F1, gara 12 settembre: orario, programma GP Italia 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 12 settembre, l’autodromo nazionale di Monza ospiterà un attesissimo Gran Premio d’Italia 2021, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la battaglia stellare per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati ad oggi da 3 punti in favore dell’olandese della Red Bull.

Alle spalle dei due grandi protagonisti del campionato, si scatenerà una lotta infuocata presumibilmente per il terzo gradino del podio, alla luce della penalizzazione in griglia di Valtteri Bottas con la Mercedes. Ferrari proverà ad inserirsi in questa sfida per la top3 insieme alle McLaren e all’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Il Gran Premio d’Italia 2021, in programma domenica 12 settembre alle ore 15, verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport F1. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming su Sky Go, inoltre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP d’Italia 2021:

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 12 settembre

ore 10.25-11.30, F2, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 12 settembre

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse