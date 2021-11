Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato hanno firmato una spettacolare doppietta sui 50 metri rana agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Castiglioni si è imposta col tempo di 29.66, sorprendendo Pilato (29.75) che non è così riuscita a difendere il titolo continentale. Le due azzurre hanno analizzato le proprie prove attraverso i canali federali.

ARIANNA CASTIGLIONI: “Ho ritrovato un po’ la velocità che mi è mancata in tutta la settimana. Onestamente il tempo non è granché. Avevo detto che in finale contano testa e coraggio, più del crono: sono stata lucida. È un oro che mi gasa molto, perché in questi giorni ero un po’ giù di morale. Gianni (Leoni, ndr) mi ha aiutato molto, soprattutto psicologicamente e sono salita sul blocco più convinta”.

BENEDETTA PILATO: “Tempo alto, ma è normale. Mi manca un po’ di brillantezza. Non avevo molto di più da dare. Va benissimo l’argento e la conferma su un podio internazionale. La mia condizione non può che crescere in queste settimane. Non ho preparato questo appuntamento, ma finalizzerò la preparazione per i prossimi“.

