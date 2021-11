Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione d’Europa sugli 800 metri stile libero, vincendo un serratissimo duello con Florian Wellbrock a Kazan (Russia). Il carpigiano si è imposto col record europeo in questa specialità che faceva il suo debutto nella rassegna continentale in vasca corta. Il nostro portacolori, l’altro giorno sconfitto dall’avversario tedesco sui 1500 sl, si è riscattato imponendosi in un testa a testa vibrante durato per tutta la gara e risolto per appena cinque centesimi.

Gregorio Paltrinieri ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso i canali federali: “Mi sono fatto proprio un bel regalo e chi se l’aspettava di vincere l’oro con il record europeo, di tenere testa a Wellbrock in questo momento e per giunta di batterlo in volata. Il tedesco le ultime volte mi aveva bastonato: mi sono preso una piccola rivincita. In altri tempi non avrei vinto allo sprint: è merito del lavoro svolto con Fabrizio (Antonelli) in questi anni, che mi è servito a migliorare questo particolare. È stata una gara bellissima, quelle che mi piacciono e motivano; vasca dopo vasca mi sono esaltato”.

L’azzurro ha proseguito: “Negli ultimi 100 metri mi sono ritrovato con un’energia pazzesca addosso e sono stato cattivo, freddo e lucido. Era la prima volta degli 800 agli Europei in corta e sono orgoglioso che il primo a vincerli sia stato io. Voglio anche soffermarmi sulla squadra; in questo momento credo che siamo la Nazionale più forte d’Europa, sicuramente la più completa. Non abbiamo punti deboli e i giovani sono competitivi e danno del filo da torcere ai più esperti. Sono contento di far parte di un gruppo del genere: siamo molto uniti e credo si veda anche all’esterno”.

Foto: Lapresse