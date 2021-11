Nuoto, Europei vasca corta: Nicolò Martinenghi di bronzo nei 50 rana, Shymanovich eguaglia il record del mondo

Medaglia di bronzo per Nicolò Martinenghi nella Finale dei 50 rana uomini negli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia). L’azzurro si è dovuto inchinare alla forza e alla potenza del bielorusso Ilya Shymanovich che con il tempo di 25″25 ha eguagliato il primato del mondo del sudafricano Cameron van der Burgh a dimostrazione della grande portata della sua prestazione.

Shymanovich ha fatto la differenza nella virata e nella gestione dell’ultima vasca che gli ha permesso di acquisire un vantaggio incolmabile per tutti gli avversari. Alle sue spalle si sono classificati il turco Emre Sakci (25″39) e appunto Martinenghi (25″54).

Un peggioramento rispetto alla semifinale quello del lombardo, dove aveva ottenuto un eccellente 25″37 (nuovo primato italiano). Il nostro portacolori, contrariamente al bielorusso, non ha eseguito alla perfezione la combinazione subacquea-virata e quindi non ha potuto lottare al meglio con chi ha toccato per primo la piastra. Un riscontro comunque considerevole per Martinenghi in un atto conclusivo di altissimo livello.

A completare il quadro un ottimo Fabio Scozzoli che in 25″79 ha nuotato una prestazione non lontana dal 25″62 (suo primato personale) e concluso in quarta posizione.

