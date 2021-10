LIVE Musetti-Monfils, ATP Vienna 2021 in DIRETTA: annunciato grande spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di Vienna. Spettacolo assicurato sul Centrale del torneo austriaco.

Musetti, in tabellone principale grazie a una wild card, vuole confermare i segnali di ripresa palesati ad Anversa. Il toscano ha vinto una bella partita contro Gianluca Mager al primo turno in due tiebreak, salvo poi doversi inchinare 7-5 6-2 all’uragano Jannik Sinner poi vincitore del torneo. L’allievo di Simone Tartarini è tornato a battere un top 100, cosa che non riusciva dal successo contro Marco Cecchinato al terzo turno del Roland Garros. In questa stagione il giovane carrarino ha già raggiunto una semifinale in un ATP 500: ad Acapulco, dove ha messo in fila Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov.

Di fronte c’è un Gael Monfils rigenerato. Il francese ha vinto almeno due partite negli ultimi cinque tornei giocati, tornando a giocare una finale a Sofia dove è stato sconfitto da Sinner. In questo torneo il transalpino si ritirò lo scorso anno al primo turno contro Pablo Carreno Busta: da lì in avanti è cominciato un momento particolarmente difficile della sua carriera. Non solo ricordi negativi quelli legati alla capitale austriaca per il funambolico 35enne di Parigi: due anni fa arrivò la semifinale prima del k.o. per mano di Diego Schwartzman.

I due non si sono mai affrontati in un confronto ufficiale, ma si preannuncia un match piuttosto spettacolare visto l’estro e la tecnica sopraffina di due interpreti “snob” della racchetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del primo turno dell’Atp 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils: chi vince affronta Fognini o Schwartzman agli ottavi. La partita è programmata come seconda sul Centrale dopo Sinner-Opelka, noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio del match. Buon tennis e buon divertimento a tutti!

