Jannik Sinner ha sconfitto poche decine di minuti fa l’americano Reilly Opelka nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. 6-4 6-2 il punteggio a favore del numero 2 d’Italia in appena meno di un’ora e 4 minuti di gioco, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo austriaco che ormai catalizza l’attenzione di questa settimana, considerata l’assenza di Basilea e l’essere 250 di San Pietroburgo.

Per l’altoatesino ci sarà ora l’austriaco Dennis Novak, che ieri ha superato in due tie-break, entrambi conclusi per 7-4, Gianluca Mager, sfruttando così il proprio ruolo di wild card concessagli dall’organizzazione del torneo che fa base alla Wiener Stadthalle.

Sinner è riuscito ad aggiudicarsi il match grazie a una grandissima pressione in risposta, che non ha consentito a Opelka di servire come da par suo: è pur vero che l’americano, dopo i fasti di Roma e dell’estate, è un po’ calato, mentre l’azzurro si trova semplicemente nel suo elemento preferito, il veloce indoor.

Diventa così di 18 la sequenza di set vinti dal numero 11 del mondo consecutivamente indoor, fatto impreziosito dal valore di molti dei giocatori affrontati e dal fatto che è riuscito per due volte a far valere la propria testa di serie numero 1, cosa che ovviamente non è a Vienna. In Austria cerca non necessariamente la vittoria finale, ma un risultato che gli consenta di restare in corsa per quelle Finals che ormai sono argomento fisso del tennis mondiale.

SINNER-OPELKA, ATP VIENNA 2021: HIGHLIGHTS





Sick from Jannik 😍 Something a bit special from @janniksin in Vienna!@ErsteBankOpen pic.twitter.com/FrhQm0dfTg — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2021

Jannik on the charge 🔥@janniksin dispatches Opelka 6-4 6-2 and reaches the @ErsteBankOpen last 16! pic.twitter.com/KsVDAzs9CA — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2021

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger