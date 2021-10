Cosa deve fare Jannik Sinner per diventare top10 a Vienna: proiezioni ranking e combinazioni

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Reilly Opelka nel suo match d’esordio al torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano, reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Anversa, debutterà domani (mercoledì 27 ottobre) contro il temutissimo statunitense in un confronto di primo turno decisamente ostico. L’altoatesino dovrà sfoderare il suo miglior gioco per avere la meglio contro il bombardiere americano, un rivale scomodo che mina tante sicurezze e che con la sua potenza è in grado di mettere in difficoltà chiunque.

L’azzurro è ben consapevole che una vittoria è fondamentale per inseguire con più convinzione la qualificazione alle ATP Finals, anche perché si può approfittare al meglio della precoce eliminazione del polacco Hubert Hurkacz, ieri sconfitto dal britannico Andy Murray. L’altoatesino sta facendo la corsa sul polacco e sul norvegese Casper Ruud per essere tra i migliori otto tennisti della stagione e staccare così il biglietto per la kermesse di Torino, ma nel frattempo è particolarmente attento al ranking ATP. Al momento Jannik Sinner occupa l’undicesima posizione della graduale internazionale con 3260 punti all’attivo ed è decisamente vicino alla top-10, chiusa dall’austriaco Dominic Thiem (3315 punti).

Il nostro portacolori potrebbe già entrare nella top-10 già a Vienna, ma avrebbe bisogno di raggiungere la semifinale. In quel caso, infatti, Jannik Sinner balzerebbe a quota 3395 punti, superando così Hurkacz (3356) e Thiem (3315), issandosi in nona posizione. Tra chi lo insegue potrebbe scavalcarlo soltanto il canadese Felix Auger-Aliassime in caso di finale (3473 punti, 3673 punti con la vittoria del torneo) e dunque la top-10 sarebbe matematica.

Il cammino di Jannik Sinner verso la semifinale sarà però decisamente arduo. Già detto del primo turno con Opelka, in caso di qualificazione agli ottavi di finale ci sarebbe prima l’incrocio col vincente di Mager-Novak (non impossibile), poi un possibile quarto di finale contro Casper Ruud che sarebbe cruciale in ottica ATP Finals (il norvegese è atteso dal primo turno col sudafricano Llyod Harris e poi potrebbe avere Lorenzo Sonego, all’esordio col lucy loser Koepfer).

Credit: Belga