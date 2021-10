Ranking ATP, Jannik Sinner a due vittorie dalla top10! Dove deve arrivare a Vienna: proiezioni di classifica

Oggi, mercoledì 27 ottobre, nel primo turno del tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, vince la testa di serie numero 7, Jannik Sinner, che però non incamera punti nel Ranking ATP.

Nonostante il successo odierno Sinner infatti resta con gli stessi punti rispetto a lunedì nel ranking ATP, 3260, dato che la vittoria nel primo turno gliene garantisce 45 (scarterà lunedì 1 novembre proprio i 45 punti di Vienna 2020): Sinner dalla prossima vittoria tornerà a guadagnare punti.

Dopo la sconfitta di lunedì di Hubert Hurkacz (3356), inoltre, Sinner può concretamente sperare di scavalcarlo nel Ranking ATP già a Vienna: lunedì mattina Sinner era 11° dopo la vittoria del torneo di Anversa, a -118 punti dal polacco (ora è a -96), ed a -145 dall’austriaco Dominic Thiem (3315, ora è a -55).

Per superarli entrambi ed entrare in top 10, Sinner deve arrivare in semifinale (3395): in quel caso l’azzurro sarebbe 9° e soltanto l’approdo in finale del canadese Félix Auger-Aliassime (3473) potrebbe farlo tornare 10°. Il britannico Cameron Norrie, infatti, anche in caso di successo a Vienna, arriverebbe al massimo a quota 3355.

RANKING ATP AL 27 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 11340

2 Daniil Medvedev RUS 9540

3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930

4 Alexander Zverev GER 6725

5 Rafael Nadal ESP 5635

6 Andrey Rublev RUS 5150

7 Matteo Berrettini ITA 4723

8 Casper Ruud NOR 3615

9 Hubert Hurkacz POL 3356

10 Dominic Thiem AUT 3315

11 Jannik Sinner ITA 3260

12 Félix Auger-Aliassime CAN 3218

POSIZIONE JANNIK SINNER NELLA CLASSIFICA ATP

Ranking lunedì 25 ottobre: 3260, 11° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 45, data la vittoria odierna.

Ranking col passaggio agli ottavi: 3260, 11° posto virtuale.

Ranking col passaggio ai quarti: 3305, 11° posto virtuale.

Ranking col passaggio in semifinale: 3395, 9° posto virtuale.

Ranking col passaggio in finale: 3515, 9° posto virtuale.

Ranking con la vittoria in finale: 3715, 9° posto virtuale.

