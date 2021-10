ATP Vienna, Jannik Sinner non dá scampo ad Opelka e lo spazza via in due rapidi set!

Jannik Sinner non concede sconti a Reilly Opelka all’esordio nell’ATP 500 di Vienna. Alla Wiener Stadthalle l’altoatesino gioca benissimo in risposta, non offre nulla al servizio, commette solo 5 errori gratuiti e vince per 6-4 6-2, approdando al secondo turno ed eguagliando già ora il risultato del 2019, anno dal quale sembra già essere passata un’era tennistica per le cose accadute. Prossimo avversario del numero 11 del mondo sarà l’austriaco Dennis Novak, wild card e ieri vincitore su Gianluca Mager.

Nel primo parziale non arriva alcun reale brivido fino al 2-2, momento nel quale è Sinner a salire in cattedra, con quell’unico game in risposta aggressivo che gli serve per strappare la battuta ad Opelka. Tutti gli altri turni di servizio scorrono via piuttosto facilmente, e mostrano un numero 2 d’Italia particolarmente centrato, consapevole del fatto di avere più tennis nelle mani rispetto all’uomo che ha di fronte. Il primo set termina così sul 6-4.

Il canovaccio non è poi tanto dissimile nel secondo set: nel quinto game Opelka si trova subito in difficoltà sul 15-30, recupera un punto, ma si ritrova trafitto dalla risposta di Sinner che vale la chance del 3-2 per l’altoatesino. L’americano gioca poi male il dritto, che spedisce in rete nel tentativo di sfondare da fondocampo, e si fa da solo il break. Si tratta dell’anticamera del calo netto da parte del gigante di 211 cm, fatto del quale l’azzurro approfitta senza tante storie. Arriva anche una seconda occasione in cui Sinner toglie la battuta al suo avversario, per poi chiudere in poco meno di 64 minuti.

Nonostante gli otto ace di Opelka, a far capire molte cose è il fatto che, dei 29 punti giocati con la prima, Sinner ne ha vinti 27, il 93%, e nel complesso ha conquistato 36 punti su 42 al servizio. In più, ha portato a casa 20 punti su 50 alla risposta, dimostrando di saper colpire quando necessario.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger