Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Con la spedizione azzurra che punta a quota 30 medaglie (il record erano le 20 di Glasgow, già ampiamente migliorato), è giunta al rush finale la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sta confermando la nuova dimensione di potenza europea dell’Italia.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con una breve sessione dedicata alle batterie: si inizia con i 400 misti che qualificano direttamente per la finale: due le batterie in programma, nella prima Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi al via per l’Italia. Si prosegue con le batterie dei 400 stile libero donne. Simona Quadarella, campionessa europea uscente, se la vedrà ancora con la scatenata russa Kirpichnikova, a caccia del terzo alloro continentale. In acqua anche Martina Rita Caramignoli, galvanizzata dal bronzo nei 1500 stile. Attenzione alla tedesca Gose. Si chiude con le batterie della 4×50 mista mista e con gli azzurri grandi favoriti per l’oro assieme a Russia e Olanda.

Nelle finali del pomeriggio, oltre alle tre gare sopra citate, Martinenghi e Scozzoli puntano in alto nei 50 rana uomini, Pilato e Castiglioni partono come favorite nei 50 rana donne, Mora e Lamberti saranno al via nei 200 dorso uomini. Non ci saranno azzurre nella semifinale dei 200 stile libero femminili, Miressi e Zazzeri possono recitare il ruolo dei grandi protagonisti nei 100 stile libero, Orsi vuole il massimo dei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo puntano alla sorpresa da podio nei 50 farfalla e Paltrinieri se la vuole giocare con Wellbrock negli 800 stile libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

