LIVE Sinner-Opelka 6-4 6-2, ATP Vienna in DIRETTA: prossimo avversario e ranking ATP. Top10 ad un passo!

Chiudiamo qui il nostro live, ma il tennis non è finito su OA Sport. Seguite con noi le partite di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

15.20: Con questa vittoria Sinner torna davanti nella race a Cameron Norrie, che domani se la vedrà in uno scontro diretto per Torino contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

15.19: Adesso la partita con l’austriaco Novak, numero 116 del mondo, che ha superato con due tie-break Gianluca Mager. Sicuramente una buona occasione per Jannik per raggiungere i quarti di finale, dove ci sarebbe il vincente del match tra Casper Ruud e Lorenzo Sonego.

15.17: 12 vincenti e solo cinque errori non forzati per Sinner, che non ha concesso palle break all’americano. Jannik ha vinto il 93% dei punti con la prima di servizio ed è un dato molto importante per l’altoatesino.

Jannik Sinner supera Reilly Opelka con un perentorio 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Prestazione davvero eccellente dell’azzurro, che ora affronterà l’austriaco Reilly Opelka.

6-2 FINISCE QUI! HA VINTO JANNIK SINNER!

40-0 Tre match point per Sinner.

30-0 Lunga la risposta di Opelka.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

5-2 PAZZESCO SINNER! Ennesima risposta vincente dell’azzurro che ora può servire per il match.

40-A Sinner sfonda con il rovescio e si procura un’altra palla break.

40-40 Peccato! In rete la risposta di Jannik.

30-40 Palla break per Sinner! Assomiglia molto ad un match point.

30-30 Bella risposta di Sinner ed Opelka sbaglia a rete.

30-15 Lunga la risposta di Sinner.

15-15 Di poco lunga la risposta di Jannik.

0-15 Eccellente risposta di Sinner.

4-2 Ottimo game di Sinner che consolida il vantaggio.

40-15 Opelka stecca di dritto.

30-15 Ennesimo dritto fuori di Opelka.

15-15 Opelka spara fuori la risposta.

0-15 In corridoio il dritto di Sinner.

3-2 BREAK DI JANNIK! Come nel primo set il break arriva ancora nel quinto game, complice un brutto errore di dritto dell’americano.

30-40 PALLA BREAK PER SINNER! Fantastica risposta di Jannik.

30-30 Scappa via la risposta a Sinner. Era comunque molto complicata.

15-30 Strepitosa risposta di dritto di Sinner.

15-15 Super risposta di Sinner e poi l’errore a rete di Opelka.

15-0 Bordata di dritto di Opelka e Sinner non riesce a tenere il controllo del dritto.

2-2 Game a zero per Sinner.

40-0 Prima centrale dell’altoatesino.

30-0 Sinner gestisce lo scambio e arriva l’errore di Opelka.

1-2 Opelka comanda con il dritto e conquista il game.

40-15 Doppio fallo di Opelka.

40-0 Ancora una prima al corpo dell’americano.

30-0 Prima devastante dell’americano.

1-1 Game facile per l’altoatesino.

40-0 Servizio e dritto di Sinner.

30-0 Ancora una prima di Jannik.

15-0 Prima vincente di Sinner.

0-1 Ottavo ace di Opelka nel match.

40-30 Esce di poco un’altra risposta di Sinner.

30-30 Arriva puntuale l’ace di Opelka.

15-30 Clamoroso errore di dritto di Opelka. E’ un’occasione per Jannik!

15-15 Risposta di poco lunga per Sinner.

0-15 Il primo punto del secondo set è di Sinner.

Dopo 33 minuti Jannik Sinner conquista la prima frazione. Un set giocato molto bene dall’altoatesino, attento nei propri turni di servizio ed efficace anche in risposta, come nel break ottenuto nel quinto game.

6-4 PRIMO SET PER JANNIK SINNER!

40-0 Ci sono tre set point per Sinner.

30-0 Servizio vincente di Sinner.

15-0 Sinner comanda lo scambio e chiude con il dritto.

5-4 Ace di Opelka, ma ora Sinner serve per il primo set.

40-30 Non riesce a Sinner il recupero di rovescio.

30-30 Servizio e dritto dell’americano.

15-30 Scambio lungo ed arriva l’errore di Opelka.

15-15 Ace di Opelka.

