ATP Vienna, Lorenzo Sonego può aiutare Jannik Sinner! Scontro diretto fondamentale con Ruud: in palio le Finals!

Jannik Sinner risponde a Casper Ruud e Cameron Norrie, qualificandosi per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. Il torneo austriaco è una tappa fondamentale nella corsa alle ATP Finals e l’altoatesino si trova in una zona di tabellone molto interessante e che potrebbe portarlo a raggiungere la semifinale, traguardo necessario per effettuare il sorpasso ad Hubert Hurkacz.

Sul cammino di Sinner ci sarà ora l’austriaco Dennis Novak, avversario ampiamente alla portata di Jannik, che vede all’orizzonte i quarti di finale, dove potrebbe esserci lo scontro diretto con Casper Ruud. Il condizionale, però, è d’obbligo e non solo perchè Sinner deve ancora vincere la sua partita, ma soprattutto perchè il norvegese si troverà ad affrontare Lorenzo Sonego, che difende a Vienna la finale dello scorso anno.

Il piemontese potrebbe diventare un alleato fondamentale per il connazionale in chiave Finals. Infatti una vittoria di Sonego aiuterebbe molto Sinner, che avrebbe la grande occasione di accorciare anche sul norvegese. Sonego ha cominciato il suo torneo quest’oggi con una convincente vittoria contro il tedesco Dominik Koepfer e si trova benissimo su questi campi, dove ha pure battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Sarà un match difficile per Ruud, che ha lottato all’esordio contro il sudafricano Harris, imponendosi in due set lottati con il punteggio di 7-5 7-6. Resta qualche incognita sul rendimento del norvegese su questi campi indoor e Sonego ha le carte per impensierire il tennista scandinavo. Non è poi una partita importante solo per gli inseguitori di Ruud, ma anche per lo stesso Lorenzo, che vuole ritrovarsi dopo un periodo altalenante per chiudere al meglio una stagione che lo vedrà anche in Coppa Davis, dove il suo ruolo potrebbe essere fondamentale specialmente in doppio. Arrivare a Torino con fiducia e qualche vittoria di spessore sarebbe la miglior cosa.

Foto: LaPresse