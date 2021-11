Nuoto, Europei vasca corta: Michele Lamberti in Finale anche nei 100 farfalla, Alberto Razzetti out

Michele Lamberti continua a stupire nella piscina dell’Aquatic Palace di Kazan (Russia), sede degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro, figlio del grande Giorgio e reduce dallo strepitoso primato italiano dei 50 dorso in semifinale, ha centrato un nuovo accesso in un atto conclusivo. Il riferimento è ai 100 farfalla che Lamberti ha nuotato in 50″11, migliorando nuovamente il proprio personale dopo le batterie della mattina.

L’azzurro, passato ai 50 metri in 23″37, ha cercato di prodursi in una seconda parte convincente e giungendo quarto nella heat-2 vinta dal campione magiaro Kristof Milak (49″71) ha staccato il biglietto per la Finale con il settimo tempo nell’overall. Il migliore è stato il sorprendente norvegese Tomoe Zenimoto Hvas che in 49″22 ha impressionato per il suo incedere, precedendo nel computo complessivo proprio Milak.

Sognare il podio anche in questa gara domani, oggettivamente, sembra un po’ troppo. Tuttavia, il classe 2000 del Bel Paese ha dimostrato di godere di una forma notevole. Presente sui blocchetti di partenza anche Alberto Razzetti che, pur non centrando il pass per la Finale, ha ottenuto il suo personal best in 50″29 (11° nel computo complessivo) e questo conforta in vista delle gare nei misti.

Foto: LaPresse