.

15.54 Nel 2016, quando Max Verstappen vinceva la sua prima gara in Formula 1 a Barcellona, Leclerc vinceva in GP3 nello stesso weekend al Montemelò. Adesso sono loro i protagonisti della scena nella classe regina.

15.51 Attesissimo anche Carlos Sainz, al massimo sesto a Barcellona nel 2016 e nel 2020 con la Toro Rosso e con la McLaren.

15.48 Tantissimi tifosi di Fernando Alonso, pilota amatissimo dal pubblico di casa e due volte vincitore al Montmelò.

15.45 In una pista del genere conta tanto la macchina, a differenza di circuiti come Miami o Montecarlo, nei quali il pilota assume ancor più rilevanza.

15.42 La Ferrari non centra la pole position a Barcellona addirittura dal 2008, quando ci riuscì Kimi Raikkonen. Un altro tabù da sfatare per il Cavallino Rampante.

15.38 Dodici vittorie nella storia nel Gran Premio di Spagna per la Ferrari. A riuscirci sono stati: Alonso, Raikkonen, Massa, Schumacher, Prost, Villeneuve, Lauda e Hawthorn.

15.35 Barcellona evoca grandi ricordi anche a Max Verstappen: l’olandese vinse alla prima gara in Red Bull nel 2016, quando aveva appena 18 anni.

15.32 La Ferrari non vince il Gran Premio di Spagna dal 2013, quando Fernando Alonso vinse per dispersione.

15.27 Hamilton ha vinto sei volte a Barcellona, ma il record è condiviso con Michael Schumacher: anche il tedesco si è imposto in sei occasioni in Catalogna.

15.24 Barcellona è stato un feudo di Lewis Hamilton negli ultimi anni: il sette volte campione del mondo ha trionfato cinque volte consecutivamente dal 2017 al 2021, una striscia che probabilmente si interromperà quest’anno.

15.21 Il Gran Premio di Spagna si tiene a Barcellona dal 1991, prima si è corso a Pedralbes, a Jarama e a Jerez de la Frontera, oltre a quattro edizioni nel parco del Montjuc, sempre a Barcellona, ma in una località diversa dall’attuale Montmelò.

15.18 Ecco invece la classifica costruttori:

1 FERRARI 157

2 RED BULL RACING RBPT 151

3 MERCEDES 95

4 MCLAREN MERCEDES 46

5 ALFA ROMEO FERRARI 31

6 ALPINE RENAULT 26

7 ALPHATAURI RBPT 16

8 HAAS FERRARI 15

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 6

10 WILLIAMS MERCEDES 3

15.15 Ricordiamo la classifica piloti prima del Gp di Spagna:

1 Charles Leclerc MON FERRARI 104

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 85

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 66

4 George Russell GBR MERCEDES 59

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 53

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 36

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 35

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 30

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 24

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 15

11 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 11

12 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 10

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 6

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

15 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

16 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 2

17 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

15.12 Vedremo invece cosa combinerà la Mercedes: per Russell ed Hamilton il weekend di Miami è stato insoddisfacente, specie nelle qualifiche. A Barcellona qualcosa sembra essere migliorato, ma non a sufficienza per colmare il gap rispetto a Red Bull e Ferrari.

15.09 La Red Bull si è nascosta nelle prove libere, ma spesso la scuderia austriaca esce fuori al sabato, non mostrando il proprio potenziale sin dal venerdì.

15.06 La Ferrari finora si è dimostrata piuttosto competitiva sul giro secco su questo circuito, ma indietro nel passo gara rispetto a una Red Bull più avanti in questa fase della stagione.

15.04 Da poco più di un’ora si sono concluse le FP3, questi i tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.772 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.072 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.148 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.230 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.357 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.488 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.631 5

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.874 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.009 5

10 Esteban OCON Alpine+1.110 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.138 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.172 7

13 Fernando ALONSO Alpine+1.209 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.429 6

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.677 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.748 7

17 Alexander ALBON Williams+1.800 6

18 Nicholas LATIFI Williams+2.647 6

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.695 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1

15.01 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2022, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1.

14.11 A questo punto non ci rimane che archiviare la FP3 e concentrarci sulle qualifiche delle ore 16.00. Chi centrerà la pole al Montmelò? Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

14.09 Chi continua a sorridere è la Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton hanno confermato quanto di buono fatto vedere ieri, con una W13 molto più vicina alla rivali. Come si è visto nella FP3, la lotta per la pole position sarà a sei!

14.07 Conferme anche in casa Red Bull. Max Verstappen è pronto a lottare per la pole position in scia a Leclerc, mentre Sergio Perez rimane un passo indietro. Sul fronte passo gara non c’era bisogno di ulteriori conferme, già ieri il ritmo appariva ottimale

14.05 Si chiude anche la terza sessione di prove libere e sempre Charles Leclerc in vetta. Il monegasco si è confermato il più veloce sul giro secco, con Carlos Sainz che si ferma in quinta posizione a 357 millesimi. Buone conferme per la F1-75 e grande miglioramento sul passo gara. Se ieri le Rosse andavano sull’1:26 medio, oggi filavano sull’1:25 medio

14.03 CLASSIFICA TEMPI FP3

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.772 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.072 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.148 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.230 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.357 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.488 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.631 5

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.874 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.009 5

10 Esteban OCON Alpine+1.110 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.138 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.172 7

13 Fernando ALONSO Alpine+1.209 3

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.429 6

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.677 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.748 7

17 Alexander ALBON Williams+1.800 6

18 Nicholas LATIFI Williams+2.647 6

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.695 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1

14.01 Ancora un 1:25.3 per Leclerc che conferma come la Rossa abbia mosso passi da gigante a livello di passo gara. Leclerc chiude in vetta la FP3, ma l’equilibrio regna sovrano al Montmelò!

14.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP3 DEL GP DI SPAGNA!!

13.59 Ancora 1:25.772 per Sainz, mentre la sessione volge ormai al termine

13.58 1:25.663 per Sainz, 1:25.782 ancora per Leclerc. Sul passo gara la Rossa sembra davvero di un altro pianeta rispetto a ieri!

13.57 Finalmente un segnale di Lando Norris! L’inglese si porta in settima posizione a 631 millesimi, mentre Ricciardo si lancia in questo momento

13.56 Ancora 1:25.795 per Leclerc, Sainz in 1:25.361

13.55 Al momento disastro McLaren! Norris e Ricciardo sono nei bassifondi della classifica e la MCL36 sembra non andare

13.54 Ora le Ferrari alzano leggermente il ritmo con Leclerc in 1:25.747 e Sainz in 1:25.206 ma, rispetto a ieri, è un vantaggio nettissimo

13.53 1:24.9 e 1:25.1 per le due Rosse nella simulazione passo gara. Al momento le F1-75 procedono con un secondo di vantaggio rispetto alla scorsa settimana

13.52 Equilibrio totale al Montmelò!! Ferrari, Red Bull e Mercedes sono sullo stesso passo!

13.51 Verstappen si lancia, arriva al T1 in 22.214, Hamilton risponde in 22.187! Il Re Nero al T2 è avanti di 138 millesimi, l’olandese di 30. Hamilton chiude con il terzo tempo in 1:20.002, Verstappen è secondo in 1:19.844!

13.50 1:24.9 per Leclerc nel secondo giro con carico di benzina, se confermati sono tempi eccezionali

13.49 1:24.6 per Leclerc nel primo giro della simulazione passo gara. Bottas migliora ed è settimo a 1.009

13.48 Di nuovo in pista anche le Red Bull. Vedremo il reale valore di Verstappen sul giro secco?

13.47 Buon giro di Seb Vettel che si porta al nono posto a 1.172 da Leclerc, mentre la Ferrari lavora sulla lunga distanza

13.46 Il caldo si fa ancor più pressante. Siamo a 31° per quanto riguarda l’atmosfera e 44° sull’asfalto

13.45 Torna in azione Leclerc, vedremo se proverà un altro giro secco o effettuerà prove a livello di carico elevato di benzina.

13.43 Davvero eccellente il crono di Russell che si ferma a soli 148 millesimi da Leclerc e, soprattutto, rifila un secondo a Hamilton!

13.42 Straordinario T1 di Russell, record in 22.140! Si conferma nel T2 in 30.071, chiude in 1:19.920 secondo a 148 millesimi da Leclerc!

13.41 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Charles LECLERC1:19.772 3

2 Carlos SAINZ+0.357 5

3 Max VERSTAPPEN+0.703 2

4 Sergio PEREZ+0.769 3

5 Kevin MAGNUSSEN+0.874 2

6 Valtteri BOTTAS+1.022 3

7 Lewis HAMILTON+1.118 3

8 George RUSSELL+1.241 4

9 Guanyu ZHOU +1.429 4

10 Esteban OCON+1.641 1

11 Fernando ALONSO+2.003 1

12 Alexander ALBON+2.685 4

13 Daniel RICCIARDO+2.733 3

14 Lando NORRIS+2.823 3

15 Nicholas LATIFI+3.454 3

16 Lance STROLL+3.589 4

17 Sebastian VETTEL+3.698 4

18 Yuki TSUNODA+4.360 2

19 Mick SCHUMACHER+5.695 1

20 Pierre GASLY- – 1

13.40 Verstappen è di nuovo ai box, pronto per il time attack finale. Al momento Ferrari che sul giro secco sembra ancora ottimale

13.39 Hamilton arriva al T1 in 22.467 ed è sui tempi di Leclerc, si presenta al T2 con 589 millesimi di distacco e quindi chiude in 1:20.890 con 1.118 dalla vetta

13.38 Mentre Hamilton si lancia di nuovo, Leclerc allunga a 357 millesimi su Sainz

13.37 Si lancia Sainz. Arriva al T1 in 22.435 con 74 millesimi su Leclerc che risponde in 22.457. Lo spagnolo si presenta al T2 con 64 di vantaggio, il monegasco con 240 di margine! Sainz 1:20.129, Leclerc 1:19.772 nuovo record

13.36 Magnussen centra un ottimo quinto posto in 1:20.646 a 368 millesimi da Leclerc. Che giro per il danese!

13.35 Di nuovo le Ferrari in pista! Gomma soft nuova per entrambi. Vedremo se avvicineranno i tempi di ieri

13.34 Prova un alto giro Verstappen, non si migliora nel T1 e T2, quindi chiude con un tempo che si avvicina alla sua prestazione di riferimento

13.33 Hamilton si lancia! Arriva al T1 in 22.577 con 68 millesimi da Leclerc, quindi si presenta al T2 con 698 millesimi di distacco, chiude in 1:21.170 sesto a 892

13.32 La Ferrari si conferma ottimale nel T2 e T3, mentre la Red Bull è la migliore nel T1. Nel T3, invece, è molto più competitiva del previsto

13.31 Hamilton torna in pista dopo aver risolto il problema al DRS. Per quel motivo aveva perso mezzo secondo nel T1 nel suo primo giro

13.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 A META’ SESSIONE

1 Charles LECLERC Ferrari1:20.278 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.197 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.206 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.263 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.735 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.048 2

7 Esteban OCON Alpine+1.135 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.222 1

9 Guanyu ZHOu Alfa Romeo+1.490 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.497 1

11 Alexander ALBON Williams+2.179 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.227 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.308 1

14 Lando NORRIS McLaren+2.317 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.948 3

16 Lance STROLL Aston Martin+3.083 3

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.192 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.854 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.189 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1

13.28 Perez terzo a 263 millesimi, mentre si lancia Verstappen. Record nel T1, arriva al secondo intermedio con 118 millesimi di ritardo, quindi chiude il suo primo tentativo in 1:20.475 ed è secondo a 197 millesimi

13.27 Si lancia di nuovo Russell. Arriva al T1 con 22 millesimi di distacco da Leclerc. Si presenta al T2 con 442, quindi conclude in 1:21.013 si porta a 735 millesimi sempre in terza posizione

13.26 Ed ecco Max Verstappen che entra in azione! Sainz si ferma, come Hamilton richiamato per un problema al DRS.

13.25 Leclerc si rilancia a sua volta. 22.361 nel T1 si migliora, arriva al T2 con 20 millesimi di ritardo e chiude in 1:20.401 e non migliora

13.23 Sainz si rilancia e piazza il record nel T1 in 22.335, lo spagnolo arriva al T2 con 164 millesimi di ritardo, quindi chiude in 1:20.5 e non migliora per pochi centesimi

13.21 Hamilton arriva al T1 con mezzo secondo da Leclerc, Russell invece è sui tempi del monegasco. Russell perde 3 decimi nel T2, come Hamilton. Il Re Nero chiude in sesta posizione a 1.222, Russell terzo a 851 millesimi

13.20 Inizia la FP3 anche per le due Mercedes, mentre in casa Red Bull tocca a Perez, mentre Verstappen attende ancora qualche istante

13.19 Si lancia Leclerc. Arriva al T1 in 22.509 con un decimo esatto su Sainz, quindi al T2 si presenta con 264 millesimi di vantaggio e chiude in 1:20.278 con 206 millesimi su Sainz

13.17 Sainz subito record nel T1 (22.609) nel suo primo giro lanciato, arriva al T2 in 30.128 di nuovo record e chiude il tentativo in 1:20.484 con 842 millesimi su Bottas. Quarto Zhou a 1.362

13.16 In pista anche Charles Leclerc! Intanto Fernando Alonso parte forte con la soft e centra un interessante 1:21.775 a 449 millesimi da Bottas

13.15 Mick Schumacher torna ai box con i freni che vanno a fuoco. Grave problema per la Haas! Nel frattempo ecco Carlos Sainz in azione!

13.14 Entra in azione Alonso, con gomma soft, mentre le tribune si stanno riempiendo sempre di più in vista delle qualifiche

13.13 Tsunoda migliore il suo crono ma rimane sull’1:24.899 a 3.573 da Bottas. Le Ferrari si preparano per uscire

13.12 In pista pochissime vetture, i top team attendono ancora anche se i piloti sono già nei rispettivi abitacoli, tranne Verstappen che è ancora tranquillo in chiacchiere ai box

13.11 Mick Schumacher fa segnare un 1:25.467, Tsunoda 1:25.663, mentre Magnussen sale al secondo posto in 1:22.829 a 1.503 da Bottas

13.10 Inizia il turno anche delle due Haas, seguite da Tsunoda

13.09 Come rivela Sky Sport, la Ferrari nel corso della notte ha lavorato a Maranello al simulatore per trovare il giusto bilanciamento per evitare il surriscaldamento delle gomme come si è visto ieri nelle simulazioni di passo gara

13.08 Norris si rilancia, fa segnare i suoi migliori parziali e fa segnare un 1:23.286 a 1.960

13.07 Bottas fa segnare il migliore T1, quindi arriva al T2 con un nuovo record, quindi chiude in 1:21.326 con 2.315 su Norris.

13.06 Cornice di pubblico fantastica al Montmelò! Anche oggi si annunciano 100.000 spettatori!

13.05 Lando Norris inizia in 1:23.641, mentre Gasly torna subito ai box segnalando problemi alla sua AlphaTauri

13.04 Mentre le due McLaren si lanciano per il primo giro lanciato, inizia la giornata anche di Bottas, che ieri ha visto spegnersi la sua Alfa Romeo in rettilineo

13.03 Si vede in pista anche Vettel. I top team aspettano ancora qualche minuto…

13.02 Entrano in azione anche Ricciardo, Gasly e Stroll

13.01 Il primo a scendere in pista è Lando Norris che deve saggiare la sua MCL36. Anche il team inglese ha lavorato nel cuore della notte rompendo il coprifuoco per sistemare la sua vettura

13.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI SPAGNA!!!!!!!

12.58 Ci siamo, pochi istanti e scatterà la FP3! Al momento ci sono 30 gradi per quanto riguarda l’atmosfera e 42 sull’asfalto, sarà un turno rovente!

12.56 Le parole di Lewis Hamilton al termine della FP2 confermano i risultati della pista: “Sono super felice dei progressi che si sono rivelati davvero enormi. Non posso che ringraziare tutti quelli che in fabbrica non hanno mai mollato. Certo, non siamo ancora i più veloci del lotto, ma siamo sulla buona strada. Per la prima volta in rettilineo non abbiamo saltellato e iniziamo a sfruttare il vero potenziale della macchina. A questo punto dovremo lavorare duramente questa sera per confermarci in qualifica, cercando di insidiare i primi”.

12.53 In casa Mercedes si attendono riscontri dalla W13 che vede novità importanti. Per quanto visto ieri sono arrivate risposte incoraggianti. Sul giro secco, infatti, Lewis Hamilton ha fissato un ottimo 1:19.787 a 117 millesimi da Charles Leclerc, mentre al terzo posto troviamo George Russell in 1:19.874 a 204 millesimi dal monegasco. Passando alle simulazioni di passo gara il “Re Nero” con gomma soft ha fatto segnare tempi tra l’1:25.126 e l’1:26 medio-alto, ribadendo come la Mercedes anche con i serbatoi pieni possa fare bene.

12.50 Per quanto visto ieri Verstappen e Perez sono eccellenti nel T1, mentre nel T3 pagano dazio specialmente nei confronti della Ferrari che, con i nuovi aggiornamenti, sembra anche avere ridotto il gap in fatto di velocità di punta. Trovare il giusto bilanciamento a Barcellona non è mai facile…

12.47 Chi ha il problema inverso, invece, è la Red Bull. La RB18 ha dimostrato di essere eccellente sul long run con un calo di prestazioni meno evidente rispetto alla Ferrari, ma quello che manca è il time attack con un T3 nel quale la monoposto di Milton Keynes non fa la differenza

12.44 Proprio in questa ottica la scuderia di Maranello ha lavorato nel cuore della notte sulla vettura di Carlos Sainz, rompendo il coprifuoco, per cambiare il telaio per un problema al sistema di alimentazione e presentare un bilanciamento che con il carico di benzina non vada a rovinare troppo velocemente le gomme come visto ieri

12.41 I migliori tempi della giornata di ieri sono stati fissati da Charles Leclerc, con una Ferrari che si è confermata molto veloce sul giro secco. A livello di passo gara, invece, dopo pochi giri (sia con medie che con soft) è arrivato un vero e proprio crollo di prestazioni. Oggi i due piloti del Cavallino dovranno trovare il giusto set-up per non vivere una gara complicatissima

12.38 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.670 5

2 George RUSSELL Mercedes+0.117 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.204 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.320 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.533 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.962 6

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.033 4

9 Esteban OCON Alpine+1.075 4

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.087 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.343 5

13 Lance STROLL Aston Martin+1.579 6

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.615 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.715 4

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.196 6

18 Alexander ALBON Williams+2.649 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.527 4

20 Lando NORRIS McLaren+3.718 2

12.35 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.940 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.451 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.594 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.909 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 4

11 Esteban OCON Alpine+2.063 5

12 Lance STROLL Aston Martin+2.092 5

13 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.147 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.261 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.318 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.336 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.786 5

18 Nyck DE VRIES Williams+3.092 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3

20 Juri VIPS Red Bull Racing+4.310 5

12.32 Sono tre gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 6 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), più 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019).

12.29 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora comandata in solitudine da Michael Schumacher, capace di ottenerne 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Curiosamente, questo significa che quando il tedesco è partito davanti a tutti in Spagna, ha poi vinto il Mondiale! Il teutonico, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque.

12.26 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 12 occasioni, cinque delle quali con Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004); inoltre si conta un’affermazione con Mike Hawthorn (1954), Niki Lauda (1974), Gilles Villeneuve (1981), Alain Prost (1990), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams e Mercedes (7), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

12.23 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro i piloti in attività ad aver già vinto in Spagna. A Lewis si aggiungono Fernando Alonso (2 affermazioni, datate 2006 e 2013), Sebastian Vettel (trionfatore nel 2011) e Max Verstappen (che nel 2016 colse proprio a Barcellona il primo successo della carriera). Nessun pilota italiano ha mai vinto il Gran Premio di Spagna da quando è stato inserito nel Mondiale di Formula Uno. Il miglior risultato ottenuto da un rappresentante del Bel Paese è il secondo posto firmato da Luigi Musso nel 1954 a bordo della Maserati.

12.20 I piloti più vincenti in assoluto sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. Il tedesco lo ha fatto nell’arco di un decennio (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004) ed è stato appaiato dal britannico proprio lo scorso anno. Il trentasettenne inglese ha primeggiato nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, stabilendo così il record di successi consecutivi.

12.17 Ci avviamo verso le qualifiche delle ore 16.00 con il computo di questa stagione: nelle prime 5 uscite stagionali abbiamo visto 3 partenze al palo per Charles Leclerc, quindi una a testa per Sergio Perez e Max Verstappen

12.14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2022

1 FERRARI 157

2 RED BULL RACING RBPT 151

3 MERCEDES 95

4 MCLAREN MERCEDES 46

5 ALFA ROMEO FERRARI 31

6 ALPINE RENAULT 26

7 ALPHATAURI RBPT 16

8 HAAS FERRARI 15

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 6

10 WILLIAMS MERCEDES 3

12.11 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2022

1 Charles Leclerc MON FERRARI 104

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 85

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 66

4 George Russell GBR MERCEDES 59

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 53

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 36

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 35

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 30

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 24

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 15

11 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 11

12 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 10

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 6

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

15 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

16 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 2

17 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

12.08 Si annuncia un’altra giornata dominata da sole e caldo sulla pista del Montmelò, con vetture e gomme che saranno nuovamente messe alla frusta

12.05 Il programma della giornata catalana prevede la terza sessione di prove libere alle ore 13.00, mentre le qualifiche con la Q1 scatteranno alle ore 16.00. La gara di domani, invece, prenderà il via alle ore 15.00

12.00 Buongiorno e benvenuti al Montmelò. Tra un’ora esatta prenderà il via la FP3 del GP di Spagna di F1

18.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

18.07: Bene dunque la Ferrari nella simulazione da qualifica, ma in difficoltà sul passo gara. Tanto degrado per la Rossa e il problema è che si ha a che fare con una Mercedes che sembra risorta e Verstappen fortissimo sul passo gara.

18.05: Sorriso a metà per la Ferrari in questa FP2. Il monegasco Charles Leclerc ha terminato in vetta all’ordine dei tempi in 1:19.670 a precedere di 0.117 la Mercedes di George Russell, di 0.204 l’altra W13 di Lewis Hamilton. Quarta posizione per Sainz a 0.320 e quinta piazza per Verstappen.

18.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.670 5

2 George RUSSELL Mercedes+0.117 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.204 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.320 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.533 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.962 6

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.033 4

9 Esteban OCON Alpine+1.075 4

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.087 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.343 5

13 Lance STROLL Aston Martin+1.579 6

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.615 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.715 4

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.196 6

18 Alexander ALBON Williams+2.649 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.527 4

20 Lando NORRIS McLaren+3.718 2

18.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

18.00: Leclerc, montando gomme soft, ottiene 1:24.974 che è il miglior crono d’attacco. Sono però gomme nuove.

17.59: Campanello d’allarme chiaro per la Ferrari, con Verstappen veramente pazzesco come passo gara.

17.58: Spaventoso Verstappen che gira in 1:25.8, un secondo più veloce della Ferrari.

17.57: Ferrari in crisi con le gomme sul passo gara purtroppo, rispetto ai rivali.

17.56: Situazione complicata per la Rossa che sta salendo di prestazione sul passo gara sia rispetto alla Mercedes che alla Red Bull.

17.55: Ferrari che appare in difficoltà con la prestazione salita a 1:26.619, con Russell con le medie che fa 1:26.225. Non buoni segnali.

17.52: 1:25.704 per Verstappen che è molto costante, mentre giro lento per le Ferrari probabilmente per il traffico.

17.50: 1:25.980 per Leclerc con le medie, 1:25.880 per Verstappen con le medie. Attenzione ad Hamilton con le soft a 1:25.126, mentre giro lento per Sainz. Sono considerazioni commisurate anche al traffico.

17.49: Dopo un giro di cool, Verstappen da 1:25.178 che fa un grande giro.

17.48: 1:25.853 per Leclerc con gomme medie, giro lento di Verstappen e Sainz che fa 1:25.668 con le soft.

17.46: 1:26.995 per Leclerc e 1:27.546 per Verstappen con le medie, attenzione a Sainz che fa 1:25.628 con le soft.

17.45: Tornano in pista Leclerc e Verstappen con gomme medie per la simulazione passo gara.

17.42: Arrivano notizie dall’Alfa Romeo che ha ravvisato un problema alla power unit di Bottas, mentre si attende ora il rendimento in prospettiva gara.

17.40: Ecco che con la simulazione di qualifica la Mercedes sembra risorta, con Leclerc a comandare:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.670 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.117 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.204 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.320 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.533 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.962 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.033 3

9 Esteban OCON Alpine+1.075 3

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.087 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.343 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.579 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.615 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.196 4

17 Alexander ALBON Williams+2.649 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.460 1

19 Nicholas LATIFI Williams+3.527 2

20 Lando NORRIS McLaren+3.718 2

17.37: Suona la campana Hamilton ed è terzo a 0.204 con le soft. Sainz 4° a 0.320.

17.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.670 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.117 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.320 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 3

5 Fernando ALONSO Alpine+0.533 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.962 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.033 3

8 Esteban OCON Alpine+1.075 3

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.087 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.343 2

12 Lance STROLL Aston Martin+1.579 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.615 2

14 Lewis HAMILTON Mercedes+1.813 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.196 4

17 Alexander ALBON Williams+2.649 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.460 1

19 Nicholas LATIFI Williams+3.527 2

20 Lando NORRIS McLaren+3.718 2

17.32: Attenzione alla Mercedes! Russell si porta in seconda posizione a 0.117 da Leclerc, dimostrando grande velocità.

17.30: ECCOLA LA FERRARI! UNO-DUE!!! Leclerc in vetta con il crono di 1:19.670 a precedere di 0.320 Sainz e di 0.336 Verstappen. Grande giro di Alonso in quarta posizione a 0.533, mentre Perez è quinto a 0.962. Attendiamo i piloti Mercedes.

17.28 Attendiamo ora il giro di Leclerc con gomme soft.

17.26: Eccola la risposta della Ferrari con Sainz in 1:19.990 a precedere di 16 millesimi Verstapen, con record nel secondo e terzo settore dello spagnolo.

17.25: Verstappen si porta in vetta con il crono di 1:20.006 con le soft a precedere Vettel di 0.697 e Perez di 0.786. Attendiamo la risposta della Ferrari.

17.24 Si spinge ora con le gomme soft. In pista anche Verstappen, Leclerc e Sainz.

17.21 Attenzione, iniziano a venir fuori le gomme morbide: Vettel si porta in vetta con il crono di 1:20.702, c’è anche Perez con la Red Bull (gomme soft).

17.19 Vedremo se le due Rosse e Max Verstappen si rilanceranno o se cambieranno mescole.

17.17 Si riprende a spingere, con le due Ferrari che non migliorano le loro prestazioni, ma per centesimi. Prestazione molto solida della Rossa.

17.16 I piloti ne approfittano per fare prove di partenza essendoci la Virtual Safety Car. Nel frattempo Bottas ha segnalato via radio in maniera laconica: “Qualcosa si è rotto”.

17.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:20.932 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.063 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.551 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.882 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.023 1

8 Fernando ALONSO Alpine+1.076 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.672 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.880 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.886 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.945 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+2.297 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.361 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.380 1

16 Lance STROLL Aston Martin+3.149 1

17 Alexander ALBON Williams+3.363 1

18 Esteban OCON Alpine+3.412 1

19 Nicholas LATIFI Williams+4.022 1

20 Lando NORRIS McLaren+24.276 1

17.13 ATTENZIONE VIRTUAL SAFETY-CAR! Bottas fermo nel primo settore.

17.11 Tanto traffico in questo momento, non facile avere un giro pulito.

17.09: Attenzione, Hamilton migliora e si porta a 0.551 dalla vetta in quarta posizione.

17.08: Nel frattempo Russell è quarto a 0.882 dalla vetta, mentre Hamilton è a 0.962 in quinta posizione.

17.07 Leclerc è terzo a 0.063 da Verstappen con il ferrarista danneggiato dal traffico nel terzo settore.

17.06: Si scalda subito il clima con Verstappen che con le gomme medie ottiene il miglior tempo di 1:20.932 a precedere di 0.046 Sainz, terzo Hamilton a 0.962.

17.04 Sul tracciato anche Max Verstappen con la Red Bull.

17.03 Sulla pista anche Carlos Sainz con la Ferrari.

17.02 Sul tracciato Albon, Mick Schumacher, Vettel, Ocon, Stroll, Perez, Magnussen e Latifi.

17.01 Subito in pista Sergio Perez con la Red Bull (gomme medie).

17.00 VIA ALLA FP2!!!

16.59 Temperature elevate: 30°C in aria, 45°C sull’asfalto.

16.57 Per questo sarà fondamentale trovare la prestazione pura, viste le difficoltà nei sorpassi.

16.54 Se guardiamo alle statistiche, emergono le seguenti conclusioni:

– A Montmelò in 23 occasioni su 31 (74,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– A Montmelò in 28 occasioni su 31 (90,3%) il vincitore è partito dalla prima fila!

– Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa su questa pista, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella di partenza nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)!

16.51 La Ferrari, pertanto, dovrebbe essere favorita anche per la trazione in uscita, ma attenzione a Red Bull che soprattutto in gara ha dimostrato di saper sfruttare meglio le gomme in alcuni casi.

16.48 Il rettifilo porta alla Caixa e alla combinazione di curve, la 11 e la 12, una chicane sinistra-destra di media velocità. La parte finale è formata dalla curva 13, veloce a destra, e da una lenta chicane sinistra-destra che porta alla curva New Holland, verso destra, che immette le vetture sul rettifilo di partenza.

16.45 Si prosegue poi in discesa verso la lenta curva 5 (Seat), a sinistra, e la 6, che invece si percorre in piena accelerazione, per poi ritrovarsi in uno dei punti chiave del tracciato: il rapido cambio di direzione sinistra-destra, aperto dal tornante in salita della Wurth, e la Campsa. Quest’ultima immette nel rettilineo dove si può usare l’ala mobile.

16.42 La linea di partenza dista oltre 700 m dal punto di staccata prima di affrontare una chicane di media velocità. Successivamente i piloti devono affrontare la curva 3, leggermente in salita, piuttosto lunga e con raggio variabile dove è molto importante curare il sovrasterzo che si può avere in uscita. Un breve rettilineo conduce alla curva 4, la Repsol dove i piloti arrivano a circa 290 km/h e si entra in curva in terza marcia, a 130 km/h.

16.39 Parlando del circuito di Barcellona, ci troviamo ad analizzare una pista da medio/alto carico con tre settori differenti tra loro.

16.36 Giusto sottolineare la presenza di Juri Vips con Red Bull 20° a 5.657, al posto del messicano Sergio Perez, che si è concentrato su un lavoro aerodinamico. Terzo pilota anche per l’Alfa Romeo, con il polacco Robert Kubica 13° a 2.147 al posto del cinese Guanyu Zhou, e per la Williams, con l’olandese Nyck De Vries 18° a 3.092 al posto di Alexander Albon.

16.33 Da notare una Aston Martin praticamente in versione B, con il canadese Lance Stroll 12° a 2.092 e il tedesco Sebastian Vettel 16° a 2.336.

16.30 A seguire, nella top-10, troviamo il britannico della Mercedes George Russell, con una W13 dotata di nuove soluzioni aerodinamiche nel fondo e nelle ali. 762 millesimi il distacco dalla vetta per lui a precedere l’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (+0.940), il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.983), il britannico della McLaren Lando Norris (+1.451), il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly (+1.594) , l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo (+1.909) e il giapponese dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda (+1.986).

16.27 Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo di 1:19.828 a precedere di 0.079 lo spagnolo Carlos Sainz e di 0.336 l’olandese Max Verstappen. Da sottolineare che l’alfiere della Red Bull sia stato eccellente con le hard e non abbia avuto modo di massimizzare la sua prestazione nel giro con le morbide a causa del traffico, potendo vantare l’intertempo migliore nel t-1 (22.289).

16.24 Il pacchetto evolutivo della Ferrari concentra quindi le novità al posteriore. Il diffusore è nuovo, con la rampa centrale ristretta che va così ad allargare le due sezioni di uscita dei canali Venturi laterali per migliorare sia il rendimento dell’effetto suolo e nello stesso tempo la gestione delle gomme.

16.21 La Ferrari ha risposto presente montando per questo weekend fondo e ala posteriore rinnovati e, soprattutto con le gomme soft, ha messo in mostra una grande velocità. Un risultato frutto di una messa a punto più precisa, rispetto a quanto fatto nel primo run con gomme dure.

16.18 Sul tracciato del Montmeló tanto interesse nel notare monoposto rinnovate per risolvere le proprie criticità legate in particolare al pompaggio aerodinamico, oltre che a girare con un corpo vettura più “alleggerito” (prossime ai 798 kg previsti dal regolamento come peso minimo).

16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2022, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

15.05 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 17 per la FP2 al Montmelò!

15.03 Segnali abbastanza positivi dunque per la Ferrari, sia sul giro secco che sul passo gara con gomme soft, anche se bisognerà attendere almeno la FP2 e soprattutto le qualifiche di domani per avere il quadro completo dei nuovi valori in campo.

15.02 Finisce qui la prima sessione di libere, mentre Leclerc firma un ottimo 1’25″6. Di seguito la classifica finale della FP1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.940 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.451 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.594 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.909 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 4

11 Esteban OCON Alpine+2.063 5

12 Lance STROLL Aston Martin+2.092 5

13 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.147 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.261 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.318 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.336 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.786 5

18 Nyck DE VRIES Williams+3.092 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3

20 Juri VIPS Red Bull Racing+4.310 5

15.00 Molto incoraggiante l’ultimo giro di Sainz in 1’25″6, mentre Verstappen va sopra l’1’26” per la prima volta. Attenzione anche alla Mercedes, abbastanza competitiva in questo assaggio di simulazione passo gara.

14.58 Nel frattempo Hamilton parte forte per la sua simulazione con un ottimo 1’25″2. Rallenta Leclerc in 1’26″1, mentre Verstappen e Sainz vanno di pari passo in 1’25” alto.

14.57 Mercedes comincia ad accusare il calo gomma con Russell che gira in 1’25″9, mentre Leclerc è abbastanza costante in 1’25″6 nonostante un po’ di traffico.

14.56 Nuovo passaggio sul traguardo: 1’25″3 per Sainz e Verstappen, 1’25″7 Russell e 1’25″5 Leclerc.

14.54 Primo giro del long-run: 1’25″0 Sainz, 1’25″4 Verstappen, 1’25″5 Russell e 1’25″3 Leclerc. Tutti a parità di mescola, con gomme soft usate.

14.52 Verstappen, Russell e le due Ferrari tornano in pista con gomme morbide usate per gli ultimi 8 minuti della sessione. Prima breve simulazione di passo gara in vista…

14.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 5

5 Fernando ALONSO Alpine+0.940 3

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.451 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.594 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.909 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 3

11 Esteban OCON Alpine+2.063 4

12 Lance STROLL Aston Martin+2.092 4

13 Nyck DE VRIES Williams+3.092 3

14 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.863 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+4.525 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.661 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.785 5

19 Robert KUBICA Alfa Romeo+4.857 3

20 Juri VIPS Red Bull Racing+5.657 5

14.48 Vips si lancia per un giro cronometrato con gomme soft ma non apre il DRS sul rettilineo principale. Riscontri poco significativi dunque in casa Red Bull almeno come tempi sul giro.

14.46 Dopo aver effettuato dei test aerodinamici senza spingere, Juri Vips scende in pista con gomme morbide sulla Red Bull di Sergio Perez.

14.44 Bel giro di Fernando Alonso, 5° con l’Alpine a 940 millesimi dalla testa. Il beniamino del pubblico spagnolo si è inserito tra le Mercedes di Russell e Hamilton.

14.42 Verstappen si migliora nel T3 (dove aveva dovuto rallentare per il traffico) al secondo tentativo, ma perde qualcosa nei primi due settori e non riesce quindi ad avvicinare i tempi sul giro delle Ferrari.

14.40 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.451 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.960 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 3

9 Lance STROLL Aston Martin+2.092 4

10 Nyck DE VRIES Williams+3.092 2

11 Nicholas LATIFI Williams+3.183 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+3.318 2

13 Fernando ALONSO Alpine+3.414 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.863 2

15 Esteban OCON Alpine+4.032 4

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+4.525 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.661 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.785 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo+4.857 2

20 Juri VIPS Red Bull Racing+9.940 4

14.38 UNO-DUE FERRARI!!! Leclerc sfrutta una buona scia di Norris nel T2 e si mette a dettare il passo in 1’19″828, con 79 millesimi di margine su Sainz e 336 su Verstappen.

14.36 Arriva solo parzialmente la risposta Red Bull al tempo di Sainz. Verstappen trova tanto traffico nel T3 e si porta al secondo posto con 257 millesimi di gap dallo spagnolo della Rossa. Adesso tocca a Leclerc…

14.34 Mercedes non impressiona nel primo tentativo di time-attack con gomme morbide. Russell è 2° ma paga 683 millesimi dalla Ferrari di Sainz a parità di mescola.

14.33 Gomme soft nettamente più veloci rispetto alle dure. Norris sale in seconda piazza con la McLaren a 1″3 dalla vetta, Tsunoda 3° con l’AlphaTauri a 1″9.

14.32 Strappo importante della Ferrari!! Sainz tira giù due secondi e vola davanti a tutti in 1’19″907! Attesa adesso per la risposta degli altri top driver.

14.31 Si lancia anche Carlos Sainz sulla Ferrari con gomme morbide! Ancora ai box invece Leclerc e Verstappen.

14.30 Arriva il momento delle prime gomme soft. De Vries sfrutta il compound C3 e porta la Williams in quarta piazza con un ottimo 1’22″9.

14.28 Bilanciamento perfetto in casa Red Bull sulla macchina di Verstappen nel primo run su gomme hard. Vedremo se l’olandese confermerà queste sensazioni al volante anche con mescole più morbide.

14.26 Comincia in ritardo nel frattempo l’attività in pista di Vettel, che torna a girare dopo un primo installation lap ad inizio sessione sull’Aston Martin.

14.24 Archiviato il primo run di tutti i top team. A breve un nuovo confronto diretto con gomme più soffici, in attesa dei time-attack e delle vere e proprie simulazioni di passo gara.

14.22 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:21.876 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.870 2

3 George RUSSELL Mercedes+0.970 3

4 Daniel RICCIARDO McLaren+1.135 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.270 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.301 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.366 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.481 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.489 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.671 2

11 Lance STROLL Aston Martin+1.961 2

12 Esteban OCON Alpine+1.984 3

13 Nicholas LATIFI Williams+2.329 1

14 Robert KUBICA Alfa Romeo+3.413 2

15 Nyck DE VRIES Williams+3.725 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.037 2

17 Juri VIPS Red Bull Racing+7.892 2

14.20 Impressionante il ritmo della Red Bull con gomme dure: 1’21″876 il tempo di Verstappen, che rifila addirittura 870 millesimi a Leclerc e quasi 1″ alla Mercedes di Russell.

14.19 Sainz ai box dopo un run da 10 giri abbastanza costante ma non molto veloce rispetto ai suoi avversari diretti.

14.17 Verstappen è un martello in questo avvio di FP1. Ultimo giro in 1’22″143 sempre con la mescola più dura e 6 decimi di margine sulla Ferrari di Leclerc.

14.16 Sainz continua a girare (è già a quota 10 tornate completate senza mai passare dai box) con gomme hard ma resta abbastanza lontano dai tempi di Verstappen e Leclerc.

14.15 Leclerc si migliora leggermente in 1’22″7 e si avvicina a 352 millesimi dal tempo di Verstappen. Passo avanti McLaren, con Ricciardo 3° davanti alla Ferrari di Sainz.

14.13 Problemi di traffico per Verstappen, che è riuscito comunque a limare qualche decimo fermando il cronometro in 1’22″394. Alle sue spalle a parità di mescola le Ferrari di Leclerc e Sainz, a 4 e 7 decimi.

14.12 Mercedes va all-in a Barcellona, montando la seconda power-unit stagionale su entrambe le W13 oltre al pacchetto di aggiornamenti tecnici per limitare l’effetto porpoising.

14.10 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.693 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.127 2

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.632 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.045 1

5 Fernando ALONSO Alpine+1.073 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.128 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 1

8 George RUSSELL Mercedes+1.250 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.327 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.491 1

11 Nicholas LATIFI Williams+1.652 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.711 1

13 Esteban OCON Alpine+2.509 2

14 Nyck DE VRIES Williams+3.742 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.220 1

16 Juri VIPS Red Bull Racing+9.407 1

14.08 Botta e risposta Leclerc-Verstappen! L’olandese si mette nuovamente a dettare il passo in 1’22″693 con 127 millesimi di margine sul rivale monegasco della Rossa. Entrambi montano gomme dure. Distacco pesante per Sainz, 4° a 1″ dalla vetta.

14.07 Leclerc vola nel secondo e terzo settore, rifilando 3 decimi a Verstappen e portando la Ferrari al comando in 1’22″8.

14.06 Tempi ancora poco indicativi, nonostante le buone condizioni del tracciato catalano. Mercedes si porta nel frattempo in quarta e quinta piazza pagando 1″ da Verstappen.

14.05 Verstappen si porta al comando per il momento con la Red Bull in 1’23″163 davanti a Leclerc e Ricciardo. 5° Sainz.

14.04 Quasi tutti montano gomma hard, soprattutto tra i top team. Mescola media per le AlphaTauri, Stroll, Latifi, Magnussen e Ricciardo.

14.02 Tracciato molto affollato sin dai primi minuti. I team non vogliono perdere tempo prezioso per raccogliere il maggior numero di dati possibili con i nuovi aggiornamenti tecnici.

14.01 Subito in pista Sebastian Vettel con l’Aston Martin (che ha portato a Barcellona una vera e propria versione B della AMR22), Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo ed il padrone di casa spagnolo Carlos Sainz con la Ferrari.

14.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano i primi 60 minuti di prove libere del weekend per la Formula Uno al Montmelò.

13.57 Ormai ci siamo, tre minuti al via del weekend! Grande attesa per gli aggiornamenti della Ferrari, con una F1-75 che ha un nuovo fondo per minimizzare il porpoising, una nuova ala posteriore ad alto carico con una conformazione diversa al fine di avere anche più efficienza, delle pance più rastremate per lo stesso motivo oltre che una diminuzione di peso per avvicinare quanto previsto dalla FIA, ovvero i 798 kg (peso minimo).

13.54 Si preannuncia un fine settimana lineare al Montmelò dal punto di vista del meteo, con temperature vicine ai 30°C e rischio pioggia assente. La FP1 comincerà a breve sotto il sole di Barcellona con 29°C nell’aria e 44°C dell’asfalto.

13.51 Da segnalare anche alcune novità a livello di piloti in pista per il primo turno di libere. Il giovane estone Juri Vips farà il suo debutto assoluto in un weekend di gara di F1 al volante della Red Bull di Sergio Perez, mentre Nyck De Vries e Robert Kubica saranno impegnati con Williams e Alfa Romeo rispettivamente al posto di Alex Albon e Zhou Guanyu. A partire dalle FP2 i titolari torneranno poi alla guida delle proprie macchine.

13.48 Pirelli ha optato per la combinazione più conservativa del lotto in vista del weekend catalano a livello di mescole delle gomme. Le scuderie avranno a disposizione infatti i compound C1 (hard, banda bianca), C2 (media, banda gialla) e C3 (soft, banda rossa). La gestione degli pneumatici rappresenta come di consueto una delle chiavi per poter fare la differenza in gara al Montmelò.

13.45 Ecco invece la graduatoria del Mondiale costruttori dopo le prime cinque gare stagionali:

1 FERRARI 157

2 RED BULL RACING RBPT 151

3 MERCEDES 95

4 MCLAREN MERCEDES 46

5 ALFA ROMEO FERRARI 31

6 ALPINE RENAULT 26

7 ALPHATAURI RBPT 16

8 HAAS FERRARI 15

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 6

10 WILLIAMS MERCEDES 3

13.42 A meno di venti minuti dall’inizio delle FP1, vi proponiamo di seguito la classifica generale attuale del Mondiale piloti 2022:

1 Charles Leclerc MON FERRARI 104

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 85

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 66

4 George Russell GBR MERCEDES 59

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 53

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 36

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 35

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 30

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 24

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 15

11 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 11

12 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 10

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 6

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

15 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

16 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 2

17 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

13.39 Per quanto riguarda le pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora comandata in solitudine da Michael Schumacher, capace di ottenerne 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Sono tre gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 6 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), più 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019).

13.36 A livello di podi, la graduatoria è dominata da Michael Schumacher, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top3 ben 12 volte! Oltre ai suoi sei successi (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004), il tedesco si è classificato tre volte secondo (1992, 1994, 2006) e tre volte terzo (1993, 1998, 1999). Sono invece sei i piloti in attività a vantare almeno un podio a Barcellona, tra di essi comanda Lewis Hamilton, issatosi a quota 10:

10 (6-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

5 (1-1-3) – VETTEL Sebastian

5 (1-2-2) – VERSTAPPEN Max

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

13.33 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 12 occasioni, cinque delle quali con Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004); inoltre si conta un’affermazione con Mike Hawthorn (1954), Niki Lauda (1974), Gilles Villeneuve (1981), Alain Prost (1990), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams e Mercedes (7), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

13.30 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro i piloti in attività ad aver già vinto in Spagna. A Lewis si aggiungono Fernando Alonso (2 affermazioni, datate 2006 e 2013), Sebastian Vettel (trionfatore nel 2011) e Max Verstappen (che nel 2016 colse proprio a Barcellona il primo successo della carriera a soli 18 anni).

13.27 I piloti più vincenti in assoluto di questo evento sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. Il tedesco lo ha fatto nell’arco di un decennio (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004) ed è stato appaiato dal britannico proprio lo scorso anno. Il 37enne inglese ha primeggiato nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, stabilendo così il record di successi consecutivi. Il Re Nero è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nelle ultime cinque edizioni!

13.24 Domenica andrà in scena la 52ma edizione del GP di Spagna con valenza iridata. L’evento si svolge ininterrottamente al Montmelò (alle porte di Barcellona) dal 1991, mentre in precedenza il GP era stato organizzato su pericolosi tracciati cittadini proprio nel capoluogo catalano (Pedralbes e Montjuic), oppure in tortuose piste permanenti poco apprezzate dai piloti e dagli appassionati (Jarama, Jerez de la Frontera).

13.21 Quest’oggi sono previste due sessioni di prove da 60 minuti ciascuna, per un totale di due ore fondamentali per valutare gli effetti delle novità portate in pista dai team sul fronte delle performance reali (dopo i riscontri al simulatore).

13.18 Barcellona rappresenta forse il primo vero snodo cruciale della stagione per molte squadre, che introducono proprio in Catalogna degli aggiornamenti importanti sulle rispettive monoposto (clicca qui per scoprire nel dettaglio tutte le novità di Ferrari, Mercedes e Red Bull).

13.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2022, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Barcellona, assisteremo a una prima giornata particolarmente interessante nella quale le squadre lavoreranno alacremente in cerca dell’assetto migliore sulla propria vettura.

La Ferrari si presenta a questo weekend con tante novità dal punto di vista tecnico. La Rossa, dopo le due vittorie consecutive di Max Verstappen (Red Bull) a Imola e a Miami, ha la necessità di invertire il trend per tornare a guadagnare punti nelle classifiche mondiali piloti e costruttori.

E’ una F1-75 che avrà infatti un nuovo fondo per minimizzare il porpoising, una nuova ala posteriore ad alto carico con una conformazione diversa al fine di avere anche più efficienza, delle pance più rastremate per lo stesso motivo oltre che una diminuzione di peso per avvicinare quanto previsto dalla FIA, ovvero i 798 kg (peso minimo). Da capire in che modo tutte queste modifiche in che modo incideranno sulla prestazione. Ferrari non è stata l’unica a essersi presentata con una nuova “veste”, visto quanto messo in mostra da Mercedes e Aston Martin. Per questo le sessioni di libere di oggi saranno interessanti proprio per capire gli equilibri in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1:cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00 con la FP1, mentre alle 17.00 è prevista la seconda sessione. Buon divertimento!

