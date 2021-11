LIVE Nuoto, Europei vasca corta in DIRETTA: Franceschi, Ciampi e De Tullio a caccia del posto in finale. Batterie dalle 8.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.48: In finale nel pomeriggio l’Italia avrà già le due staffette veloci, la 4×50 stile libero uomini e donne, già qualificate per la sfida decisiva

7.46: Sono 39 gli azzurri in gara agli Europei, dopo la defezione di Ilaria Cusinato, vittima di un virus che l’ha debilitata nei giorni scorsi. La veneta sarebbe dovuta essere in vasca nella prima gara di oggi, i 400 misti che vedono al via per l’Italia Franceschi e Polieri a caccia di un posto in finale

7.43: Inizia il Campionato Europeo di Kazan, il primo evento internazionale dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, che precede di un mese e mezzo l’appuntamento mondiale di Abu Dhabi sempre in vasca corta

7.40: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Inizia un nuovo percorso per la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini in un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con le batterie dei 400 misti donne. Sara Franceschi e Alessia Polieri andranno a caccia di un ingresso in Finale. A seguire avremo le heat dei 400 stile libero con Filippo Megli, Matteo Ciampi e Marco De Tullio, dei 50 stile libero con Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Federica Toma e dei 50 dorso uomini con Lorenzo Mora, Michele Lamberti e Matteo Rivolta.

Il programma del mattino sarà completato dalle attese batterie dei 100 rana con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Francesca Fangio, dei 100 farfalla con Rivolta, Giacomo Carini, Alberto Razzetti e Lamberti e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.

Si comincia alle 08.00 italiane.

