LIVE Moto3, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Binder padrone della qualifica, delusione per Foggia e Fenati

13.25 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento a domani alle 11.00 per il Gran Premio d’Aragon 2021 per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

13.22 Incredibile sessione per Binder che domani proverà a confermarsi. Migno è quinto, il migliore degli italiani dopo la Q2.

13.20 La classifica finale della qualifica:

1 40 D. BINDER 1:57.724 2 2 G. RODRIGO +0.181 3 24 T. SUZUKI +0.252 4 11 S. GARCIA +0.345 5 16 A. MIGNO +0.379 6 53 D. ÖNCÜ +0.590 7 52 J. ALCOBA +0.638 8 23 N. ANTONELLI +0.657 9 37 P. ACOSTA +0.710 10 20 L. FELLON +0.739

13.17 Terza pole in carriera per Binder davanti a Rodrigo che nell’ultimo passaggio beffa Suzuki. Migno è quinto, mentre Acosta scatterà dalla nona piazza. 14° casella per Foggia, 17° per Fenati.

13.16 Caduta per Suzuki che è comunque secondo. Garcia strappa il terzo posto, ma occhio a Rodrigo!

13.15 Bandiera a scacchi! Quarto tempo per Migno, nessuno appare in grado di beffare Binder.

13.13, Binder è l’uomo da battere con il tempo di 1.57.724. Suzuki è secondo davanti a Rodrigo ed Antonelli.

13.11 Caduta per Toba in curva 7, non ci sono conseguenze per lui.

13.10 I piloti tornano in pista per iniziare la lotta alla pole-position! Attendiamo i riferimenti cronometrici.

13.07 Antonelli resta quarto, Suzuki passa secondo. Solo 11° Fenati che fatica negli ultimi due tratti della pista.

13.05 Binder! Giro veloce per il sudafricano che ferma il cronometro in 1.57.724. Antonelli è quarto, il migliore degli italiani.

13.03 Attendiamo i riscontri cronometrici. Tutti in pista.

13.00 Bandiera verde! Scatta la Q2 del GP Aragon 2021.

12.57 I piloti si preparano a scendere in pista. Attenzione come sempre ai limiti della pista, ogni abuso è sanzionato con la cancellazione del tempo.

12.55 La classifica della Q1:

1 24 T. SUZUKI 1:58.345 2 12 F. SALAC +0.543 3 71 A. SASAKI +0.572 4 27 K. TOBA +0.666 5 82 S. NEPA +1.066 6 99 C. TATAY +1.110 7 63 S. AZMAN +1.380 8 31 A. FERNANDEZ +1.396 9 54 R. ROSSI +1.415 10 73 M. KOFLER +1.586

12.52 Toba, Sasaki, Salac e Suzuki passano in Q2. Non riescono nell’obiettivo gli italiani con Nepa che conclude quinto.

12.50 Bandiera a scacchi!

12.49 Salac passa secondo senza scia e diventa uno dei quattro piloti virtualmente presenti in Q2. Il tempo minimo è quello di Toba in 1.59.011.

12.47 I piloti tornano ai box per cambiare le gomme. Tra poco l’ultimo assalto alla Q2.

12.45 Suzuki! Giro veloce per il centauro di casa Simoncelli. Secondo posto per Toba davanti a Nepa e Sasaki.

12.43 Nepa al comando in 1.59.411. Sasaki è secondo davanti al rookie Azman ed ad A. Fernandez.

12.41 Primo crono da segnalare per Kunii che taglia il traguardo in 2.01.189. Tempo altissimo per il giapponese che ora viene battuto da Suzuki e Nepa.

12.38 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici della sessione. Al momento nessuno ha ancora fatto registrare un tempo.

12.35 Green Flag! Scatta la Q1 del GP d’Aragon per i piloti della Moto3.

12.32 Ricordiamo che i migliori quattro della Q1 passano in Q2 nella lotta per la pole-position.

12.30 I protagonisti si preparano a scende in pista per la Q1, una sessione da non perdere.

12.26 Romano Fenati cerca il tris. Il portacolori di Max Racing è stato il migliore nelle ultime due qualifiche disputate.

12.23 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 132

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 118

5 Jaume MASIA KTM SPA 105

6 Darryn BINDER Honda RSA 95

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 87

8 Ayumu SASAKI KTM JPN 71

9 Kaito TOBA KTM JPN 62

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

12 Izan GUEVARA GASGAS SPA 59

13 Andrea MIGNO Honda ITA 58

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 54

15 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 53

16 John MCPHEE Honda GBR 53

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 23

22 Stefano NEPA KTM ITA 22

23 Carlos TATAY KTM SPA 20

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 16

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

12.21 La classifica della FP3:

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 239.2 1’58.051

2 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 238.6 1’58.076 0.025 / 0.025

3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 238.1 1’58.152 0.101 / 0.076

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 236.5 1’58.159 0.108 / 0.007

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.1 1’58.224 0.173 / 0.065

6 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 237.1 1’58.320 0.269 / 0.096

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 235.0 1’58.398 0.347 / 0.078

8 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 235.0 1’58.415 0.364 / 0.017

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.0 1’58.432 0.381 / 0.017

10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 235.0 1’58.436 0.385 / 0.004

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.2 1’58.479 0.428 / 0.043

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 239.2 1’58.493 0.442 / 0.014

13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.5 1’58.569 0.518 / 0.076

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 234.5 1’58.619 0.568 / 0.050

15 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 235.5 1’58.699 0.648 / 0.080

16 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 239.2 1’58.703 0.652 / 0.004

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 1’58.794 0.743 / 0.091

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 235.5 1’59.069 1.018 / 0.275

19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 237.6 1’59.069 1.018

20 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 229.0 1’59.084 1.033 / 0.015

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 230.0 1’59.210 1.159 / 0.126

22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.5 1’59.385 1.334 / 0.175

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.1 1’59.575 1.524 / 0.190

24 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 233.0 1’59.677 1.626 / 0.102

25 63 Syarifuddin AZMAN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 233.0 2’00.111 2.060 / 0.434

26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 230.5 2’00.335 2.284 / 0.224

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 230.5 2’00.404 2.353 / 0.069

28 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.0 2’00.629 2.578 / 0.225

12.18 Il sole splende in quel di Aragon, terza tappa spagnola del Mondiale 2021. Ricordiamo che settimana prossima i protagonisti delle due ruote saranno in Italia a Misano.

12.15 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP Aragon per quanto riguarda la Moto3. Tra pochi minuti si parte.

9.50 Grazie per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento alle 12.15 per le qualifiche del GP d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

9.48 La classifica della FP3:

1 7 D. FOGGIA 1:58.051 2 28 I. GUEVARA +0.025 3 40 D. BINDER +0.101 4 2 G. RODRIGO +0.108 5 53 D. ÖNCÜ +0.173 6 11 S. GARCIA +0.269 7 23 N. ANTONELLI +0.347 8 20 L. FELLON +0.364 9 37 P. ACOSTA +0.381 10 16 A. MIGNO +0.385

9.45 Acosta passa in Q2, mentre Foggia firma il miglior tempo della FP3 e della combinata. Gli ultimi giri sono stati determinanti ed hanno cambiato la graduatoria.

9.42 Acosta cerca di passare in Q2. Ultimi metri per lui, mentre Foggia strappa il best lap della FP3.

9.40 Si migliora Antonelli insieme a Fenati. Attendiamo gli ultimi riscontri con Fellon che strappa il terzo tempo alle spalle di Garcia ed Oncu.

9.40 Bandiera a scacchi! Ultimo passaggio per tutti.

9.39 Romano Fenati si migliora perdendo tantissimo nell’ultimo settore. L’alfiere di Max Racing insegue l’accesso diretto in Q2.

9.38 Settimo posto per Fenati che si colloca nella combinata alle spalle di Alcoba. Tutti cercano la scia migliore per l’ultimo tentativo.

9.37 Romano Fenati entra in pista in solitaria.

9.35 Ultimi giri per tutti. Guevara detta il passo della FP3 e della combinata. Migno, Fenati e Nepa sono virtualmente out dalla Top14 insieme ad Acosta.

9.33 La classifica aggiornata:

1 28 I. GUEVARA 1:58.076 2 11 S. GARCIA +0.276 3 43 X. ARTIGAS +0.417 4 2 G. RODRIGO +0.447 5 7 D. FOGGIA +0.453 6 52 J. ALCOBA +0.543 7 53 D. ÖNCÜ +0.860 8 40 D. BINDER +0.867 9 23 N. ANTONELLI +0.923 10 27 K. TOBA +0.993

9.30 Caduta in curva 9 per Sergio Garcia, non ci sono conseguenze per lui. Nuovo best lap nel frattempo per Izan Guevara in 1.58.076.

