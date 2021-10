ATP Vienna, prossimo avversario Jannik Sinner a Vienna. Precedenti e quando si gioca

Una prova di maturità. Non era semplice il match d’esordio per Jannik Sinner nell’ATP500 di Vienna. Sul cemento austriaco l’altoatesino (n.11 del mondo) si è imposto contro l’insidioso americano Reilly Opelka (n.27 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2, sbrigando la pratica in 64′ di gioco.

Grande match quello di Sinner che con personalità, dopo aver ottenuto il primo break nel quinto gioco, ha condotto il confronto in maniera autorevole, disinnescando l’insidioso servizio dell’americano. La partita è filata via liscia come l’olio per tanti meriti dell’azzurro che si è confermato in buona forma dopo le ottime indicazione avute nel corso del torneo di Anversa (vinto in Finale contro Diego Schwartzman).

E ora? Negli ottavi di finale ci sarà la partita contro l’austriaco Dennis Novak, che ieri ha battuto Gianluca Mager. Non ci sono precedenti tra Jannik e il padrone di casa (n.116 del ranking), ma di sicuro il classe 2001 del Bel Paese dovrà fare attenzione. La differenza tecnica è evidente, ma Novak ha dimostrato di sapersi esaltare sul veloce indoor di Vienna e potrebbe diventare pericoloso come è accaduto nell’incontro con Mager.

La partita è prevista domani con orario ancora da stabilire e sarà l’ennesima prova del nove di Sinner che vuole continuare la sua corsa verso le Finals di Torino in maniera decisa.

Foto: LaPresse