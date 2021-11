Nuoto, Europei vasca corta oggi: orari batterie e finali, tv, programma, italiani in gara 7 novembre

Ultima giornata di gare all’Aquatic Palace di Kazan (Russia), sede degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. La rassegna continentale sta per far calare il sipario, ma i colori azzurri sono pronti a distinguersi.

Si comincia con le batterie mattutine a partire dalle 08:00 italiane (10:00 locali). Saranno i 400 misti ad aprire il programma con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi in azione. A seguire le heat dei 400 stile libero donne con Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli. A conclusione le batterie della 4×50 mista mixed.

Nel pomeriggio tantissime gare con tanti azzurri tra i protagonisti tutte da vivere. Di seguito l’elenco delle gare con gli azzurri al via e come seguirle in tv:

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA OGGI

DOMENICA 7 NOVEMBRE

MATTINO – Batterie (orari italiani)

08:00 400 misti uomini – Alberto Razzetti, Pier Andrea Matteazzi

08:13 400 stile libero donne – Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

08:37 4×50 mista mixed – Italia

POMERIGGIO – Finali (orari italiani)

16:30 100 misti uomini – Marco Orsi

16:36 50 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli

16:41 200 stile libero donne

16:48 200 dorso uomini – Lorenzo Mora, Michele Lamberti

17:09 400 stile libero donne

17:18 400 misti uomini

17:41 50 rana donne – Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni

17:46 100 stile libero – Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri

17:52 50 farfalla donne – Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo

18:18 800 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri

18:30 4×50 mista mixed

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA IN TV

Le gare seguiranno la seguente programmazione: ore 08:00 batterie (10:00 locali), ore 16:30 finali (18:30 locali) dell’ultima giornata. Rai Sport trasmetterà in diretta le finali con inizio alle 16:15 ora italiana, più approfondimenti (servizi ed interviste) su www.raisport.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del programma mattutino e pomeridiano.