9.27 Acosta è virtualmente il primo degli esclusi, mentre Rodrigo strappa il nuovo giro veloce in 1.58.523.

9.24 Dennis Foggia! Nuovo giro veloce della FP3 e della combinata in 1.58.529 per l’alfiere di Leopard.

9.22 La classifica aggiornata della FP3:

1 40 D. BINDER 1:58.943 2 7 D. FOGGIA +0.231 3 53 D. ÖNCÜ +0.558 4 11 S. GARCIA +0.693 5 55 R. FENATI +0.697 6 37 P. ACOSTA +0.844 7 16 A. MIGNO +0.853 8 23 N. ANTONELLI +0.955 9 27 K. TOBA +0.965 10 2 G. RODRIGO +0.974

9.19 Pedro Acosta è l’ultimo dei qualificati per la Q2 con il tempo di 1.59.368. Suzuki e Migno sono al momento out dalla To14

9.16 I piloti tornano in pista per un nuovo stint. Foggia è settimo al momento nella combinata, il migliore degli italiani.

9.13 La classifica della FP3:

1 40 D. BINDER 1:58.943 2 7 D. FOGGIA +0.231 3 53 D. ÖNCÜ +0.558 4 11 S. GARCIA +0.794 5 37 P. ACOSTA +0.844 6 16 A. MIGNO +0.853 7 23 N. ANTONELLI +0.955 8 55 R. FENATI +0.955 9 27 K. TOBA +0.965 10 28 I. GUEVARA +0.996

9.10 Problemi per Kunii (Honda Asia), non ci sono conseguenze per lui.

9.08 Tutti i protagonisti non si migliorano negli ultimi due settori della pista, i più veloci di Aragon.

9.05 Deniz Oncu è al comando della combinata in 1.58.929. Il tempo del turco è stato fatto registrare nella FP2 di ieri.

9.03 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 del GP d’Aragon per quanto riguarda la Moto3.

8.57 Il sole splende ad Aragon, i piloti si preparano per scendere in pista.

8.55 Ricordiamo che i migliori 14 della FP3 che ci apprestiamo a vivere passano di diritto alla Q2 delle qualifiche di questo pomeriggio.

8.52 Occhi puntati sui nostri connazionali. Bene ieri Migno, Fenati ed Antonelli, pronti a confermarsi oggi nella FP3

8.46 La classifica della FP2 di ieri, la più indicativa in termini cronometrici:

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 239.2 1’58.929

2 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 235.5 1’58.974 0.045 / 0.045

3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’59.005 0.076 / 0.031

4 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 243.5 1’59.010 0.081 / 0.005

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.6 1’59.033 0.104 / 0.023

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 239.2 1’59.156 0.227 / 0.123

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 237.6 1’59.218 0.289 / 0.062

8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.8 1’59.235 0.306 / 0.017

9 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 242.9 1’59.272 0.343 / 0.037

10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 240.2 1’59.317 0.388 / 0.045

11 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 241.8 1’59.324 0.395 / 0.007

12 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.9 1’59.364 0.435 / 0.040

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 1’59.395 0.466 / 0.031

14 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.2 1’59.481 0.552 / 0.086

15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 241.8 1’59.533 0.604 / 0.052

16 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.8 1’59.538 0.609 / 0.005

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 239.7 1’59.633 0.704 / 0.095

18 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.2 1’59.788 0.859 / 0.155

19 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’59.820 0.891 / 0.032

20 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.1 1’59.825 0.896 / 0.005

21 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 239.2 1’59.928 0.999 / 0.103

22 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 239.7 1’59.994 1.065 / 0.066

23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 237.6 2’00.107 1.178 / 0.113

24 63 Syarifuddin AZMAN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 239.7 2’00.485 1.556 / 0.378

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 239.2 2’00.515 1.586 / 0.030

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 235.0 2’00.645 1.716 / 0.130

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 237.1 2’00.678 1.749 / 0.033

28 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 235.0 2’00.836 1.907 / 0.158

8.43 Si torna in pista al MotorLand Aragon, tracciato ben conosciuto dai protagonisti. Il round odierno è il terzo dei quattro che si svolgeranno in terra spagnola.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Aragon, dodicesima atto del Mondiale Moto3 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo atto della Moto3 2021. Tutto è pronto per una nuova giornata di azione dopo le due sessioni di libere di ieri.

Il tracciato aragonese accoglie la terza delle quattro competizioni spagnole di questo campionato. L’impianto iberico si articola in 5.077km, intervallati da 17 curve. La versione delle auto è leggermente differente dalle moto tagliano una parte dell’ultimo settore.

Pedro Acosta è il leader del Mondiale alla vigilia di questo week-end. Il padrone di casa di KTM ha 46 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia (Aspar) e 69 sul nostro Romano Fenati (Max Racing), vincitore dell’ultimo round in quel di Silverstone (Gran Bretagna).

Appuntamento alle 9.00 con la FP3 che determinerà i piloti che passeranno direttamente alla Q2 delle qualifiche che si disputeranno questo pomeriggio. Un saluto a tutti!