5-3 Altro ottimo game per Sinner che tiene facilmente il servizio.

40-15 Ottima accelerazione di rovescio di Sinner.

30-0 Prima vincente di Jannik.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

4-3 Game a zero anche per Opelka.

40-0 Ancora un servizio vincente dell’americano.

30-0 Servizio vincente di Opelka.

15-0 Opelka ritrova l’ace.

4-2 Game a zero per Sinner, che conferma il break di vantaggio.

40-0 In corridoio il rovescio di Opelka.

30-0 Vincente di dritto di Jannik, che sta comandando lo scambio agevolmente.

3-2 CAPOLAVORO DI SINNER! Fantastico passante di rovescio ad una mano in allungo. C’è il break!

15-40 DUE PALLE BREAK! Fantastico Jannik nel comandare lo scambio e a chiudere facilmente con il rovescio.

15-30 Opelka sbaglia di dritto.

15-15 Clamorosa volée tra le gambe di rovescio dell’americano.

0-15 Bravissimo Sinner in risposta e poi con il passante di dritto.

2-2 Buon game al servizio per l’italiano.

40-15 Scappa via il dritto a Jannik.

40-0 Servizio e dritto dell’altoatesino.

30-0 Ottima prima di Sinner.

1-2 Facile game a zero di Opelka.

40-0 Ace di Opelka.

30-0 Ancora una prima dell’americano.

15-0 Prima vincente di Opelka.

1-1 Sinner tiene il suo primo turno di servizio.

40-30 Opelka sbaglia di rovescio.

30-30 Devastante dritto di Opelka.

30-15 Sul nastro il rovescio di Sinner.

30-0 Spinge bene Jannik ed obbliga Opelka all’errore.

15-0 In corridoio il passante di Opelka.

0-1 Con una prima centrale Opelka chiude il game.

40-30 In rete il dritto dell’americano.

40-15 Lungo il dritto di Opelka.

40-0 Altro ace di Opelka.

30-0 Bella chiusura a rete di Opelka.

15-0 Subito un ace dell’americano.

14.10: Sarà Opelka a servire per primo. Si comincia!

14.06: E’ in corso il riscaldamento. Tra pochissimo comincerà il match tra Sinner ed Opelka.

14.00: Stanno per entrare in campo i due giocatori.

13.54: Opelka è reduce dalla sconfitta al primo turno ad Anversa contro il connazionale Brooksby.

13.50: Per Sinner c’è anche la possibilità di entrare nella Top-10 del ranking mondiale. Un traguardo che il nativo di San Candido può centrare in caso di semifinale raggiunta a Vienna.

13.43: Sinner è reduce dalla vittoria del torneo di Anversa, quarto titolo della sua stagione. Mai nessun tennista italiano era riuscito a vincere quattro tornei in un anno.

13.40: I risultati della giornata di ieri non hanno aiutato Sinner, viste le vittorie di Ruud e Norrie, mentre lunedì era arrivato il ko di Hurkacz contro Andy Murray.

13.35: E’ una partita importantissima in ottica qualificazione alle ATP Finals per l’altoatesino. Sinner è obbligato a vincere contro l’americano per rispondere ai successi di Ruud e Norrie.

13.30: Cominciamo la diretta di Sinner-Opelka.

I risultati di ieri nell’ATP di Vienna – L’evoluzione del ranking di Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Sinner-Opelka, valevole per il primo turno del torneo ATP di Vienna. Partita importantissima nella corsa alle Finals di Torino per l’altoatesino.

Dopo la sconfitta di Hurkacz, ma soprattutto le vittorie di Ruud e Norrie, Jannik è obbligato a replicare subito e a battere il gigante americano. Una sfida che potrebbe riproporsi anche tra qualche mese in Coppa Davis, visto che entrambi i giocatori sono stati convocati dai rispettivi capitani.

Sinner arriva a questo match dopo la conquista del quarto titolo della sua fantastica stagione in quel di Anversa. L’azzurro ha accorciato così a poco più di cento punti da Hurkacz nella race ed il torneo di Vienna (ATP 500) è un appuntamento fondamentale per il nativo di San Candido.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Sinner-Opelka, valevole per il primo turno del torneo ATP di Vienna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle ore 14.00 e sarà visibile in tv su Supertennis, SkySport Uno e SkySport Tennis. Buon divertimento!

Foto: LaPresse