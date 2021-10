E la prima è andata. Jannik Sinner ha superato in maniera brillante il primo scoglio rappresentato dall’americano Reilly Opelka (n.27 del mondo) nell’ATP 500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco il classe 2001 del Bel Paese ha liquidato in 64′ di gioco per 6-4 6-2 l’insidioso statunitense, che non ha potuto nulla al cospetto di una versione di Sinner autorevole e di grande personalità.

L’avventura di Jannik prosegue quindi e negli ottavi di finale c’è ad attenderlo l’austriaco Dennis Novak (n.116 del ranking), che nel turno precedente ha eliminato Gianluca Mager. Un avversario di livello inferiore, ma da non sottovalutare per quanto messo in mostra nel match contro Mager: grandi soluzioni nei cinque colpi e in fiducia davanti al proprio pubblico. Servirà un giocatore solido per disinnescare le qualità dell’austriaco. Non ci sono precedenti tra i due e questo rappresenta una variabile ulteriore.

In caso di vittoria, qualificazione ai quarti dove ci sarà uno tra il n.8 ATP Casper Ruud e l’altro azzurro Lorenzo Sonego (n.23 del mondo). Appare chiaro che, visto l’incrocio, Sonego potrebbe dare ‘una mano’ a Jannik nella corsa alle Finals, affrontando e sconfiggendo eventualmente il norvegese. Con Ruud c’è un precedente proprio dell’anno passato a Vienna, con l’altoatesino che si impose in maniera netta al cospetto di un giocatore non a proprio agio su questa superficie. La condizione attuale dello scandinavo è decisamente diversa. Non ci sono match passati, invece, con il piemontese.

Scorrendo il tabellone, il raggiungimento delle semifinali vorrebbe dire posizione n.9 della Race e sorpasso al polacco Hubert Hurkacaz e un possibile incrocio con la testa di serie n.1 Stefanos Tsitsipas. Il bilancio dei precedenti è 2-1 per il greco, ma su questa superficie l’italiano avrebbe le chance per giocarsela.

In Finale poi uno tra Sascha Zverev (n.4 ATP) e Matteo Berrettini (n.7 del ranking) sono quelli più attrezzati come rivali e sarebbe davvero bello avere un derby nell’atto conclusivo. Con il tedesco, Sinner è sotto 2-1 (ultima vittoria di Zverev agli US Open), mentre con il romano non si sono mai incontrati in un match ufficiale.

TABELLONE IPOTETICO DI JANNIK SINNER A VIENNA

Ottavi di finale – Dennis Novak (nessun precedente)

Quarti di finale – Ruud (1-0 per Sinner)/Sonego (nessun precedente)

Semifinali – Stefanos Tsitsipas (2-1 per il greco)

Finale – Alexander Zverev (2-1 per il tedesco)/Matteo Berrettini (nessun precedente)

Foto: LaPresse