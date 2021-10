LIVE Berrettini-Basilashvili, Atp Vienna in DIRETTA: ottavi di finale, orario, tv, risultato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, match valido per il secondo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile. Quarto incontro a livello ATP tra i due giocatori, con l’azzurro avanti per 3-1: l’ultimo incrocio è avvenuto al primo turno a Roma con la vittoria dell’italiano per 4-6 6-2 6-4. Il georgiano ha vinto nel 2018 a Marrakech per 7-6(2) 6-4 dando continuità alla prima sfida di sempre al Challenger di Andria.

Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(3) 6-3. La testa di serie #3 vuole eguagliare la semifinale di due anni fa persa contro il padrone di casa Dominic Thiem che vinse in tre set per 3-6 7-5 6-3, piazzamento che gli permise comunque di volare alle Finals. L’azzurro si è già qualificato per Torino e al momento si trova al sesto posto nella Race e proverà a fare strada per guadagnare ulteriori posizioni. Nel ranking generale invece è settimo, a circa 400 punti da Andrey Rublev che deve difendere i punti della vittoria di San Pietroburgo.

Nikoloz Basilashvili ha vinto al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 4-6 6-3 in una sfida infinita da quasi tre ore. Il georgiano è #25 al mondo e virtualmente è già in posizione #22: con un successo odierno volerebbe a 2133 punti avvicinandosi alla top20. Servirebbe un miracolo per la Race verso Torino ma la matematica non condanna ancora il classe 1992 che al momento è #15 con 1920 punti.

La partita è in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 ma non prima delle 17.30 come secondo match. I precedenti tre match in programma sono gli incontri di singolare tra Reilly Opelka e Jannik Sinner e tra Gael Monfils e Lorenzo Musetti e poi non prima delle 17.30 tra Carlos Alcaraz e Andy Murray. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer