Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP di Vienna. L’altoatesino (n.11 del mondo) ha sconfitto in 64 minuti di gioco l’americano Reilly Opelka per 6-4 6-2 e dando ancora dimostrazione di vivere un bel momento dal punto di vista tennistico. L’azzurro, infatti, dopo il break del quinto gioco, ha interpretato alla perfezione le varie fasi del confronto, disinnescando l’insidia del servizio dello statunitense.

“Penso di non aver avuto tante occasioni, ma le ho sfruttate bene. La chiave per vincere è stata questa. Ho servito bene e ho avuto costanza con questo fondamentale. Mi sentivo bene a scambiare da fondo, quindi sapevo che impostando il gioco così avrei ottenuto il punto. Lui è un tennista che non ti dà ritmo e non è semplice da affrontare”, le parole a caldo di Jannik, che ha aggiunto: “Ho disputato una grande partita e sono riuscito ad adattarmi abbastanza bene al campo“.

Una vittoria fondamentale per lui nella sua corsa alle ATP Finals di Torino, considerando l’uscita di scena a Vienna di uno dei rivali per questo obiettivo, ovvero il polacco Hubert Hurkacz (sconfitto da Andy Murray). Negli ottavi l’italiano se la vedrà contro l’austriaco Dennis Novak, che nel primo round ha battuto Gianluca Mager. Sulla carta non è un match impossibile, ma sarà necessaria la stessa concentrazione per prevalere.

